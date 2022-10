„Denken Sie an Steven Gerrard“

Aston Villa hat im ersten Spiel nach dem Abgang von Steven Gerrard innerhalb von 16 Minuten mit 3:0 in Führung gegangen.

Dem jetzt Ex-Villans-Manager wurde der Ausstieg gezeigt, nachdem er am Donnerstag in Fulham mit 0: 3 verloren hatte. Jetzt scheint Villa schon umso besser zu sein und schießt drei Brentford in schneller Folge in Villa Park hintereinander.

getty Die Post-Gerrard-Ära von Villa hat einen fliegenden Start hingelegt

Villa hatte in dieser Saison nur sieben Tore erzielt und saß vor dem Anpfiff auf der Abstiegszone.

Aber nach nur 16 Minuten ihres Duells gegen Brentford hatten sie drei Tore erzielt – die schnellste Mannschaft, die je im ersten Spiel eines Trainers in der Premier League mit drei Toren geführt hat.

Die Hausherren, die derzeit von Interimstrainer Aaron Danks geleitet werden, gingen nach nur zwei Minuten in Führung, als Leon Bailey nach einer kurzen Ecke einen Cut von Douglas Luiz traf.

Dann gerieten die Holte End ins Schwärmen, als Danny Ings nur fünf Minuten später das Netz fand und dank einer köstlichen Flanke von Eröffnungsschütze Bailey aus kurzer Distanz einschoss.

Villa sieht eine ganz andere Seite aus als die, die Mitte der Woche eine 0: 3-Niederlage bei Craven Cottage hinnehmen musste.

Aber als die Uhr über die Viertelstunde hinaus tickte, war es Villa, die drei zu gut war, als Ings einen von Tyrone Mings gewonnenen Elfmeter verwandelte.

getty Villa-Hausmeister-Chef Danks feierte zusammen mit den Villa-Park-Gläubigen

vorbei an „Müde von diesem Old Boys Club“ – Die Stars von Ex-Man United schlugen für die Verteidigung von Ronaldo zu

Sicht Schmeichel reagiert urkomisch, als Chelseas Kovacic vorbeirennt … in seiner Hose

FRANK „Keine Chance“ – Beale spricht über Aston Villa-Spekulationen und deutet auf „Verzweiflung“ im Club hin

HOWZAT Ten Hag tadelte die „Respektlosigkeit“ von Ronaldo, als die Legende Man United befiehlt, den Posten zu entfernen

WIEDER Agbonlahor zielt auf „Mr. Mentality Monster“ und kritisiert „schockierendes“ Liverpool

klassisch Chelsea – Man United 1:1 LIVE-REAKTION: Casemiro rettet die Roten mit einem letzten Tor







Mings wurde von Kristoffer Ajer im Strafraum von Brentford unverhohlen zu Boden gezogen, und nachdem Schiedsrichter Darren England direkt auf den Punkt zeigte, erzielte Ings sein zweites Tor des Nachmittags und schickte den Ball direkt in die Mitte.

„Denken Sie an Steven Gerrard, der jetzt zu Hause auf seinem Sofa sitzen wird“, sagte Alan Bridge, der Kommentator von talkSPORT für das Spiel, nach Ings Elfmeterschießen.

So wie es aussieht, hat Villa die Abstiegszone verlassen.