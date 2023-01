Der 29-jährige Hyejeong Shin gab sich laut Polizei als Teenager an der New Jersey High School aus

CNN

Eine 29-jährige Frau aus New Jersey wird laut Polizei wegen Behauptungen angeklagt, sie habe falsche Regierungsdokumente verwendet, um sich als Teenager an einer High School auszugeben.

Hyejeong Shin wurde in einem Fall angeklagt, ein falsches Regierungsdokument vorgelegt zu haben, nachdem sie angeblich eine gefälschte Geburtsurkunde beim New Brunswick Board of Education eingereicht hatte, teilte die New Brunswick Police Department in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Die Polizeibehörde sagte, dass Shin eine gefälschte Geburtsurkunde mit der Absicht vorgelegt habe, sich „als jugendlicher Gymnasiast“ einzuschreiben.

Laut MaryAnn Spoto, Sprecherin des Gerichts von New Jersey, hat Shin derzeit keinen Anwalt.

Die Polizei hat nicht gesagt, warum Shin sich angeblich an der Schule anmelden wollte. Die CNN-Tochter News12 New Jersey berichtete, dass Schüler der Schule sagten, Shin habe vier Tage lang zusammen mit anderen Schülern am Unterricht teilgenommen.

Sowohl die Polizei als auch der Schulbezirk sagten, dass das staatliche Gesetz verbietet, dass ein Schüler aufgrund fehlender Unterlagen oder des Einwanderungsstatus am Schulbesuch gehindert wird.

Shin habe letzte Woche „vorläufige Zulassung“ zur Schule erhalten, sagte der Superintendent der New Brunswick Public Schools, Aubrey Johnson, in einer Erklärung gegenüber CNN.

Mitarbeiter der New Brunswick Public Schools entdeckten die Täuschung, während sie die etablierten Überprüfungsprotokolle abschlossen, und „verboten ihr umgehend, jegliches Bezirksgrundstück zu betreten“, so die Erklärung.

„Sobald unsere Mitarbeiter feststellten, dass es sich um betrügerische Informationen handelte, benachrichtigten sie sofort die zuständigen Behörden“, sagte Johnson. „Das Wohlergehen unserer Schüler, Mitarbeiter und der Gemeinschaft ist für uns von größter Bedeutung, und wir werden weiterhin mit der Polizei und unseren anderen Partnern zusammenarbeiten, um diese Angelegenheit anzugehen.“

Laut Gerichtssprecherin Meghan Carney-Vilela wird Shin voraussichtlich am 16. Februar zu einer Anhörung vor dem Middlesex County Superior Court erscheinen.