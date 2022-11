Der Anruf eines Nachbarn bei der Polizei bei einem kleinen schwarzen Mädchen, während sie Laterne besprühte, enthüllt ein tieferes Problem, sagt Mama

CNN

Die Faszination eines kleinen Mädchens für gefleckte Laternenfliegen hat eine Gemeinde im Norden von New Jersey gezwungen, sich mit der Wahrnehmung von Rassismus auseinanderzusetzen und was passiert, wenn die Polizei zu schwarzen Kindern gerufen wird.

Fast einen Monat, nachdem ein Nachbar die Polizei gerufen hat, um die 9-jährige Bobbi Wilson anzuzeigen, hofft ihre Mutter Monique Joseph, dass der Vorfall einen tieferen Dialog über Diskriminierung und die Vorurteile, mit denen schwarze und braune Kinder konfrontiert sind, auslösen kann.

„Ich möchte damit weitermachen und dies in eine positive Situation verwandeln. Wie kann eine Gemeinschaft lernen und besser werden?“ sagte Joseph am Montag gegenüber CNN.

Am 22. Oktober ging Bobbi durch ihre Nachbarschaft in Caldwell, New Jersey, und versprühte eine selbstgemachte Mischung, um Laternenfliegen zu töten. Der Viertklässler hatte im vergangenen Sommer erstmals von der gefleckten Laternenfliege erfahren. Als sie herausfand, dass die invasive Art Bäume schädigt, indem sie sich von dem Saft in Blättern und Baumstämmen ernährt, wollte sie den Befall stoppen. An diesem Herbstmorgen war sie gespannt, ob die Mischung funktionieren würde, deren Rezept sie auf Tik Tok gefunden hatte.

„Das ist ihr Ding“, sagte Joseph CNN. „Sie wird die Laternenfliegen töten, besonders wenn sie auf einem Baum sind. Das wird sie tun.“

Als der Anruf ihrer Nachbarin dazu führte, dass die Polizei das Kind anhielt und befragte, sagte Joseph, sie sei sehr verwirrt und verärgert. Bei dem Anruf sagte Gordon Lawshe dem Dispatcher: „Da geht eine kleine schwarze Frau spazieren und sprüht Sachen auf die Bürgersteige und Bäume auf Elizabeth und Florence. Ich weiß nicht, was zum Teufel sie tut. Macht mir aber Angst.“

Als sie nach einer Beschreibung gefragt wurde, sagte Lawshe dem Dispatcher, dass sie eine „echte winzige Frau“ sei und eine „Kapuze“ trage.

Laut Joseph sagte Lawshe ihr zunächst, dass er dachte, Bobbi sei entweder ein „verlorenes kleines Mädchen“ oder eine „kleine alte Dame mit Demenz“. Er entschuldigte sich sofort, aber Joseph konnte nicht verstehen, warum er die Polizei rief, anstatt selbst herauszufinden, wer das Mädchen war, zumal ihre Familien sich kannten und seit Jahren befreundet waren.

Der Anwalt von Lawshe, Gregory Mascera, sagte CNN in einer E-Mail-Erklärung: „Er (Lawshe) wollte nicht in eine Konfrontation verwickelt werden, also rief er die Polizei von Caldwell an, um die Angelegenheit zu untersuchen. Herr Lawshe rief nicht 911 an, sondern rief die Notrufnummer der Polizei an. Mr. Lawshe hatte keinen Grund zu der Annahme, dass er jemanden in Gefahr bringen würde, indem er die Polizei rief.“

Laut Mascera versuchte Lawshe am nächsten Morgen erneut, sich bei Joseph und ihrer Tochter zu entschuldigen.

„Herr. Lawshe sagte Mrs. Joseph, wenn er gewusst hätte, dass es ihre Tochter war, die er gesehen hatte, hätte er sicherlich nicht die Polizei gerufen. Mrs. Joseph akzeptierte Mr. Lawshes Entschuldigung nicht.“

Joseph weist darauf hin, dass Lawshe in einem Land, das ständig von Polizisten geplagt wird, die unbewaffnete schwarze und braune Kinder töten, verstehen sollte, dass er ihre Tochter in Gefahr gebracht hat. Sie sind seit fast acht Jahren Nachbarn von nebenan, also kann sie nicht verstehen, warum er Bobbi nicht erkannt hat, sondern auch, warum er ein 9-jähriges Mädchen als erwachsene Frau betrachtet.

Dieser Vorfall unterstreicht die „Erwachsenheitsneigung“, mit der junge schwarze Mädchen wie Bobbi in der amerikanischen Gesellschaft konfrontiert sind, sagte Rebecca Epstein, die Geschäftsführerin des Georgetown Law Center on Poverty and Inequality, gegenüber CNN.

Im Jahr 2017 veröffentlichte das Zentrum „Girlhood Interrupted: The Erasure of Black Girls‘ Childhood“, eine quantitative Analyse, die zeigt, dass Erwachsene schwarze Mädchen als weniger unschuldig und weniger schützenswert wahrnehmen als weiße Mädchen, und erklärt, wie diese Voreingenommenheit schwarze Mädchen später zur Zielscheibe macht harte Behandlung durch die Polizei.

„Es ist eine sehr weit verbreitete Form von Voreingenommenheit, die keine Grenzen kennt, in Bezug auf welche Bereiche sie auftritt. In Notaufnahmen sehen wir, dass sie die Behandlung und Diagnose von schwarzen Mädchen beeinflusst. In den Schulen sehen wir es in Form von härteren und häufigeren Disziplinierungen gegen schwarze Mädchen“, sagte Epstein in einem Interview mit CNN.

Während Epstein feststellte, dass die Polizei die Situation mit Bobbi sehr gut gehandhabt hatte, wies sie auch auf Zeiten hin, in denen sie dies nicht tat – wie letztes Jahr, als ein Polizist aus Rochester einem 9-jährigen schwarzen Mädchen Handschellen anlegte und sie einer Polizei auf den Rücken legte Auto und bemerkte „Du benimmst dich wie ein Kind“, bevor sie sie mit Pfefferspray besprühte, als sie nach ihrem Vater schrie.

Es gebe „Statistiken, die eindeutig zeigen, dass Schwarze Menschen jeden Alters und Geschlechts härter und gewalttätiger behandelt werden als Weiße. Und wenn das nicht bekannt ist, sollte es so sein“, fügte Epstein hinzu.

Joseph sagte, Bobbi sei seit diesem Tag nicht mehr derselbe. Sie ist verwirrt und versucht immer noch, alles zu verarbeiten, genau wie der Rest der Familie.

„Ich bin ihre Mutter. Ich mache meinen Job, sie so weit wie möglich abzuschirmen.“ Aber mit der anhaltenden Unterstützung kommt die ständige Erinnerung an ihre Erfahrung, von der Polizei angehalten zu werden.

Nachdem der Beamte erkannt hatte, dass Bobbi ein Kind war, wartete er mit ihr, bis Joseph den Bürgersteig herunterkam, um zu sehen, was los war.

„Bin ich in Schwierigkeiten?“ Joseph erinnert sich, dass Bobbi nach ihrer Ankunft gefragt hat. Joseph zog ihre Tochter an sich, während sie und der Beamte ihr versicherten, dass alles in Ordnung sei.

„Als sie das fragte, wusste ich, dass sie Angst hatte, während sie es zurückhielt“, sagte Joseph. „Ich bin sofort in den Mama-Modus gegangen.“

John Kelly, der Bürgermeister von Caldwell, sagte gegenüber CNN, er sei „entsetzt“ über den Vorfall. Er sagte, er habe sich sofort bei Joseph entschuldigt, als er von dem Anruf hörte, und ihr versichert, dass sie und Bobbi seine Unterstützung hätten.

Kelly sagte, er sei nicht bereit, den Vorfall als rassistisch zu bezeichnen, aber er wäre naiv zu glauben, dass es keinen Rassismus gibt – in Caldwell und im ganzen Land.

„Die Tatsache, dass es sich um eine schwarze Familie in einem überwiegend weißen Viertel handelte, brachte sicherlich die Rasse in die Gleichung ein“, sagte er.

Es sei sehr beunruhigend, die Polizei wegen eines 9-jährigen Mädchens anzurufen, unabhängig von der Rasse der Personen, sagte Kelly.

Als der antwortende Beamte das Fahrzeug verließ, erkannte er schnell, dass Bobbi ein vorpubertäres Mädchen war und sah, dass sie nur Laternenfliegen fing. Dies habe die Situation sofort deeskaliert, so Kelly, die dankbar für den Umgang der Polizei mit der Situation sei.

Später lud die West Caldwell Police Department Joseph und ihre Töchter ein, die Station zu besichtigen, und versicherte der Familie, dass es keinen Grund gibt, sich vor ihnen zu fürchten.

Joseph sagt, dass sie viel Unterstützung erhalten hat, und einige Freunde in der Gegend haben sogar ein GoFundMe eingerichtet, um „Monique, Bobbi und Hayden zu unterstützen“.

Die ältere Schwester Hayden, 13, sprach bei einer Stadtratssitzung am 1. November, um die rassistischen Implikationen und die emotionalen Auswirkungen von Lawshe zu diskutieren, die nachlässig die Polizei wegen ihrer 9-jährigen Schwester anriefen.

„Sie tat nicht nur etwas Erstaunliches für unsere Umwelt, sie tat etwas, bei dem sie sich wie eine Heldin fühlte“, sagte Hayden in ihrer Rede vor dem Stadtrat, während Bobbi direkt neben ihr stand.

„Was Mr. Gordon Lawshe meiner Schwester angetan hat, war extrem beleidigend, traumatisch und für meine Familie schmerzhaft. Ich kann euch zuversichtlich versichern, dass sie das nie vergessen wird“, fügte sie hinzu.

Die Umweltkommission von Caldwell stimmte einstimmig dafür, Bobbi einen ihrer jährlichen Nachhaltigkeitspreise zu verleihen – verliehen an diejenigen, die geholfen haben, die Umwelt der Stadt zu verbessern – nachdem sie von Bobbis Mission gehört hatten, die Bäume in der Nachbarschaft vor Laternenfliegen zu retten. Sie planen, ihr die Auszeichnung während der Stadtratssitzung am 6. Dezember offiziell zu verleihen.

„Bobbi Wilson hat dieses Jahr diese Auszeichnung erhalten, weil sie sich sehr bemüht hat, Laternenfliegen von den Bäumen in ihrer Straße auszurotten. Wir sind sehr stolz auf ihre Bemühungen und freuen uns, ihr dieses Zertifikat zu geben, um ihre Bemühungen anzuerkennen“, sagten sie in einer per E-Mail an CNN gesendeten Erklärung.

Nachdem Clips der Ratssitzung in den sozialen Medien viral wurden, erhielt die Familie landesweite Unterstützung von Leuten wie dem Wissenschaftsautor Jason Bittel und Ijeoma Opara, einem Assistenzprofessor in Yale.

Bittel ist ein freiberuflicher Autor, dessen Artikel über wissenschaftliche Studien und Mensch-Tier-Konflikte in der New York Times und der Washington Post veröffentlicht wurden. Letzten Monat veröffentlichte National Geographic eine Geschichte, die er über gefleckte Laternenfliegen geschrieben hat. Er sagte

CNN war er empört über Bobbis Geschichte und wollte ihr kostenlose Exemplare der von ihm geschriebenen naturwissenschaftlichen Kinderbücher schicken.

„Das war für mich der schlimmstmögliche Affront gegen dieses kleine Wunder, das sie erlebte“, sagte Bittel.

Bittel organisierte auch eine Twitter-Kampagne, um Bobbi Wissenschaftsbücher, Tieraufkleber und andere biologiebezogene Geschenke zu spenden.

„Die Leute wollen nur sichergehen, dass diese kleine angehende Naturforscherin, Wissenschaftlerin, Chemikerin … ihren Funken nicht verliert“, sagte Bittel.

Joseph erzählte CNN, dass Bobbi jeden Abend liest, also ist sie „wirklich aufgeregt“ darüber, die Bücher von Bittel und seinen Mitarbeitern zu erhalten. Opara ist Assistenzprofessorin an der Yale School of Public Health und leitet das Programm „Black Girls Go to Yale“. Sie lud Bobbi und ihre Familie an die Yale University ein und führte sie am 15. November durch die Einrichtung.

Während der Tour, zur Überraschung sogar von Opara, kündigte Yale Entomology an, dass sie sicherstellen werden, dass Bobbis Name immer den Laternenfliegen oder anderen Exemplaren zugeschrieben wird, die sie beisteuert, so der Entomology Collections Manager des Yale Peabody Museum.

„Es ist schön, diese Erinnerung an jemanden, der sie wegen etwas, worüber sie sich so gefreut hat, bei der Polizei gerufen hat, ersetzen zu können, damit die Leute jetzt klatschen und sie belohnen“, sagte Opara.

„Sie wollen nicht, dass sie ihr Feuer und ihre Leidenschaft für diese Arbeit verliert.“