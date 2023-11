Der 1. FC Köln kassiert die nächste Niederlage

Dass Steffen Baumgart mit einem „Battle“ rechnete, lag nicht nur am emotionalen Spiel des Gegners. Der Trainer des 1. FC Köln hatte vor der Reise auf den Betzenberg durchaus Respekt gezeigt und dem „rasenden“ 1. FC Kaiserslautern, auch Rote Teufel genannt, Attribute wie „Kraft“, „Robustheit“ und „Dynamik“ zugeschrieben. Aber auch tagelanger Starkregen in der Pfalz hatte Baumgart eine heftige Fehde vorhersehen lassen, einen tiefen Rasen, auf dem „Fußball spielen nicht immer möglich sein wird“. So Fritz-Walter-Wetter im Fritz-Walter-Stadion. Aber egal, ob Sonnenschein (was beim FC nach der 0:6-Niederlage in Leipzig sicherlich nicht der Fall war) oder Dauerregen vom Himmel fällt, die Kölner mussten nicht nur etwas gutmachen, sie wollten einfach den DFB Achtelfinale – Erreiche den Pokal.