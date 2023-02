Denise Herrmann-Wick gewinnt WM-Sprint in Oberhof (nd-aktuell.de)

Denise Herrmann-Wick war im Sprint auf der Strecke in Oberhof nicht zu schlagen. Dank Bestzeit überholte sie kurz vor dem Ziel die Schwedin Hanna Öberg. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

„Das Schönste am Biathlon ist, die Strafrunde zu verpassen.“ Dieser Satz stammt von Denise Herrmann-Wick. Die Oberwiesenthalerin weiß, dass ihr auf der Loipe in Topform kein Konkurrent mehr gefährlich werden kann. Eng wird es nur, wenn sie Fehler macht und in die Strafrunde einbiegen muss. Als sie am Freitagnachmittag nach dem WM-Sprint in Oberhof im Ziel ihre Skier abschnallte und erschöpft auf dem Bauch im Schnee lag, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie wusste, dass sie alles gegeben hatte – und alle zehn Schüsse getroffen hatte. Das reichte am Ende zur ersten deutschen Goldmedaille in diesen Titelkämpfen, die von rund 11.000 Fans begeistert beklatscht wurde.

Nach zwei langsameren Schießrunden, in denen Herrmann-Wick insgesamt elf Sekunden auf die zweitplatzierte Schwedin Hanna Öberg verlor, schloss sie in der letzten Runde wieder auf, bis sie im Ziel 2,2 Sekunden Vorsprung hatte. Bronze ging an Öbergs Landsfrau Linn Persson. „Ich muss Denise gratulieren. Vor heimischem Publikum das perfekte Rennen abzuliefern, ist beeindruckend, auch wenn mich diese zwei Sekunden etwas ärgern“, sagte Öberg.

Für den Deutschen war es bereits die siebte WM-Medaille und der zweite Titel. »Mein Puls sank schon beim Betreten nicht, es war so aufregend vor all den Leuten hier. Dass ich dann noch ein fehlerfreies Rennen in den Schnee zaubern kann, ist unglaublich“, sagte Herrmann-Wick, der schon im Deutschen Skiverband als heißestes Eisen galt. Immerhin war der 34-Jährige der einzige DSV-Athlet, der in diesem Winter einen Weltcup gewinnen konnte.

Viele Athleten haben dies jedoch bei einer Weltmeisterschaft nicht bestätigt. Nicht Herrmann-Wick. Spätestens seit ihrem Olympiasieg vor ziemlich genau einem Jahr in Peking weiß die Oberwiesenthalerin, wie man sich auf einen Saisonhöhepunkt vorbereitet. Auf einige Rennen verzichtete sie bewusst, unter anderem auf die Staffel in Antholz, obwohl sie dort am Vortag die Verfolgung gewonnen hatte. Herrmann-Wick ging lieber direkt ins letzte vom DSV genehmigte Höhentrainingslager, das seinem besten Biathleten freie Hand ließ. Jetzt zahlte sie das Vertrauen zurück.

„Biathlon hat mir so viel Spaß gemacht wie schon lange nicht mehr“, sagte Herrmann-Wick nach der Siegerehrung. Der Olympiasieg befreite sie offenbar von jeglichem Erfolgsdruck. Und auch wenn sie in ihrer Karriere schon alles erreicht habe, sei die Heim-WM in Oberhof noch einmal „ein cooles Ziel“ gewesen, das ihr erlaubt habe, auch im fortgeschrittenen Alter eine weitere Saison anzuhängen. „Heute war es einfach für mich. Ich wusste, dass ich gute Beine hatte und das war genug. Es war definitiv ein wahr gewordener Traum, vor allem, weil meine Familie am Streckenrand war“, sagte der Goldmedaillengewinner. „Du musst dich extra anstrengen, wenn deine Mutter zuschaut“, scherzte sie.

Der Titel vor heimischer Kulisse sei „emotional auf einem anderen Höhepunkt“ als der Sieg bei den Olympischen Spielen im vergangenen Winter. »Vor allem nach den letzten zwei Jahren. Mit den Fans dort nimmt man das alles noch bewusster wahr.« Und der Titel muss noch lange nicht der letzte sein. Immerhin geht sie am Sonntag mit einem Vorsprung in den Verfolgungswettkampf.

Das Ergebnis des ersten Einzelrennens war für den DSV von immenser Bedeutung. Bei der Heim-WM sollen die Tage nicht mehr gezählt werden, bis endlich die erste Medaille gewonnen ist. Geschichten wie diese haben in der Vergangenheit Abwärtsspiralen ausgelöst. Auch diesmal drohte nach dem etwas enttäuschenden sechsten Platz in der Mixed-Staffel beim Oberhof-Auftakt am Mittwoch eine solche Gefahr.

Schon damals sorgte Herrmann-Wick mit einer grandiosen Aufholjagd, die Deutschland zwischenzeitlich um acht Plätze nach vorne gebracht hatte, für Furore und beruhigte die Nerven der Trainer: Der Star ist in Form. Darauf konnte man aufbauen. Tatsächlich zeigte sich zwei Tage später auch die fast ein Jahrzehnt jüngere Garde hinter der neuen Weltmeisterin gut: Sophia Schneider als Siebte, Hanna Kebinger (17.) und Janina Hettich-Walz (23.) verfehlten jeweils nur einmal und empfahlen sich für eine Staffel Aufstellung nächste Woche. Nur für Olympia-Vierte Vanessa Voigt war der Weltcup-Start nach der Mixed-Staffel mit Rang 41 im Sprint endgültig gescheitert.

Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer hofft, dass der Sieg nun die letzten Knoten in der gesamten Mannschaft löst: „Denise ist mit einer gewissen Leichtigkeit, aber auch Entschlossenheit ans Werk gegangen. Das war die richtige Mischung. Aber wir sind auch super zufrieden mit der Leistung.“ der anderen.«