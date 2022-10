Dennis Ombachi: Wie der kenianische Rugbyspieler lernte, mit einer bipolaren Störung zu leben

CNN

—



Im Sport wird nichts mehr verehrt, als in letzter Minute die entscheidenden Punkte zu erzielen und den Sieg aus dem Rachen der Niederlage zu reißen. Alle größten Spiele des Sports haben diesen Moment, der den Fans für immer in Erinnerung bleibt. Aber nicht für Kenias Rugbyspieler Dennis Ombachi.

Als er auf den Versuch zurückblickt, den er erzielte, nachdem der Summer ertönt war, das Team der Kenya Sevens zu den Olympischen Spielen zu schicken, sagt er zu CNN Sport: „Ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern. Ich erinnere mich, dass ich die Hupe bekommen und die Trainer gehört habe, den verstorbenen Benjamin Ayimba [Kenya’s head coach] und die technische Bank schreit nur Omba, Omba!“

Aus seinen eigenen 22 heraus gab Ombachi zwei Zimbabwe-Zweikämpfe ab, bevor er das Spielfeld hinunterstürmte, um den Versuch zu erzielen, der Kenia für das erste olympische Rugby Sevens-Event qualifizierte.

Ombachi würde Teil des kenianischen Teams sein, das nach Rio reiste und sich mit den größten Athleten der Welt die Schultern rieb, um Stammspieler des Teams der HSBC World Rugby Sevens Series zu werden.

Aber auf dem Höhepunkt seiner Kräfte erlitt der kenianische Star einen schweren Beinbruch, der ihn für den größten Teil des Jahres pausierte.

Aber es war Ombachis geistige Gesundheit, die einen größeren Schlag erleiden würde als sein gebrochenes Bein. Da er gezwungen war, nach Hause zu ziehen und nichts anderes zu tun hatte, als darauf zu warten, dass sein Bein heilte, kämpfte Ombachi mit der Bewältigung und versuchte schließlich, sich das Leben zu nehmen.

„Knochen und Muskeln heilen schließlich. Aber was ich wirklich nicht berücksichtigt habe, war der mentale Tribut, den es mir abverlangen würde und der sich hinzog, sogar bis jetzt, wo ich immer noch ein bisschen darunter leide“, erinnert sich Ombachi.

Dank der Intervention von Freunden und Familie wurde Ombachi ins Krankenhaus eingeliefert und schließlich mit einer bipolaren Störung diagnostiziert, einer Geisteskrankheit, die durch manische Höhen, depressive Tiefen und mögliche Perioden von Psychosen gekennzeichnet ist.

Aber Ombachi erinnert sich auch, dass ihm in dieser dunklen Lebensphase auch sein Hobby, das Kochen, geholfen hat.

Der Flügelspieler hatte Essen und Kochen schon immer geliebt, ein Hobby, das von einer Karriere profitierte, die ihn um die ganze Welt führte.

„Meine Liebe zum Essen ist eng mit dem Rugbyspielen verbunden, weil es mit dem Spielen der HSBC-Legs begann, Sie touren jedes Jahr durch fast 18 Länder und all diese Länder haben ihre eigene Kultur, Sprache und Küche. Früher haben wir verschiedene Arten von Lebensmitteln gegessen“, sagt Ombachi gegenüber CNN Sport.

„Früher kam ich nach Hause und forderte mich selbst heraus, einige der verschiedenen Gerichte zu kreieren, die ich hier und da hatte. Ich denke, so ist die Leidenschaft gewachsen.“

Insbesondere der renommierte Koch Gordon Ramsay war eine Inspiration für den ans Haus gebundenen Sportler.

„Durch seinen YouTube-Kanal habe ich es geschafft, die Grundlagen, die Prinzipien und die Verwendung Ihrer Geschmacksknospen zu verstehen“, sagte Ombachi.

„Das hat mich tatsächlich durch die meisten meiner depressiven Momente gebracht, besonders durch die Zeiten, in denen ich verletzt war“, sagt er, bevor er lachend hinzufügt: „Beim Kochen war Gordon Ramsay mein Mentor, obwohl er nichts davon weiß.“

Als Ombachi zum Spielen zurückkehrte, erlitt seine Karriere einen weiteren Schlag, diesmal in Form der Covid-19-Pandemie.

Als der Sevens Circuit abgesagt wurde und die Kenya Rugby Union seinen Vertrag kündigte, saß Ombachi plötzlich wieder drinnen und ohne Einkommen fest.

Also ging Ombachi zurück in die Küche. Und mit einer DSLR-Kamera, die ihm sein ehemaliger Kapitän und Mentor Humphrey Kayange mitbrachte, begann Ombachi, Kochvideos zu machen und sie auf Instagram und Twitter zu posten.

Er entwickelte schnell einen Stil, der ihn in seinen Videos von anderen Content-Erstellern abhebt. Dies waren Schnellfeuervideos, in denen Ombachi jeden Schritt des Prozesses erzählte und unterstrich, indem er sagte: „Fertig!“

Ombachi begann mit einem ziemlich großen Publikum in Kenia als Athlet, der immer sehr aktiv auf Twitter und Instagram war, aber es würde eine andere Plattform, TikTok, sein, die Ombachi zu einem globalen Phänomen machen würde.

Konkret war es ein einzelnes Video, das den mittlerweile dauerhaft in Nairobi lebenden Player zum Explodieren brachte.

„Von Zeit zu Zeit koche ich viel Essen und verteile es dann an die Kinder auf der Straße, also habe ich einmal ein Video gedreht, in dem ich dasselbe mache“, sagte Ombachi.

„Ich habe gekocht, das Essen verteilt und es wurde auf Twitter, TikTok und Instagram viral. Allein durch dieses Video habe ich es geschafft, mehr als 300.000 Follower zu gewinnen.“

@theroamingchef Ich habe gelernt zu geben, nicht weil ich viel habe, sondern weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, nichts zu haben. #food #foodtiktok #yummy #foodstagram #kenia ♬ O-Ton – Dennis Ombach

Das Video zeigt Ombachi, wie er Hühnereintopf mit Chapatis zubereitet, ihn verpackt und an Kinder auf einer Straße in Nairobi verteilt, und hat jetzt allein auf TikTok über 15 Millionen Aufrufe.

„Ich denke das [cooking for street kids] stammt aus meiner Schulzeit. Es gab eine Zeit, in der ich ein bisschen deprimiert war, ein bisschen verloren. Also beschloss ich, von der Schule wegzulaufen. Ich wusste, dass ich nicht nach Hause wollte. Also rannte ich weg und war eine Woche lang ein Straßenkind.

„Ich habe viele Freunde von Straßenkindern gefunden und dadurch habe ich verstanden und mit ihnen mitgefühlt, dass sie ganz normale Menschen sind, die dieselben Probleme wie wir alle durchmachen. Meine Möglichkeiten sind einfach besser als ihre. „

Genau wie damals, als er Kenia auf der ganzen Welt vertrat, erinnert sich Dennis an seine Wurzeln und die Menschen, die er vertritt. Das ist einer der Hauptgründe, warum er mit seinen psychischen Problemen so offen umgeht.

Laut dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation zur weltweiten psychischen Gesundheit von 2017 war Kenia das fünfthöchste Land in Afrika für Fälle von Depressionen, und schätzungsweise jeder zehnte Mensch leidet an einer häufigen psychischen Störung.

Die Regierung richtete 2019 eine Taskforce für psychische Gesundheit ein, um die Krise anzugehen, aber als Land, das überwiegend ländlich geprägt ist, gibt es noch viel zu tun.

@theroamingchef Geschmorter Kanincheneintopf & cremiger Kartoffelbrei #fyp #food #tiktokfood #delicious #homemade #yummy #homemade #foodie #rabbit #rabbitstew #mashedpotatoes #foodporn ♬ O-Ton – Dennis Ombach

Viele Athleten und Persönlichkeiten der sozialen Medien haben ihre Plattform genutzt, um sich über psychische Gesundheit zu äußern und mit Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein zu schärfen.

Ombachi unterstützt diese Arbeit, aber er sieht auch eine wichtige Rolle für diejenigen mit öffentlichen Profilen, die einfach ihre Kämpfe mit der psychischen Gesundheit annehmen.

„Wenn Sie normale Leute haben, die ihr normales Leben führen und darüber reden … dann trifft es mehr auf den Punkt.“

Mit zwei kleinen Kindern zu Hause sucht Ombachi nach einem stabileren Lebensstil als dem eines weltumspannenden Rugbyspielers.

Er tritt auch in die Fußstapfen seines „Mentors“ Gordon Ramsay und richtet seine eigene Meisterklasse in Nairobi ein, um Menschen das Kochen von Gourmetgerichten beizubringen.