Der allerletzte 747-Jumbo-Jet rollt gerade vom Fließband von Boeing

Nach 53 Jahren und mehr als 1.570 Flugzeugen soll am Dienstag die letzte Boeing 747 im US-Bundesstaat Washington vom Band rollen, um als Frachtflugzeug zu dienen.

Der einst bahnbrechende Jumbo-Jet mit der markanten Wölbung im zweiten Stock ist vielleicht das bemerkenswerteste und beliebteste Flugzeug, das Boeing je gebaut hat. Es war sogar groß genug, um das Space Shuttle von Landebahnen in Kalifornien zu seinem Startplatz in Florida zu befördern. Und es wird bereits nächste Woche einen neuen Raumfahrzeugtyp von Virgin Orbit starten, nachdem es unter seinem Flügel in die Luft getragen wurde.

Die 747 war einst die Wahl der Reichen und Glamourösen und sogar der Könige. Viele Filme, einschließlich des James-Bond-Klassikers „Live and Let Die“ von 1973, zeigten das Flugzeug oder Sets, die so gestaltet waren, dass sie wie die First-Class-Lounge auf der oberen Ebene aussahen. Die 747 dient immer noch als Air Force One, und zwei bereits zusammengebaute Flugzeuge werden derzeit in die nächste Generation des Präsidentenjets umgewandelt. Diese Flugzeuge werden aufgrund von Verzögerungen mindestens vier Jahre lang nicht ausgeliefert.

Abgesehen von diesem Einsatz hat die 747 ihre Zeit als Passagierflugzeug nun fast vollständig hinter sich. Die Fluggesellschaften haben sich von Flugzeugen mit vier treibstofffressenden Triebwerken wie der 747 verabschiedet. Der Rivale Airbus (EADSF) hat 2019 seinen eigenen zweistöckigen Jumbo-Jet, den A380, abgesetzt.

Boeing hatte 2020 signalisiert, den Bau der 747 auch in Frachterform einzustellen, da Kunden entweder den treibstoffeffizienteren 777-Frachter kauften oder Geld sparten, indem sie ehemalige 747-Passagierjets zu Frachtern umrüsteten. Es hat noch keine Pläne für die Fabrik in Everett, Washington, bekannt gegeben. wo es die 747 gebaut hat, aber es erwartet, es offen zu halten.

Boeing hat seit der Auslieferung der letzten 747 an Korean Airlines im Jahr 2017 keine Passagierversion des Flugzeugs mehr gebaut. Diese letzte 747 wird an Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW) gehen, die das Flugzeug für das Schweizer Logistikunternehmen Kühne + Nagel betreiben wird. Das letzte Flugzeug vom Dienstag wird zur Lackierung und anderen letzten Details zu einer anderen Boeing-Werkstatt geflogen, bevor es Anfang nächsten Jahres an Atlas geliefert wird.

Heute sind laut dem Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium nur noch 44 Passagierversionen der 747 im Einsatz. Mehr als die Hälfte davon – 25 – werden von Lufthansa geflogen.

Diese Gesamtzahl ist von mehr als 130 als Passagierjets Ende 2019 zurückgegangen, kurz bevor die Pandemie die Nachfrage nach Flugreisen lahmlegte, insbesondere auf internationalen Strecken, auf denen die 747 und andere Großraumjets hauptsächlich eingesetzt wurden. Die meisten dieser Passagierversionen der Jets wurden in den ersten Monaten der Pandemie am Boden gehalten und nie wieder in Betrieb genommen.

Aber laut Cirium sind immer noch 314.747 Frachter im Einsatz, von denen viele ursprünglich als Passagierjets genutzt wurden, bevor sie zu Frachtern umgebaut wurden.

„Die 747-8 ist ein unglaublich leistungsfähiges Flugzeug mit einer Kapazität, die von keinem anderen Frachtflugzeug in der Produktion erreicht wird“, sagte UPS im Jahr 2020, als Boeing signalisierte, dass es den Bau des Jets bald einstellen würde. „Mit einer maximalen Nutzlast von 307.000 Pfund setzen wir sie auf langen, hochvolumigen Strecken ein, die Asien, Nordamerika, Europa und den Nahen Osten verbinden.“

Boeing lieferte die ersten 747 Passagierflugzeuge im Dezember 1969 an zwei Fluggesellschaften aus, die nicht mehr existieren – TWA und Pan Am. Delta Air Lines (DAL) war die letzte US-Fluggesellschaft, die ebenfalls 2017 eine Passagierversion des Flugzeugs flog. Das war das letzte Jahr, in dem die letzten US-747-Passagierflüge – sowohl von Delta als auch von United (UAL) – große Menschenmengen anzogen Flugzeugfans, ein Beweis für seine anhaltende Popularität.

– Jackie Wattles von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen