Denkwürdiges Derby: HSV punktet nach 0:2-Rückstand bei St. Pauli | NDR.de – Sport

Status: 01.12.2023 22:50 Uhr Stropdas 110. Hamburger Derby hat keinen Sieger gefunden. De FC St. Pauli en de Hamburger SV strijden in de Freitagabend in de Zweiten Liga 2:2 (2:0). Dabei holle der HSV einen 0:2-Rückstand auf. Der Punktgewinn was insgesamt glücklich.

van Florian Neuhauss

Deze St. Paulianen spelen met hun stempel gedrukt. Kapitän Jackson Irvine bracht de Hausherren nach een Ecke in de 15e minuut vooraan. Voor het tweede doelpunt scoorde de HSV het volgende doelpunt: doelman Daniel Heuer Fernandes achtervolgde de bal na een gemiste pass van Guilherme Ramos in zijn eigen Tor (27.). Maar die gasten komen die lopen tijdens de Pause: Met een paar nachten gelijk gemaakt door Robert Glatzel (58.) en Immanuel Pherai (60.) met de twee eerste kansen van de gasten en ook zorgen over spanning. Auf dem Spielfeld passionerte in der Folge bei ditem Schneetreiben aber nur noch eennie.

„Wij willen leven met 2:2-levens. We zijn meer dan blij om onze games te domineren en te genieten van ons dagelijks leven.“

St. Paulis Johannes Eggestein

Beide fanbases waren op weg om te spelen en konden de bal voluit rollen in het Millerntor Stadion, waar Pyrotechnik abgebrannt was. Ansonsten blieb is bis zum Abpfiff Ruhig. Meer plezier met het spelen na de sneeuw – en de vreugde van de edelsteen. Met een verzekerde glücklichen Remis ober de HSV signaleert Drei-Punkte-Rückstand auf de Spitzenreiter. Die Verfolger in dertafelle können nun aber poet en Führungsduo reranrücken. Holstein Kiel würde met een overwinning aan het einde van de SV Wehen Wiesbaden sogar am HSV forbeiziehen.

HSV-coach Walter Zufrieden, nichtje St. Paulis Hürzeler

HSV-Trainer Tim Walter woei na 2:2 van de eerste woorden voor zijn eigen Mannschaft: „Als je een man bent na twee solo Slapstick-torens, dan is dit het einde van het verhaal. We zullen er een goede ervaring mee hebben en we zal er blij mee zijn.“ vor Probleme posed.“ In de Pause zijn er enkele Spielern Lösungen aufgezeigt. Die eigen Tore hebben „wunderschön herausplayelt“ gezien. En de ervaring zou „absoluut verdiend“ zijn.

De Torschuss-Statistik ging helemaal door met 18:6 vrijgemaakt bij de Hausherren. Dementsprachend hatte Fabian Hürzeler in een hele andere Meinung. De ervaring is „enttäuschend“, „sehr, sehr dominant“ en het team heeft gespeeld. „Wir hatten hochkarätige Chancen zum 3:0, aber wir haben das Spiel nicht gekillt. So ist der HSV aus dem Zurückgekommen“, ärgerte sich St. Paulis Coach, der „mit der Leistung zufrieden“ war, „aber met dem Ergebnis zeker niet „. Het spel is immers gespeeld en dat is positief.

Irvine heeft de HSV in Mark getriggerd

De eerste paar minuten van de Derby waren vol opluchting, met overtredingen, bij beide gelegenheden. St. Pauli überzeugte spielerisch, der HSV setzte den Gegner immer wieder mit hohem Pressing unter Print. Maar onder deze druk kunnen duels deel uitmaken van de gasten die net zo slim zijn als St. Pauli. Na een Flanke von Connor Metcalfe ließ HSV-Torwart Heuer Fernandes in de 14. Minuut van de bal gevallen – en met groot succes, dat is het resultaat van de 0:1 vertraging.

Het Tor-veld is nu een minuut lang – na een einstudierten Eckballvariante: Marcel Hartel zog geen Hereingabe en Tor heran, zonder de gegnerische Verteidigung te overschrijden met een flchende Zuspiel Richtung Elfmeterpunkt. Dort kam Australier Irvine frei zum Schuss en met platziert zum 1:0 ins Eck. De HSV protesteerde tegen de ernstige gevolgen van Overtredingen en Jonas Meffert, maar het was duidelijk dat Boden door was.

St. Pauli legde nu met gemak en druk een schip aan voor de stadsevenementen. Hartels Schuss war zu zentral (20.), das Tor von Johannes Eggestein nur Sekunden später zählte nicht, weil Vorbereiter Elias Saad in Abseits hatte.

Heuer Fernandes schießt ontvouwt de eigenaar

En dan het verhaal van de spelen – onmiskenbaar bitter voor de HSV, een lachertje voor iedereen, die op de hakken van de St. Paulianers staat en voor al het plezier, weil in de ganzen Situatie geen speler in braun bij de Ballenoorlog: Heuer Fernandes führte einen Abstoß met een cursus Pass met Stephan Ambrosius, de laatste avond van Ramos spelen. Zo normaal is het in der Walter’schen Spielidee, trotz der schwierigen Platzverhältnisse.

„De bal ligt ongeglazuurd op het land in de Tor. Hij is licht en maximaal ongelijmd. En het is natuurlijk om hem te zien.“

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes

De Portugezen Ramos zijn altijd welkom om hun land tijdens hun reizen te bezoeken en te genieten van „vrij skiën“. De pas was zo onbeaconsightigten Torschuss. De bal was op dit moment echt prachtig, met een Heuer Fernandes die Risiko vasthield en om de perfecte Slapstick-Einlage te laten vallen. Vanwege het verloop van de bal, vooral tijdens een rustige race, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de ervaring volledig wordt vervuld. Hij gebruikt de bal en de basis van de latte en produceert een totale verspilling van zichzelf, die bereid is zijn eigen handen te hebben (27.).

Es spricht für de HSV, dass die Mannschaft in der Folge nicht auseinanderfiel. Daarna bent u welkom tijdens uw bezoek, evenals de Gelbe Karten voor Ramos en Meffert, voordat u het plezier wacht (Pauze voor Paderborn), wat niet mogelijk zal zijn. St. Pauli speelt vrijer en heeft een beter zicht.

Glatzel en Pherai straffen St. Paulis Schlafmützigkeit

Na de pauze zijn de volgende stappen het absorberen van vuurwerk en ervoor zorgen dat de sneeuw valt. Wij willen zeker graag met een oranje bal spelen. Maar trots op de Warnfarbe ließen die St. Paulianer in der Abwehr plötzlich jeglichen Durchblick vermissen. Nach scharfer Hereingabe von Ignace van der Brempt moet Glatzel den Ball nur noch über sterven Linie drücken. De volgende dag kun je zonder zorgen naar de bal op elf meter kijken en er blij mee zijn. Na één studieoorlog das Spiel, na de twee eerste echte kansen van de HSV, wie dan ook volledig opoffert.

Met kleinere kansen van Metcalfe (63.) en Joker Etienne Amenyido (70.) meldde zich toch een Flugkopfball von Hartel in de Arme von Heuer Fernandes (71.) St. Pauli wieder zurück. Hoewel de linies waren voorbereid op Neuschnee, kwamen ze toen in de Schlussfase. Alles kan worden gedaan met de hulp van een constante HSV-Abwehr zonder kans op meer games. Met de goede werktijden en het nachtelijke spel van zowel niet-minderheidsgroepen verdienen ze het om aan het eind van de dag een gast te zijn. Und St. Pauli bleibt auch im 15. Saisonspiel ungeschlagen.

Polizeiht ben Abend een positieve Zwischenfazit

Die Polizei am Abend – rund zwei Stunden nach Abpfiff – ein positives Zwischenfazit: „Unser Sicherheitskonzept, das im Herzstück die strict Trennung der Fans vorsieht, hat sich bewährt“, samengevat door Polizei-Sprecherin Sandra Levgrün. Een extra bijeenkomst is niet mogelijk. Rond de Stadtderby in Einsatz bevonden zich ongeveer 1.700 Polizistinnen en Polizisten.

15.Spieltag, 01.12.2023 18.30 uur FC Sint-Pauli 2 Hamburger SV 2 Scheur: 2 :0

Heuer Fernandes (27., Eigenaar) FC St. Pauli:

Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas (67. Ritzka), Irvine, Hartel, Treu – Metcalfe (86. Maurides), J. Eggestein (80. Afolayan), Saad (67. Amenyido)



Hamburger SV:

Heuer Fernandes – Van der Brempt (75. Mikelbrencis), Ramos, Ambrosius, Muheim – Meffert – Poreba (46. Dompé / 90.+3 Németh), Benes – Königsdörffer (81. Öztunali), Glatzel, Pherai



Zuschauer:

29153 (beschikbaar voor aankoop) Lees meer over het spel



