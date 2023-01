Der AC Milan kassiert vor dem Tottenham Champions League-Showdown zum allerersten Mal überhaupt vier oder mehr Gegentore in aufeinanderfolgenden Spielen

Der amtierende Serie-A-Meister AC Milan hat zum ersten Mal überhaupt vier oder mehr Ligatore in aufeinanderfolgenden Spielen kassiert.

Die italienischen Giganten verloren im San Siro mit 2:5 gegen Sassuolo, was nach einer 0:4-Demütigung gegen Lazio geschah.

Getty Milans Spieler waren geschockt, als die Fans aus dem Stadion strömten

Getty Milan-Trainer Pioli könnte in Schwierigkeiten geraten

Das Ergebnis lässt Milan – das in der vergangenen Saison seinen ersten Titel seit über einem Jahrzehnt gewann – 12 Punkte hinter Tabellenführer Napoli zurück, der ein Spiel in der Hand hat.

Der frühere Chelsea-Mann Fikayo Tomori fehlte bei dem Duell, während sein titelgewinnender Abwehrpartner Simon Kjaer auf der Bank blieb, wo Akademie-Absolvent Matteo Gabbia mit Pierre Kalulu in der Abwehr gepaart war.

Das Duo wurde von Sassuolos Angriff umringt, der nach einer halben Stunde auswärts mit 3: 1 in Führung lag.

Ex-Arsenal- und Chelsea-Stürmer Olivier Giroud erzielte einen brillant platzierten Kopfball, während der ehemalige Liverpooler Divock Origi einen hervorragenden Treffer begrub, aber beide waren vergebens.

Stattdessen war der italienische Flügelspieler Domenico Berardi, der die Euro 2020 gewann, der Star der Show und verzeichnete drei Vorlagen und ein Tor.

Sassuolo war vor dem Drubbing in neun Spielen ohne Sieg, während das Ergebnis Milan auf eine Serie von fünf sieglosen Spielen zurücklässt.

Getty Origis Stunner war nur ein Trost

In dieser Serie scheiterte der Meister von Stefano Pioli in der Coppa Italia an Torino, während sie den italienischen Superpokal mit 0:3 gegen Inter Mailand verloren.

Jetzt sind ihre Titelhoffnungen scheinbar vorbei, während ihre Chancen auf die Champions League gefährdet sind, da sie aus den Top 4 herausfallen könnten.

Die Dinge werden auch nicht einfacher, da Inter als nächster in der Liga steht, könnte Pioli vor dem letzten 16 Champions League-Duell seiner Mannschaft gegen Tottenham in große Schwierigkeiten geraten.

