Am Samstagmorgen verbreiteten sich Vorwürfe, nachdem die Gespräche über die Schaffung eines neuen Fonds zur Unterstützung gefährdeter Länder beim Wiederaufbau nach Klimakatastrophen gescheitert waren.

Während der intensiven Gespräche, die teilweise im Internet übertragen wurden, warfen Verhandlungsführer aus Entwicklungsländern insbesondere den USA vor, dass sie darauf bestanden, den vorgeschlagenen Fonds bei der Weltbank unterzubringen, einer von hochentwickelten Volkswirtschaften dominierten Institution.

„Wenn reiche Nationen nicht zum nächsten Treffen kommen und bereit sind, diesen unrealistischen Vorschlag aufzugeben, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und einen eigenständigen, auf Rechten basierenden und mit Ressourcen ausgestatteten Fonds einzurichten, könnten sie genauso gut überhaupt nicht erscheinen. “, sagte Lien Vandamme, ein Beobachter der Gespräche für das Zentrum für internationales Umweltrecht.

Vandamme warf der EU, die auch die Idee einer Weltbank als Gastgeber unterstützt, vor, sich hinter den USA zu verstecken

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte, das 24-köpfige Komitee aus Regierungsvertretern aus reichen und armen Ländern, das mit der Konzeption des Fonds beauftragt sei, „konnte seine Arbeit diese Woche nicht abschließen, machte aber in bestimmten Bereichen einige gute Fortschritte, und die EU ist weiterhin entschlossen, die Arbeit zu übernehmen.“ nach vorne.“

Der Sitz des Fonds gehörte zu einer Reihe strittiger Fragen, die nach dem Treffen in dieser Woche in Ägypten, das eigentlich die letzte Runde technischer Gespräche über die Einrichtung eines sogenannten Verlust- und Schadensfonds darstellen sollte, ungelöst blieben.

Sowohl die entwickelten als auch die entwickelnden Parteien äußerten ihre Enttäuschung in den letzten Stunden der Gespräche, die in den frühen Morgenstunden des Samstags zu Ende gingen.

„Welche Botschaft nehme ich mit nach Hause? Es liegt nichts auf dem Tisch. Keine Empfehlungen“, sagte der pakistanische Unterhändler Ali Waqas Malik. Die deutsche Verhandlungsführerin Heike Henn appellierte an ihre Kollegen, nicht aufzugeben: „Wir scheitern am Prozess, am Mandat, an den Menschen und an den Erwartungen.“

Ein weiteres Treffen dürfte nun voraussichtlich Anfang November in Abu Dhabi stattfinden, um zu versuchen, eine Einigung zu erzielen, bevor sich die Regierungen der Welt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu den globalen Klimagesprächen COP28 treffen, die am 30. November beginnen.

Zu Beginn des Treffens forderte der emiratische Präsident der COP28-Gespräche, Sultan al-Jaber, die Regierungen auf, frühzeitig finanzielle Beiträge zum Fonds zu leisten, um Treu und Glauben zu demonstrieren.

„Ich möchte nicht, dass das Bankkonto leer ist. Dieser Ausschuss muss Empfehlungen abgeben. Die COP muss die Entscheidung über die Aktivierung des Fonds treffen“, sagte er.