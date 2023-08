Das Passagierverzeichnis des in Russland abgestürzten Flugzeugs ist im Wesentlichen ein Who-is-Who der Wagner-Söldner, einschließlich seines Stellvertreters, der die Gruppe mit seinem Pseudonym taufte, sowie des Logistikchefs, eines von den USA verwundeten Jägers Luftangriffe in Syrien und mindestens ein möglicher Leibwächter.

Und natürlich Jewgeni Prigoschin selbst, Wagners Anführer und Meuterer, von dem viele glaubten, er sei nach seinem kurzlebigen Aufstand im Juni gegen das russische Militär ein gezeichneter Mann gewesen.

Zu den anderen Passagieren gehörten insgesamt sechs Leutnants von Prigozhin sowie die dreiköpfige Flugbesatzung. Für Firmenchefs, die vom Kreml als Verräter beschimpft wurden, erschien die gemeinsame Reise auf einem einzigen Flug als außerordentliche Sicherheitsverletzung. Der Zweck der Reise war unbekannt.

„Die Entscheidung, so viele hochrangige Leute in ein Flugzeug zu schicken, war eine schlechte Entscheidung, da Schlüsselfiguren immer getrennt fliegen sollten“, sagte Lou Osborn, Autor eines demnächst erscheinenden Buches über die Söldner. „Prigozhin fühlte sich zu selbstsicher. Man hätte ihm wirklich das Gefühl geben können, begnadigt worden zu sein.“

DMITRY UTKIN

Lange Zeit galt Utkin als Begründer von Wagner, doch viele Analysten sagen inzwischen, dass dies ein Vorwand für Prigozhin war, der erst kürzlich seine führende Rolle in der Söldnergruppe anerkannte.

Nach Untersuchungen des Dossier Center und von Bellingcat war Utkin, ein pensionierter Spezialeinheitsoffizier, Mitglied des Militärgeheimdienstes GRU und Veteran der russischen Kriege in Tschetschenien, für die Führungs- und Kampfausbildung verantwortlich.

Einige der wenigen Fotos, die von ihm im Umlauf waren, deuten darauf hin, dass er Tätowierungen im Nazi-Stil hatte, und Berichten zufolge liebte er Nazi-Symbole. Sein Kampfname war Wagner, eine offensichtliche Anspielung auf den deutschen Komponisten Richard Wagner, der als Adolf Hitlers Lieblingskomponist galt, und das wurde zum Namen der Gruppe.

Utkin war in einer Videoübertragung von einem Kreml-Empfang im Dezember 2016 zu sehen, in der Wagner eindeutig mit Präsident Wladimir Putin in Verbindung gebracht wurde, obwohl er zuvor bestritten hatte, dass die Gruppe irgendwelche Verbindungen zur Regierung habe.

Valery Tschekalow

Chekalov fungierte als Wagners Logistik-Mastermind. Als langjähriger Mitarbeiter der Concord Holding – einem anderen Prigozhin-Unternehmen – war er für die Verwaltung von Söldnern, die Sicherung von Waffen und die Leitung der Öl-, Gas- und Mineraliengeschäfte in Syrien und Afrika verantwortlich, sagte Osborn, der Ermittler bei All Eyes on Wagner, einem Projekt, ist Konzentration auf die Gruppe.

Die USA sanktionierten Tschekalow wegen seiner Verbindungen zu Prigoschin. Laut russischen Medien gehörten die Reisevorbereitungen des Wagner-Chefs zu seinen Aufgaben.

Jewgeni Makaryan

Makaryan kämpfte 2018 mit Wagner, als er in Syrien verwundet wurde, nachdem er verheerenden US-Luftangriffen ausgesetzt war, die laut Dossier Center in der sogenannten Schlacht von Khasham Dutzende Wagner-Kämpfer töteten.

Er blieb der Kommandeur der Gruppe, obwohl über seine genaue Rolle wenig bekannt ist.

Über die anderen drei Wagner-Kämpfer auf dem Manifest, zu denen Alexander Totmin, Sergei Propustin und Nikolai Matuseiev gehörten, ist ebenfalls wenig bekannt. Nach Angaben des Dossier Center kämpfte mindestens einer der Männer in einer Einheit, die Prigozhins Quelle für die Bereitstellung persönlicher Leibwächter wurde. Sie waren seit Jahren bei der Organisation.

Die Flugbesatzung war wenig bekannt, bestand jedoch aus einem Piloten, einem Copiloten und einer Flugbegleiterin.

