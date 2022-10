Der Aktivist Starboard beteiligt sich an Vertiv, und eine Gelegenheit zur Steigerung der Margen ist in Sicht

Starboard sieht Vertiv als ein großartiges Unternehmen in einer soliden Branche mit nachhaltigem Rückenwind – jeden Tag werden mehr Daten generiert, die mehr Rechenzentren erfordern. Es ist auch einigermaßen rezessionssicher – die Verbraucher müssen ihre Rechenzentren auch in rezessiven Umgebungen kühlen. Vertiv ist ein Marktführer bei Rechenzentrumsausrüstung und -diensten und hat eine führende Marktposition bei thermischen und Dienstleistungen, die für rechenintensive und Hyperscale-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung sind.

Vertiv ist eine Sammlung von Unternehmen, die von Emerson Power über viele Jahre hinweg zusammengestellt und in Vertiv umbenannt und 2016 für 4 Milliarden US-Dollar an Platinum Equity verkauft wurden. Platinum Equity hatte einen 5-Jahres-Plan, um das Unternehmen zu reparieren und entweder an die Börse zu bringen oder an einen strategischen Käufer zu verkaufen. Während dieser Zeit kam jedoch die SPAC-Manie auf die Märkte, und Platinum Equity nutzte den Vorteil, indem es es im ersten Quartal 2020 über ein SPAC für einen Unternehmenswert von 5 Milliarden US-Dollar an die Börse brachte.

Nach dem Börsengang lieferte Vertiv solide Ergebnisse, die es dem Management ermöglichten, sich weiterhin auf das Umsatzwachstum statt auf die operativen Margen zu konzentrieren. Als die Inflation zu steigen begann und die Kosten stiegen, erhöhten die Konkurrenten des Unternehmens die Preise, Vertiv jedoch nicht. Dies führte dazu, dass das Unternehmen die Gewinnerwartungen im vierten Quartal 2021 drastisch verfehlte und die Aktie an einem Tag um fast 37 % nachgab. Zu diesem Zeitpunkt hatte Platinum Equity seine Position von 36 % auf 10,8 % verkauft. Das vielleicht Beste aus der SPAC-Transaktion ist, dass der frühere Chairman und CEO von Honeywell, Dave Cote, zum Executive Chairman von Vertiv ernannt wurde und den Aktionären nun eine verstärkte Beteiligung und vollständige Aufsicht über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens versprach.

Cote hat einen wohlbegründeten Ruf als großartiger Betreiber, der sich auf betriebliche Effizienz und Margen statt auf Wachstum konzentriert. Als CEO von Honeywell hat er einen erheblichen Wert geschaffen, wo er die Margen transformierte und ein bewährter Betreiber ist. CEO Rob Johnson konzentrierte sich auf Wachstum statt auf operative Ausführung, was zu einer operativen Marge von 8 % bis 9 % gegenüber Konkurrenten wie Schneider Electric und Eaton Corp. mit 20 % führte. Am 3. Oktober gab Vertiv bekannt, dass Johnson zum 31. Dezember als CEO zurücktreten und durch Giordano Albertazzi ersetzt wird, der derzeit als Präsident für Amerika im Unternehmen fungiert. Dies ist offensichtlich eine Entscheidung eines Vorstands unter dem Vorsitz von Cote, und wir würden erwarten, dass sich Albertazzi wie Cote mehr auf die betriebliche Effizienz konzentriert.

Dies ist eine typische Situation für Starboard: Der CEO eines Privatunternehmens leitet ein börsennotiertes Unternehmen wie ein Privatunternehmen, was zu unterdurchschnittlichen Betriebsmargen führt. In einem Fall wie diesem kam Starboard in der Vergangenheit herein, bekam Vorstandssitze und half bei der Suche nach dem richtigen CEO, der sich auf das operative Geschäft konzentrierte, wobei das Unternehmen das Management auf Vorstandsebene unterstützte und beaufsichtigte. Aber vieles davon wurde hier bereits getan: Der leistungsschwache CEO wurde abberufen, ein stärker operativ ausgerichteter CEO wurde ernannt und es gibt einen All-Star-Chairman an der Spitze – genau die Art von Chairman, die Starboard in der Vergangenheit zu ernennen hoffte . Dementsprechend erwarten wir nicht, dass dies ein konfrontatives Engagement für Starboard sein wird.

Sowohl Starboard als auch Vertiv scheinen auf derselben Seite zu stehen. Abgesehen davon würden wir erwarten, dass Starboard ein gewisses Maß an Vorstandsvertretung wünscht, um Margenverbesserungen zu überwachen, und wenn das Management mit der Geschichte von Starboard vertraut ist, sollte es sie im Vorstand willkommen heißen. Starboard wird wahrscheinlich konstruktiv mit dem Management zusammenarbeiten, um die Margenlücke zu schließen, entweder als aktiver Anteilseigner oder als Direktor, der in den Vorstand berufen wird. Wenn Vertiv keine Einladung ausspricht und die Betriebsmargen bis März 2023, wenn das Fenster zur Nominierung von Direktoren schließt, nicht so aussehen, als würden sie in die richtige Richtung gehen, können wir sehen, dass Starboard Nominierungen vornimmt, aber wir erwarten nicht, dass es dazu kommt.

Ken Squire ist Gründer und Präsident von 13D Monitor, einem institutionellen Forschungsdienst für Aktionärsaktivismus, und er ist Gründer und Portfoliomanager des 13D Activist Fund, eines Investmentfonds, der in ein Portfolio aktivistischer 13D-Anlagen investiert. Squire ist auch der Schöpfer der Anlagekategorie AESG™, eines aktivistischen Anlagestils, der sich auf die Verbesserung der ESG-Praktiken von Portfoliounternehmen konzentriert.