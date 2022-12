Der ″verwirrte Mann″, der das ″Deutsche Reich″ regieren wollte | Deutschland | DW

„Vor 30 Jahren war er ein sehr moderner, zeitgemäßer, temperamentvoller Unternehmer“, sagt Prinz Heinrich XIV. Reuss-Köstritz im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) schockiert über seinen entfernten Verwandten Prinz Heinrich XIII. Reuß. Seitdem hat er sich aber wohl durch Enttäuschungen radikalisiert. Er könne sich jedoch nicht vorstellen, dass der Immobilienmakler der Anführer einer Verschwörung sei.

Doch genau das wirft die Bundesanwaltschaft dem 71-jährigen Prinzen offenbar vor. Er soll der Chef des politischen Arms einer Gruppe von Reichsbürgern sein, von denen am Mittwoch bei einer Serie von Großrazzien 25 festgenommen wurden. Sie sollen einen Staatsstreich geplant haben, um Deutschland wieder zur Monarchie zu machen. Mit Heinrich XIII. als Staatsoberhaupt.

Ein Reichsbürger par excellence

Der Fürst des alten Adelshauses Reussen hatte aus seinen Weltanschauungen lange keinen Hehl gemacht. Ein Vortrag, den er 2019 am Worldwebforum 2019 in Zürich hielt, dokumentiert dies eindrücklich. Unklar ist, warum er dort eine Viertelstunde lang seine Theorien präsentieren durfte – offenbar unterstützt durch locker komponierte Anekdoten. Denn mit dem Wirtschaftskongress wollen die Veranstalter zwar die digitale Welt revolutionieren, nicht aber Deutschland.

Dennoch, Heinrich XIII. ungestört darüber, dass der deutsche Staat angeblich 1918 als souveränes Subjekt des Völkerrechts aufgehört habe zu existieren, die Gewaltenteilung in der Bundesrepublik eine Illusion und die Politik ein Spektakel sei. So soll verschwiegen werden, dass ominöse Kreise der Finanzmacht Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu ihrer Gelddruckmaschine gemacht haben.

Wer sich mit den Reichsbürgern beschäftigt hat, weiß, dass dies in etwa der gemeinsame Nenner der Szene ist. Doch Reuss gibt in seiner Zürcher Rede auch Einblicke in seine persönlichen Beweggründe: nämlich die Geschichte seiner Familie. Dies sei „eine enteignete Dynastie nach 1.000 Jahren Herrschaft“, sagt er.

Das Adelsgeschlecht der Reussen

Tatsächlich ist das auch hierzulande relativ unbekannte Adelshaus Reuss ein altes und traditionsreiches Geschlecht. Um 1100 machte Heinrich IV. – der römisch-deutsche Kaiser, der Canossa die berühmte Buße leistete – die Familie zu Feudalherren. Deshalb heißen bis heute alle männlichen Familienmitglieder so.

Schloss Osterstein in Gera war von 1647 bis 1802 Wohnsitz der Familie Reuss

Ab dem 12. Jahrhundert herrschten die Reussen in mehreren Linien als Landvogt über verschiedene Territorien in den heutigen Bundesländern Bayern, Thüringen und Sachsen sowie auf dem Gebiet des heutigen Tschechien. Diesem Umstand verdankt das Thüringer „Vogtland“ seinen noch heute verwendeten Namen. Ab 1329 regierten die Reussen im Fürstenstand und gehörten damit zum Hochadel. Aus der Familie gingen Diplomaten und Offiziere sowie ein Hochmeister des Deutschen Ordens hervor. Und jetzt ein Verschwörungserzähler.

Enteignung und Machtverlust der Familie

Wie alle deutschen und österreichischen Adligen verloren die Russen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 ihren Machtanspruch. Prinz Heinrich XXVII. Reuß, Großvater des XIII., dankte ab. Aus den Reussischen Gebieten ging der Volksstaat Reuss hervor, der 1920 in den neu gegründeten Freistaat Thüringen eingegliedert wurde. 1945 beschlagnahmte die kommunistische Führung in der sowjetischen Besatzungszone ihren Besitz in der späteren DDR, die Familie wurde damit enteignet.

Schloss Thallwitz in Sachsen wurde 2008 an die Familie Reuss zurückgegeben. Schloss und Park verfallen rapide

Obwohl er selbst erst 1955 geboren wurde, war Heinrich XIII. offenbar nie darüber hinweggekommen. Als ginge es nicht nur um ihn und das (Familien-)Eigentum, sprach Reuss in Zürich vom Glück der Menschen, die unter der linear strukturierten Herrschaft seiner Familie lebten, und vom Unglück derer, die nun der Willkür der “ Kafkaeske Zustände der Demokratie“. sein.

Gegenüber dem Worldwebforum beschwerte er sich jedoch darüber, dass er jahrzehntelang vergeblich versucht habe, unter großem finanziellen Aufwand beschlagnahmtes Eigentum auf legalem Wege zurückzuerlangen. Heute scheint er zu glauben, dass der Rechtsstreit um die enteigneten Güter immer aussichtslos war, weil seiner Meinung nach Justiz und Anwaltschaft in Deutschland mit der angeblichen Scheinregierung unter einer Decke stecken.

Kämpfe um das Familienerbe

Tatsächlich hat Heinrich XIII. vermutlich viel Zeit und Geld aufgewendet, um zum Beispiel das Jagdschloss Waidmannslust zurückzukaufen, das als Treffpunkt der mutmaßlichen Umstürzler gedient haben soll. Auch für seine 2019 verstorbene Mutter führte er Gerichtsverfahren für die ehemaligen Liegenschaften. Ganz so erfolglos, wie er behauptet, war er allerdings nicht. 2008 wurden sie mit Schloss Thallwitz in Sachsen ausgezeichnet.

Hier im Jagdschloss Waidmannsheil sollen sich die Verschwörer getroffen haben. Im Rahmen der Razzien am 7. Dezember 2022 wurde es samt Gelände durchsucht

Auch andere Familienmitglieder waren mit Restitutionsansprüchen erfolgreich. Auf eine Klage des Zweiges, dem auch Prinz Heinrich XIV. angehört, erkannte das Verwaltungsgericht Köstritz im Jahr 2002 die Enteignung des dortigen (teilweise abgerissenen) Schlosses und Parks als rechtswidrig an.

Ein „teilweise verwirrter“ Mann, sagen Angehörige

Von dem rund 60-köpfigen Familienverband heißt es, aus dem Adelshaus Prinz Heinrich XIII. 2008 zurückgezogen. Nach der Rede in Zürich hat Prinz Heinrich XIV. Reuss-Köstritz habe sich „massiv distanziert“, sagte er dem MDR.

Die gleiche Reaktion zeigte das Familienoberhaupt nach einem Vorfall im August dieses Jahres beim Marktfest im thüringischen Bad Lobenstein. Prinz Heinrich XIII. war mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum und dem damaligen Bürgermeister Thomas Weigelt dabei, als dieser plötzlich einen Journalisten angriff, der über die Reichsbürgerszene berichtete.

Laut MDR sei der agile Immobilienunternehmer, so Prinz Heinrich XIV., offenbar „ein verwirrter alter Mann“ geworden, der sich „in verschwörungstheoretische Missverständnisse verheddert“.