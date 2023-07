Seoul. Ein amerikanischer Soldat ist nach Nordkorea geflohen, um einer möglichen Bestrafung durch das US-Militär zu entgehen. Der Mann sitze wegen angeblicher Körperverletzung im Gefängnis und sei gerade entlassen worden, um für ein Disziplinarverfahren in seine Wohnung zurückgebracht zu werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Dienstag aus informierten Kreisen. Er verließ jedoch den Flughafen, schloss sich einer Touristengruppe an, die in die Grenzstadt Panmunjom fuhr, und machte sich von dort aus auf den Weg nach Nordkorea.

Wie ihm die filmreife Flucht in Begleitung einer Eskorte genau gelang, blieb zunächst unklar, ebenso wie die genauen Vorwürfe gegen ihn, weshalb er auf den Militärstützpunkt Fort Bliss in Texas gebracht werden sollte. Die Quellen identifizierten den Mann als Travis King, einen Soldaten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Das US-Militär in Südkorea bestätigte, dass der Soldat „freiwillig und ohne Erlaubnis“ die stark gesicherte Demarkationslinie nach Nordkorea überschritten habe. Dort geriet er offenbar in nordkoreanische Gefangenschaft, hieß es.

30.000 Nordkoreaner sind seit dem Ende des Koreakrieges nach Südkorea geflohen

Nordkoreanische Staatsmedien berichteten zunächst nicht über den Vorfall, konnten ihn aber nutzen, um ihn wie einen ähnlichen Fall während des Kalten Krieges für ihre eigene Propaganda auszunutzen. Der Soldat Charles Jenkins verließ 1965 seinen Posten in Südkorea und floh durch die entmilitarisierte Zone nach Norden. Anschließend trat er in mehreren nordkoreanischen Propagandafilmen auf und heiratete eine japanische Krankenpflegeschülerin, die zuvor von nordkoreanischen Agenten aus ihrer Heimat entführt worden war. Jenkins starb 2017 in Japan.

Ansonsten ist es sehr ungewöhnlich, dass sich Amerikaner oder Südkoreaner im isolierten Norden niederlassen. Es ist weitaus üblicher, in die andere Richtung zu gehen. Mehr als 30.000 Nordkoreaner sind seit dem Ende des Koreakrieges 1950–1953 vor politischer Verfolgung nach Südkorea geflohen.

Panmunjom liegt innerhalb der 248 Kilometer langen demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Seit dem Krieg fanden dort immer wieder Verhandlungen zwischen beiden Seiten statt, aber der Ort ist auch ein beliebtes Touristenziel. Das Dorf wird von Nordkorea und dem von den USA geführten UN-Kommando überwacht. Zivilisten leben dort nicht.

Immer wieder kommt es im Grenzgebiet zu Zwischenfällen

Immer wieder kommt es im Grenzgebiet zu Zwischenfällen. Im November 2017 feuerten nordkoreanische Soldaten 40 Schüsse auf einen ihrer Kameraden ab, der versuchte, nach Südkorea zu gelangen. Er wurde fünfmal getroffen, überlebte aber und lebt jetzt in Südkorea.

In den letzten Jahren wurden mehrere Amerikaner verhaftet, nachdem sie angeblich von China nach Nordkorea eingereist waren. Doch der Hintergrund war ein völlig anderer. Anschließend wurden sie wegen Spionage oder ähnlicher Vorwürfe verurteilt, nach US-Vermittlung jedoch wieder freigelassen. Als der damalige US-Präsident Donald Trump 2018 mit Staatschef Kim Jong Un erfolglos über nukleare Abrüstung verhandelte, wurden die letzten drei Amerikaner freigelassen, die sich, soweit bekannt, noch in nordkoreanischem Gewahrsam befanden: Jeffrey Fowle, Matthew Miller und Kenneth Bae .

Nun befindet sich zum ersten Mal seit fünf Jahren ein Amerikaner in nordkoreanischem Gewahrsam – und das zu einer Zeit, in der die Spannungen wegen der jüngsten nordkoreanischen Raketentests ohnehin schon groß sind. Zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten legte am Dienstag ein Atom-U-Boot, die USS Kentucky, in einem südkoreanischen Hafen an.

RND/AP