Kreis Segeberg. Mit einer Verzögerung von neun Monaten sollen die Müllkunden im Kreis Segeberg endlich ihre Gebührenbescheide erhalten. „Ende September, spätestens Anfang Oktober“, verspricht Ceyda Oguz, Leiterin der Abfallwirtschaft beim Straßenverband (WZV), am Dienstagabend im Hauptausschuss. Und betont: „Natürlich sind wir fast fertig.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Anfang 2023 führte die WZV ein neues Gebührenmodell ein und stellte gleichzeitig die IT um. Es gab Probleme: Seitdem konnte der Entsorgungsbetrieb im Kreis Segeberg (außer Norderstedt) keine Gebührenbescheide mehr ausstellen – Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe blieben bisher aus. Nun sollen 65.000 Privat- und 2.400 Müllkunden zügig zahlen und statt eines Teilabzugs den vollen Betrag auf einmal zahlen.

IT-Unternehmen verklagt WZV auf Zahlung von 1,3 Millionen Euro

Der WZV hat sich inzwischen von dem mit der IT-Umstellung beauftragten Unternehmen getrennt. Er weist diese „schlechte Leistung“ zurück. Das entlassene Unternehmen wiederum hat eine Zahlungsklage gegen den WZV eingereicht und fordert 1,3 Millionen Euro für Leistungen, die der Verein angeblich nicht bezahlt hat.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auf Nachfrage der Redaktion bestätigte das Landgericht Kiel die Klage gegen den Straßenverband. Die Klage wurde dem WZV zugestellt, der bis Ende Oktober Zeit zur Stellungnahme hatte. WZV-Verbandschef Peter Axmann wollte auf Nachfrage nichts zu der Klage sagen: Zu laufenden Gerichtsverfahren äußerte man sich nicht.

Mit einem neuen IT-Dienstleister scheint das WZV die Probleme mit der neuen Software in den Griff zu bekommen. Die Vorbescheide für die Müllgebühren sollen spätestens Anfang Oktober an die Kunden verschickt werden. Kunden müssen bereit sein, die Rate nicht in Raten, sondern für das gesamte Jahr zahlen zu müssen.

Müllgebühren in Segeberg: WZV kündigt Gebührenbescheide an

Ceyda Oguz beruhigte: Wer nicht in der Lage sei, den Betrag auf einmal zu zahlen, könne beim WZV nach „flexiblen Lösungen“ suchen, etwa die Vereinbarung einer Ratenzahlung. Das Kundencenter des WZV wird erweitert, um Fragen rund um die Meldung und Zahlung zu beantworten. Darüber hinaus liegt dem Gebührenbescheid eine Lesehilfe zum besseren Verständnis der neuen Rechnung bei.

Denn es ist das erste Mal seit Einführung der neuen Müllgebühren im Kreis Segeberg in diesem Jahr, dass die Segeberger eine Rechnung erhalten. Die bisher festgelegten Abfalltarife gibt es nicht mehr.

Stattdessen wird eine Grundgebühr pro Haushalt (60 Euro) und eine von der Haushaltsgröße abhängige Mindestmenge (360 Liter pro Person) erhoben. Müllkunden in Segeberg sollten ihren Müll sorgfältig trennen, um möglichst wenig Restmüll zu produzieren. Jede Leerung der Restmülltonne wird dokumentiert und am Ende individuell abgerechnet – abhängig von der Tonnengröße. Kunden sollen viel Geld sparen können, wenn sie ihren Müll sorgfältig trennen und wenig Restmüll produzieren.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Einnahmeausfälle durch Gebührenchaos: WZV kann auf Rücklagen zurückgreifen

Durch die fehlenden Gebührenbescheide seien dem WZV Einnahmen in Millionenhöhe entgangen. Um im Ernstfall zahlen zu können, wurde dem WZV ein zusätzlicher Barkredit in Höhe von zehn Millionen Euro gewährt. Das Geld ist jetzt verfügbar. Peer Valentin, Leiter Finanzen beim WZV, betont, dass der Kredit noch nicht in Anspruch genommen wurde. Stattdessen griff die WZV auf die liquiden Mittel zurück, die sie angesammelt hatte: knapp 25 Millionen Euro laut Jahresabschluss 2022.

auch lesen

Diese Summe sei in den vergangenen Monaten dem WZV zugute gekommen, sagte Valentin im Hauptausschuss. Die Mittel sollen nun wieder aufgebaut werden, wenn Kunden ihre Steuerbescheide bezahlen.

CN