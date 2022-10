Der 8-Jährige scheint der Jüngste zu werden, der den El Capitan besteigen kann

CNN

Wenn deine Eltern dich „Abenteuer“ nennen, haben sie wahrscheinlich gehofft, dass du ein paar abenteuerliche Dinge tun würdest.

Sam Adventure Baker verstand seinen Auftrag.

Der 8-Jährige aus Colorado macht sich am Montag auf den Weg, um als jüngster Mensch den Gipfel des El Capitan im kalifornischen Yosemite-Nationalpark zu erreichen.

Die Reise wird voraussichtlich vier Tage dauern, „in denen Sie an Ihren Fingern oder an Ihren Ankern hängen“, sagte Sams Vater Joe Baker am Sonntag gegenüber Fredricka Whitfield von CNN.

Sam und Joe Baker werden in einem vierköpfigen Team klettern. Eine Person klettert vor den anderen und legt die Seile fest, damit die anderen folgen können. Sein Vater sagte, Sam werde versuchen, einen der Abschnitte oder „Pitches“ des Aufstiegs zu führen.

El Capitan – die ikonische vertikale Felsformation des Parks – liegt mehr als 3.000 Fuß über dem Talboden. Laut der Website des Yosemite-Nationalparks ist das 2,5-mal so hoch wie das Empire State Building. El Capitan ist laut Rei.com ein Aufstieg der Klasse 5 – die höchste und schwierigste aller Klassifikationen.

„Die Routen sind für erfahrene Kletterer, die regelmäßig trainieren und über viel natürliches Können verfügen“, heißt es auf der Website.

Sam Baker wurde in eine Kletterfamilie hineingeboren, sagte sein Vater. Joe und seine Frau (Sams Mutter) verliebten sich ins Klettern, sagte er CNN und sein Sohn „war in einem Gurt, bevor er laufen konnte“.

Eine Website mit dem treffenden Namen SamAdventure.com, die SamAdventure.com hervorhebt und Sams Klettertouren hervorhebt, sagte, der junge Kletterer habe seine erste Mehrseillängenroute im Alter von 3 Jahren gemeistert – im Garden of the Gods in Colorado Springs, Colorado.

Als er 6 Jahre alt war, nahm Sam Lost Arrow Spire in Angriff, eine Klettertour mit drei Seillängen, die 2.500 Fuß über dem Yosemite Valley beginnt. Nur ein anderer 6-Jähriger – Weltklasse-Profikletterer Tommy Caldwell – hatte es jemals geschafft.

Während es Rekorde aufstellen würde, es bis zur Spitze von El Capitan zu schaffen, ist das nicht Sams Motivation, den Aufstieg zu versuchen. „Am meisten freue ich mich darauf, mit (meinem) Daddy zu klettern“, sagte Sam zu CNN.

Etwas anderes, worauf Sam sich freut – Lasagne.

Während sie an einem Portaledge hängen – einer Nylon-Hängematte, die Tausende von Metern in der Luft an der Felswand hängt – essen Sam und Joe und ihre Mitkletterer Lasagne, die sie aus kleinen Päckchen auf einem Gasherd kochen.

Sie haben auf ihrer Reise auch ein Schachspiel dabei, weil Sam zusätzlich zu seinen Erfolgen im Klettern „wirklich gut im Schach wird“, sagte sein Vater.

Abgesehen von der Lasagne und dem Schach, sagt Sam, sei es sein Lieblingsteil beim Klettern, „an die Spitze zu kommen“.

Joe Baker sagte gegenüber CNN, dass das Wetter für ihren Gipfel gut aussehe – etwas kühl, aber klarer Himmel und kein Regen. Perfekte Voraussetzungen für ein „großes Abenteuer“, wie er sagte. Ein großes Familienabenteuer.“