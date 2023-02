Dems ernennen ehemalige Amtsenthebungsbeamte von Trump in das GOP-Ermittlungsgremium

Plaskett, ein ehemaliger Staatsanwalt, hat als erster Delegierter als Amtsenthebungsmanager Geschichte geschrieben. Kollege Jamie Raskin (D-Md.), jetzt der oberste Demokrat im Aufsichtsausschuss, war einst ihr Rechtsprofessor an der American University.

Jeffries nominierte außerdem drei Mitglieder des Aufsichtsausschusses für das ausgewählte Gremium: Reps. Stephen Lynch (D-Mass.), Gerry Connolly (D-Va.) und Dan Goldman (DN.Y.). Connolly und Lynch rannten gegen Raskin um den Spitzenplatz in diesem Panel, blieben aber zurück. Und Goldman, ein Neuling, war zuvor während Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren als Anwalt der Hausdemokraten tätig.

Die demokratischen Abgeordneten Linda Sánchez (Kalifornien), Debbie Wasserman Schultz (Fla.), John Garamendi (Kalifornien), Colin Allred (Texas) und Sylvia Garcia (Texas) erhielten ebenfalls Sitze im ausgewählten Unterausschuss. Technisch gesehen ernennt McCarthy alle Mitglieder des Gremiums, was bedeutet, dass er die Wahl der Demokraten unterzeichnen muss, aber der kalifornische Republikaner hat gesagt, er würde die Demokraten ihre eigenen Mitglieder für den Unterausschuss benennen lassen.

Jeffries sagte in dem Brief an seine Kollegen, dass die Demokraten, die ihre Partei in den Ausschüssen führen, „gegen Extremismus von der anderen Seite des Ganges aufstehen“ müssten. Jeffries wählte nicht nur Plaskett zum obersten Demokraten im Unterausschuss für Bewaffnung, sondern auch den Abgeordneten Jim Himes (D-Conn.) zum obersten Demokraten im Geheimdienstausschuss, nachdem McCarthy den Abgeordneten Adam Schiff (D-Kalif.) blockiert hatte. der langjährige führende Demokrat, vom Dienst im Gremium.

Der Minderheitsführer tippte auch Rep. Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) ein, um die Demokraten in einem ausgewählten Ausschuss für strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und China und Rep. Raul Ruiz (D-Calif.) zu leiten, um der höchste Beamte der Partei zu sein a Unterausschuss zur Corona-Pandemie.

„Es bleibt mein Ziel, Beiträge aus allen Ecken des Caucus zu priorisieren und wertzuschätzen, damit wir das volle Potenzial unseres Teams freisetzen können. Die Mitglieder der Sonderausschüsse spiegeln die enorme Erfahrung, den Hintergrund und die Fähigkeiten des House Democratic Caucus wider und repräsentieren authentisch das großartige Mosaik des amerikanischen Volkes“, fügte er hinzu.

Nach einem Fix, der am Mittwoch vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, sollten die ausgewählten Gremiumsmitglieder die Abgeordneten Jim Jordan (R-Ohio) und Jerry Nadler (DN.Y.) umfassen, die als Vorsitzender und ranghöchstes Mitglied des gesamten Justizausschusses fungieren. sowie weitere 19 Gesetzgeber – von denen nicht mehr als acht Demokraten sein würden. Aber Jeffries sagte in seiner Ankündigung, dass Nadler stattdessen als ex-officio-Mitglied fungieren würde. Die Gesamtverteilung des Gremiums beträgt 12 Republikaner zu 9 Demokraten.

Die Demokraten im Unterausschuss werden beauftragt, einen offensiven Weg zu finden, um den GOP-Ermittlungen entgegenzuwirken, wobei die Republikaner im Gremium voraussichtlich den Umfang ihrer Untersuchungen auf die Geheimdienste, das Bildungsministerium, Big Tech und andere Ziele ausweiten werden.

Die Minderheitspartei hat es weitgehend vermieden, Bombenwerfer für den Unterausschuss zu benennen, aber ihre Mitglieder sind in Ermittlungstaktiken und Verfahrensmechanismen versiert, die Republikaner einsetzen können, wenn sie ihre eigenen bevorzugten Ermittlungen verfolgen.

Neben seiner Tätigkeit als Impeachment-Manager war Plaskett im letzten Kongress auch im Ways and Means Committee, das im Zentrum des Kampfes um Trumps Steuererklärungen stand. Sánchez ist auch Mitglied des Tax Writing Committee.

Insbesondere Connolly hat während seiner Zeit im Aufsichtsausschuss auch eine lange Geschichte der Verwicklungen mit Jordan und anderen GOP-Mitgliedern des Gremiums.

Kyle Cheney hat zu diesem Bericht beigetragen.