Die Überfahrt und mutmaßliche Inhaftierung des US-Soldaten erfolgt vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen zwischen den USA und Nordkorea wegen der anhaltenden Raketenabschüsse Nordkoreas in Richtung der Nachbarländer Südkorea und Japan. Der Vorfall ereignete sich am selben Tag, an dem das mit nuklearen ballistischen Raketen bewaffnete U-Boot USS Kentucky zu einem geplanten Hafenbesuch in Busan, Südkorea, eintraf.

Amerikanische Beamte sagen, der Einsatz des U-Bootes sei Teil ihrer Politik der „erweiterten Abschreckung“.

„Dieser Hafenbesuch in Busan spiegelt das eiserne Engagement der Vereinigten Staaten gegenüber der Republik Korea für unsere erweiterte Abschreckungsgarantie wider und ergänzt die zahlreichen Übungen, Schulungen, Operationen und anderen militärischen Kooperationsaktivitäten, die von Strategic Forces durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie verfügbar sind und.“ Sie sind jederzeit bereit, rund um den Globus zu operieren“, sagten die US-Streitkräfte in Korea am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Nordkoreanische Beamte warnten die USA am Montag vor „dummen“ Aktionen. Die Funktionärin der Arbeiterpartei, Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un, sagte über staatliche Medien, Nordkorea habe als Reaktion auf die US-Aggression eine „Militäroffensive“ gestartet.