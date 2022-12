Denkmal für Grant Wahl beim WM-Spiel England-Frankreich

Der amerikanische Fußballautor Grant Wahl wurde mit einer Hommage der FIFA auf dem Schreibtisch geehrt, auf dem er am Samstag beim WM-Viertelfinalspiel zwischen Frankreich und England arbeiten sollte.

Ein Strauß weißer Lilien und ein gerahmtes Foto von Wahl, das in Katar aufgenommen wurde, wurden auf dem Mediensitz zurückgelassen, der dem 49-jährigen Journalisten zugewiesen worden war, der am frühen Samstag starb.

„Heute Abend zollen wir Grant Wahl an seinem zugewiesenen Platz im Al-Bayt-Stadion Tribut. Er hätte hier sein sollen“, sagte die FIFA in einer Erklärung. „Unsere Gedanken bleiben in dieser schwierigsten Zeit bei seiner Frau Céline, seiner Familie und seinen Freunden.“

Blumen und ein Bild zur Erinnerung an Grant Wahl wurden vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft England-Frankreich am Samstag auf der Pressetribüne im Al Bayt Stadium platziert. Hector Vivas – FIFA/FIFA über Getty Images

Etwa 20 Minuten vor Spielbeginn wurde das Foto von Wahl auf großen Leinwänden in zwei Ecken des Stadions gezeigt. Eine Ankündigung über seinen Tod wurde den Fans gemacht, die ihm applaudierten.

Wahl erkrankte während der Arbeit während der Verlängerung des Spiels Argentinien-Niederlande am Freitag im Lusail-Stadion. Er wurde von medizinischem Personal in der Medientribüne behandelt und später mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Er berichtete von seiner achten WM. Er hatte Anfang der Woche auf seiner Website über den Besuch einer medizinischen Klinik in Katar geschrieben, nachdem er sich krank gefühlt hatte, bevor er am Donnerstag in seinem Podcast sagte, er habe Bronchitis.

Wahl erregte internationale Aufmerksamkeit, nachdem er sagte, er sei kurzzeitig von der Teilnahme am US-Spiel gegen Wales am 21. November abgehalten worden, weil er ein regenbogenfarbenes T-Shirt getragen habe, um diejenigen zu unterstützen, die sich als LGBTQIA+ identifizieren, da ihre Rechte in Katar, einem konservativen Muslim, kriminalisiert werden Nation.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.