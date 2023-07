Die US-Aktien nähern sich einem Rekordhoch und die Aussichten für die amerikanischen Unternehmen werden sich voraussichtlich nur aufhellen. Jetzt warten die Anleger darauf, ob die Federal Reserve den Aufwärtstrend des Marktes zum Scheitern bringen wird.

Angesichts der Anzeichen dafür, dass der Inflationsdruck endlich nachlässt und einen historisch gesehen Aufwärtstrend einläutet, liegt der S&P 500 Index lediglich 5,4 % unter seinem Allzeithoch. Dies ist ein Hintergrund, der den Einsatz für die entscheidende Zentralbanksitzung in dieser Woche erhöht, da Ökonomen immer noch darüber debattieren, ob in diesem Jahr eine Rezession bevorsteht.

Die Gefahr besteht natürlich darin, dass ein robuster Arbeitsmarkt die politischen Entscheidungsträger dazu drängt, über die erwartete Zinserhöhung in dieser Woche hinaus eine weitere Straffung zu signalisieren, was die Gewinnprognosen der Wall Street gefährdet, insbesondere für die hochfliegenden Technologieaktien, die für den Anstieg in diesem Jahr entscheidend waren.

„Das Risiko besteht darin, dass sich die Fed gezwungen sieht, den Straffungszyklus erneut zu beschleunigen“, sagte Ed Clissold, Chefstratege für die USA bei Ned Davis Research. „Wenn das der Fall ist, könnte es am Ende der politische Fehler sein, nach dem alle gesucht haben.“

Die Anleger bereiten sich an zwei Fronten auf eine gewaltige Woche vor. Rund 170 Unternehmen im S&P 500, auf die rund 40 % der Marktkapitalisierung entfallen, werden voraussichtlich Gewinne ausweisen, darunter die Leitgrößen Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. und die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc.

Und doch könnte sich der Mittwoch als entscheidend erweisen, da die Fed voraussichtlich ihren Leitzins auf ein 22-Jahres-Hoch anheben wird, gefolgt von der Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell. Der Zentralbankchef könnte die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung nutzen, ein Szenario, das das Risiko birgt, das Wachstum zu bremsen und die Bullen auf den Kopf zu stellen.

„Ich bin defensiv positioniert, weil ich immer noch glaube, dass wir auf eine Rezession zusteuern“, sagte Brian Frank, Portfoliomanager des Frank Value Fund, der Anlegern den Kauf heruntergekommener Energie- und Versorgungsaktien empfohlen hat. „Ein Abschwung überrascht oft alle, weil die Leute ihn zunächst leugnen, indem sie ihn eine ‚sanfte Landung‘ nennen, und dann kommt es zu einer Rezession.“

Wohnhilfe

Doch für Dennis DeBusschere, Gründer von 22V Research, widersprechen Anzeichen einer Stärke im Wohnungsbau dem Argument der Bären.

Die Stimmung unter US-Häuserbauern stieg im Juli auf den höchsten Stand seit 13 Monaten. Das sind gute Nachrichten für Anleger, die diese Woche auf die Vorablesung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal warten.

„Der zinsempfindlichste Sektor, der Wohnungsbau, hat sich bereits stabilisiert und ist eine Stütze für das BIP-Wachstum (mechanisch gesehen, angesichts der massiven Immobilienkrise im letzten Jahr)“, schrieb DeBusschere in einer Notiz. „Wenn sich der zinsempfindlichste Sektor verbessert, ist es schwierig, sich auf verzögerte Auswirkungen der Straffung zu verlassen, um pessimistische Ansichten zu rechtfertigen.“

Aus dem BIP-Bericht geht hervor, dass die Wirtschaft im letzten Quartal jährlich um 1,8 % gewachsen ist, verglichen mit 2 % in der vorherigen Lesung, wie eine Bloomberg-Umfrage zeigt.

Am Freitag werden Händler den Arbeitskostenindex, einen breiten Maßstab für Löhne und Sozialleistungen, sowie den Preisindex für persönliche Konsumausgaben – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – überwachen, was dabei helfen wird, festzustellen, ob die Zentralbank auf ihrer Sitzung im September eine weitere Zinserhöhung befürwortet.

Was die Anleger derzeit mit Sicherheit wissen, ist, dass die Gewinnaussichten immer besser werden. Während die Gewinne der S&P 500-Unternehmen voraussichtlich das dritte Quartal in Folge sinken werden, verbessern sich die Gewinne ohne Berücksichtigung des Energiesektors, der einzigen S&P-Gruppe, die ein starkes Jahr 2022 vorweisen kann, wie Daten von Bloomberg Intelligence zeigen. BI-Daten zeigen, dass das Gewinnwachstum ohne Energie in der zweiten Jahreshälfte zurückkehren wird.

„Die Gewinne haben sich im Vergleich zu dem, was Ende letzten Jahres an der Börse eingepreist wurde, erheblich verbessert“, sagte Gina Martin Adams, Chefaktienstrategin bei BI. „Die Konjunktur als Prognoseinstrument für den Aktienmarkt zu nutzen, erweist sich als wirklich heikles Unterfangen.“