Der 30-jährige britische Manager von Reims, Will Still, träumt davon, eines Tages in England zu arbeiten: „Es wäre großartig“

Will Still hat sich in der Ligue 1 hervorgetan, seit er Reims im Oktober 2022 übernommen hat, und hat dazu beigetragen, den Verein in der Liga mit sieben Siegen, sieben Unentschieden und einer Niederlage zum Zeitpunkt des Schreibens zu stabilisieren.

Der erst 30-jährige Still hat sich schnell zu einem der vielversprechendsten jungen Manager in Europa entwickelt, und trotz seiner guten Leistungen bei Reims in Frankreich hegt er Ambitionen, nach England – dem Land, in dem er aufgewachsen ist – zurückzukehren und zu leiten in der Premier League.

Sprechen Sie ausschließlich mit VierVierZweiSie erklärt diesen Traum immer noch, ohne zu viel Druck darauf auszuüben, dass es passiert.

„Jedes Mal, wenn ich nach England zurückkehre, um meine Familie zu sehen, fühlt es sich wie zu Hause an, also wäre es selbst bei der Championship oder League One fantastisch“, erklärt er. „Wenn ich an dem Gehirn schraube, das ich als Kind hatte, würde ich gerne Trainer in der Premier League sein, da es der Ort ist, an dem man sein muss.

„Wenn es passiert, passiert es und ich werde mich freuen. Aber wenn es nicht passiert, gibt es sicher andere Möglichkeiten für mich.“

Sollte er in den nächsten 18 Monaten den Sprung über den Ärmelkanal schaffen, würde Still der jüngste festangestellte Manager in der Premier League aller Zeiten werden und einen Rekord brechen, der derzeit von Attilio Lombardo gehalten wird, der 1998 Crystal Palace mit nur 32 Jahren leitete. Ryan Mason schaffte es Tottenham wird 2021 zwar 28, aber nur interimistisch.

Stills Weg an die Spitze war jedoch nicht gerade geradlinig. In Belgien geboren, aber in jungen Jahren nach England gezogen, kehrte er in sein Geburtsland zurück, um Fußball zu spielen.

Erst als er in seinen späten Teenagerjahren anfing, Fußballtrainer zu studieren, erkannte Still, dass er ein Händchen dafür hatte, mehr als nur für das Spiel. Obwohl der 30-Jährige nicht professionell spielt, hat er sich als Trainer von Spielern, oft seines Alters, erfolgreich entwickelt.

Sprechen Sie ausschließlich mit FFTStill erklärt seinen unkonventionellen Weg ins Coaching und die Stationen, die er dabei gemacht hat.

„Als ich ein Kind war, kam ich durch die Jugendakademie von Sint-Truiden“, erklärt er. „Ich spielte auf der Eliteebene des belgischen Jugendfußballs, dann ging ich mit 18 nach England, um am Myerscough College in Preston einen Abschluss in Fußballtrainer zu machen mehrere andere Vereine, aber ich hatte nicht die gleichen Chancen wie einige der anderen Spieler und entschied, dass ich wahrscheinlich weder körperlich noch geistig für einen Profifußballer geeignet war.

Die besten Angebote von heute auf FM23

„Ich habe den Fehler bekommen, die Kinder zu trainieren und Videoanalysen für Prestons Akademie zu machen. Als ich schließlich nach Belgien zurückkehrte, spielte ich immer noch in der belgischen vierten Liga, aber am Ende der Saison hatte ich die Wahl, weiterzuspielen und es zu versuchen um aufzusteigen oder mich wirklich in Videoanalyse und Coaching zu investieren, habe ich mich für Letzteres entschieden.

„Ich habe als Videoanalyst bei SintTruiden in Belgien angefangen [in 2014], obwohl ich für mein erstes Jahr dort nicht wirklich bezahlt wurde. Dann bin ich zu Standard Lüttich gegangen, weil ich dort als Trainer gearbeitet habe [Yannick Ferrera] dorthin gezogen, aber nachdem wir in unserem ersten Jahr den Pokal gewonnen hatten, wurden wir im Jahr darauf entlassen. Ich wurde Co-Trainer bei Lierse in der zweiten Liga – nach dem Trainer [Frederik Vanderbiest] entlassen wurde, wurde ich gebeten zu übernehmen, als ich erst 24 war, was verrückt war.“

Beim belgischen Klub Lierse, der seit 2018 aufgelöst ist, entwickelte sich Stills Trainerleidenschaft richtig und gewann Vertrauen in seine Fähigkeiten. Er ist auch der letzte, der den Verein geleitet hat, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, lange arbeitslos zu sein.

„Erst als ich bei Lierse übernahm, bekam ich den Fehler dafür. Wir waren Tabellenletzter und gingen in 10 Spielen ungeschlagen von unten nach oben. Von diesem Moment an dachte ich: ‚Ich macht wirklich Spaß“, aber der Klub ging pleite, also bin ich wieder Assistent bei Beerschot geworden. In meinem dritten Jahr dort passierte es wieder – Manager [Hernan Losada] wechselte zur MLS und der Klub bat mich, bis zum Ende der Saison zu übernehmen.“