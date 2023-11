Der Anwalt eines italienischen Studenten, der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin festgenommen wurde, sagt, er sei desorientiert und habe sich einer psychologischen Untersuchung unterzogen

ROM (AP) – Ein Italiener, der wegen der Entführung und Ermordung seiner ehemaligen Freundin aus Deutschland ausgeliefert wurde, hat noch nicht über die „Begründetheit“ der Anschuldigungen gesprochen und wird am Dienstag vor einem Richter erscheinen, sagte sein Anwalt.

Die Anhörung vor dem Richter, bei der darüber entschieden wird, ob Filippo Turetta während der laufenden Ermittlungen im Gefängnis bleiben soll, wird seine erste Gelegenheit sein, formell auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu reagieren, er habe Giulia Cecchittin entführt und getötet, deren Verschwinden und Ermordung Italien erschütterte und Forderungen nach einem Ende der Maßnahmen befeuerte Gewalt gegen Frauen.

Turetta, 21, wurde am Samstag an Bord eines Flugzeugs der italienischen Luftwaffe von Deutschland nach Italien geflogen. Er war mehrere Tage lang in einem deutschen Gefängnis festgehalten worden, nachdem er eine Woche zuvor von der Polizei nach tagelanger internationaler Suche in seinem Auto gefunden worden war, das keinen Treibstoff mehr hatte und auf einem Standstreifen einer deutschen Autobahn geparkt war.

„Er ist sehr, sehr geprüft“ und „desorientiert“, sagte Anwalt Giovanni Caruso am Samstagabend gegenüber Reportern, nachdem er Turetta in einem Gefängnis in Verona besucht hatte. Auf die Frage, ob Turetta zu den Vorwürfen gesprochen habe, antwortete der Anwalt: „Wir sind nicht auf die Begründetheit des Falles eingegangen.“

Auf die Frage nach den Kommentaren des Angeklagten zu dem Fall antwortete Caruso: „Der junge Mann sagte im Wesentlichen nichts.“

Caruso sagte, sein Klient habe sich einer psychologischen Untersuchung unterzogen, um festzustellen, ob „das Risiko einer Selbstverletzung“ bestehe.

In Carusos Anwaltskanzlei kam am Sonntag keine Antwort.

Der Anwalt sagte, dass Turetta vor der Anhörung am Dienstag Gelegenheit haben werde, die Dokumente der Staatsanwaltschaft zu den Fällen zu lesen. Nach italienischem Recht muss innerhalb weniger Tage nach der Inhaftierung eine Anhörung vor einem Richter stattfinden, um festzustellen, ob Bedingungen für die weitere Inhaftierung eines Verdächtigen vorliegen, wie etwa Fluchtgefahr oder die Möglichkeit der Manipulation von Beweismitteln.

Cecchettin, 22, verschwand, nachdem sie Turetta am 11. November in einem Einkaufszentrum in Norditalien auf einen Burger getroffen hatte. Ihre Leiche wurde eine Woche später in einem Graben in der Nähe eines Sees in einer abgelegenen Gegend am Fuße der Alpen gefunden und von einem Arzt untersucht Der Untersucher stellte fest, dass es 26 Stichwunden und Verletzungen gab, die darauf hindeuteten, dass sie versucht hatte, die Schläge abzuwehren.

Ihren Freunden und ihrer Familie zufolge weigerte sich Turetta, ihre Entscheidung zu akzeptieren, ihre Beziehung zu beenden, und ärgerte sich darüber, dass sie vor ihm an derselben Fakultät ihren Abschluss in Biomedizintechnik an der Universität Padua machen würde.

In den Tagen nach dem Verschwinden der Frau zeichneten Überwachungskameras Sichtungen von Turettas Auto in Norditalien, Österreich und Deutschland auf.

Eine Kamera wenige Kilometer von Cecchettins Haus entfernt hatte in der Nacht des 11. November Turettas Auto und eine Frau gefilmt, die davon sprang und dann ein paar Schritte einen Bürgersteig hinunterrannte, bevor ein Mann, offenbar Turetta, sie wiederholt schlug und sie zu Boden fiel und wurde ins Auto gebündelt.

Cecchettins ältere Schwester Elena forderte ihre jungen Mitmenschen, die sich in der Nähe des Hauses der Familie versammelten, auf, „Lärm zu machen“, um Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen in Italien und den Kampf gegen eine patriarchale Kultur zu fordern.

Menschen in ganz Italien nahmen ihren Appell auf und veranstalteten Mahnwachen, Märsche und Kundgebungen im ganzen Land, darunter auch in mehreren Städten am Samstag, die große Menschenmengen anzogen, mit Schlüsseln rasselten, schrien und auf andere Weise signalisierten, dass sie nicht schweigen würden.

Die Associated Press