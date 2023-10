NNicht alles, was gleichzeitig passiert, muss in direktem Zusammenhang miteinander stehen. Auf den ersten Blick scheint es, als ob der Westen an einer zweiten Front besonders herausgefordert wird: Nach der Ukraine steht Israel vor einem Großangriff, und beide Länder sind Verbündete der USA und Europas. Sie könnten sogar eine Linie zwischen den beiden Brandherden ziehen. Russland ist ein Verbündeter des Iran, der wiederum ein wichtiger Sponsor der Hamas ist, die Israel so brutal angegriffen hat.

Dennoch wäre es eine Überschätzung der Fähigkeiten Putins und eine Unterschätzung der langjährigen zerstörerischen Dynamik des Nahostkonflikts, wenn man den Angriff auf Israel als eine Erweiterung des Ukraine-Krieges betrachten würde. Selbst westliche Dienste sind sich nicht sicher, ob die Iraner direkt an dem Angriff ihrer Schattenarmee beteiligt waren. Die Hamas wurde von Teheran bewaffnet, sieht sich aber als unabhängiger Akteur.

Nachlassende Abschreckungskraft

Aus weltpolitischer Sicht ist der neue Krieg im Nahen Osten vor allem ein weiterer Schauplatz, der die schwindende Abschreckungsmacht des Westens offenbart. Wie die Berechnungen der Hamas im Einzelnen aussahen, ist nicht bekannt. Auffallend ist, dass es zu einer Zeit geschah, als nicht nur Israel anfällig für interne Konflikte schien, sondern auch die Vereinigten Staaten und Europa in der Ukraine verwickelt waren. Die Amerikaner schienen durch die Selbstlähmung des Repräsentantenhauses noch weiter geschwächt zu sein.

Das erinnert ein wenig an Putin, der aufgrund des chaotischen Abzugs aus Afghanistan angeblich zu dem Schluss kam, dass der Westen in der Ukraine nichts Entscheidendes gegen ihn unternehmen würde. Ähnliches dürfte auch in Peking passieren. Die Tatsache, dass die Chinesen gerade den Konflikt im Südchinesischen Meer eskalierten, war zweifellos ein Test dafür, wie Amerika auf die Eröffnung einer dritten Front reagieren würde. Westliche Politiker müssen mehr darüber nachdenken, welche Signale sie an die Welt senden; Allzu oft denken sie nur an das Heimpublikum.







Wie im Fall der Ukraine läuft Biden vor diesen Herausforderungen nicht davon. Der Einsatz zweier amerikanischer Flugzeugträgergruppen im Mittelmeer hat vielleicht mehr als alles andere dazu beigetragen, eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern. Der Moment ist auch für die Führung in Teheran ungünstig, und ihre martialische Rhetorik sollte das nicht verbergen. Die Islamische Republik kämpft immer noch mit einer schweren Legitimitätskrise, insbesondere im Hinblick auf die Rechte der Frauen, und mit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Eine direkte Konfrontation mit den USA oder Israel wäre für das Regime mit hohen Risiken verbunden. Stattdessen könnte der Iran Israels Fokus auf Gaza (und den Libanon) nutzen, um sein bereits fortgeschrittenes Atomprogramm bis zur Bombardierung voranzutreiben. Das würde die regionale und internationale Ordnung langfristig stärker verändern als alles, was zwischen Israel und der Hamas passiert.

Die israelische Bodenoffensive

Allerdings könnte das Interesse Irans, die israelisch-arabische Annäherung, die im Golf bereits Früchte getragen hat, zu torpedieren, eine eskalierende Wirkung haben. Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilten die Hamas, allerdings erst im zweiten Anlauf. Die anderen arabischen Regierungen standen dagegen überwiegend auf der Seite der Palästinenser. Die große strategische Frage ist, ob der Krieg die derzeit auf Eis gelegte Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel beenden wird. Der Verlauf der israelischen Bodenoffensive wird ein wichtiger Faktor sein, nicht zuletzt die Bilder, die sie erzeugt.

Für den Westen gibt es aus der Krise zwei Lehren. In Washington muss anerkannt werden, dass die Nahost-Frage mit dem Ende des Irak-Kriegs und der Auflösung des „Islamischen Staates“ nicht gelöst wurde; Auch das Ignorieren der Palästinenser, was in erster Linie Netanyahus Ansatz war, hat nicht funktioniert. Amerika kann sich der Rolle der externen Ordnungsmacht nicht entledigen, und das ist auch gut so, wenn man sich die anderen Aspiranten ansieht. Dass China und Russland keinen nennenswerten Einfluss auf den weiteren Verlauf gewinnen konnten, ist einer der wenigen Lichtblicke dieser traurigen Tage.

Für die Europäer bleibt der Nahe Osten zu groß, da helfen auch Formelkompromisse in Brüssel nicht weiter. Der luxemburgische Außenminister Asselborn beschrieb die (alte) Misere treffend mit der Bemerkung, die EU sei kein „Spieler“, sondern nur ein „Zahler“. Und selbst das wird zunehmend fragwürdig. Internationale Finanzhilfen für die Palästinenser halten der Hamas seit Jahren den Rücken frei. Die Debatte über die Ziele der europäischen Entwicklungshilfe muss jetzt ernst genommen werden.