Dems einen Sitz weg von der Senatsmehrheit, während Mark Kelly Arizona gewinnt

Abtreibungsrechte spielten eine wichtige Rolle in Kellys Wahlkampf, insbesondere nach der Aufhebung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Roe v. Wade. Masters vertrat während der republikanischen Vorwahlen konservativere Positionen zur Abtreibung und versuchte dann, seine Haltung im Vorfeld der Parlamentswahlen zu mildern, eine Änderung, die von Kelly kritisiert wurde. Masters reagierte, indem er versuchte, Kelly in dieser Frage als zu extrem darzustellen.

Masters seinerseits versuchte, die Wahl zu einem Referendum über Bidens Führung und die Bedenken der Wähler in Bezug auf Inflation und Grenzsicherheit zu machen. In ihrer einzigen gemeinsamen Debatte banden die Masters Kelly an Bidens Grenz- und Wirtschaftspolitik, während Kelly seine Unabhängigkeit von den nationalen Demokraten anpries.

Der frühere Präsident Donald Trump setzte einen Teil seines eigenen politischen Einflusses auf den Ausgang des Rennens. Er unterstützte Masters während der republikanischen Vorwahlen und kam in den Staat, um Masters und den republikanischen Gouverneurskandidaten Kari Lake zu unterstützen. Masters hatte sich einen Teil der Rhetorik des ehemaligen Präsidenten zu eigen gemacht und die Ergebnisse der Wahlen 2020 geleugnet, bevor er während des allgemeinen Wahlkampfs den Kurs änderte.

Kelly entwickelte auch einen enormen Fundraising-Vorteil gegenüber Masters, indem er ihn für den größten Teil des Rennens um Millionen von Dollar übertraf, als demokratische Spender ihre Brieftaschen öffneten, um den Sitz zu schützen. Aber externe republikanische Gruppen halfen Masters, das Defizit auszugleichen.

Masters war während der republikanischen Vorwahl von seinem Mentor, dem milliardenschweren Risikokapitalgeber Peter Thiel, gefördert worden, der 15 Millionen Dollar in ein Pro-Masters-Super-PAC steckte. Die Masters schlugen ein überfülltes Feld, darunter Generalstaatsanwalt Mark Brnovich und Geschäftsmann Jim Lamon. Thiels Beteiligung hatte zu einigen Streitigkeiten mit nationalen republikanischen Gruppen über die Finanzierung des Rennens geführt.

Kelly, ein ehemaliger Astronaut, gewann erstmals den Sitz bei einer Sonderwahl im Jahr 2020 und besiegte den damaligen Sen. Martha McSally (R-Ariz.) für die verbleibenden zwei Jahre der Amtszeit des verstorbenen Senators John McCain (R-Ariz.). Er ist mit der ehemaligen Abgeordneten Gabrielle Giffords verheiratet, die 2011 vor einem Supermarkt in den Kopf geschossen wurde und sich jetzt für die Beschränkung des Waffenbesitzes einsetzt.

Kellys Sieg könnte die Hoffnungen der Demokraten stärken, den anderen Sitz des Staates zu behalten, der derzeit von Senatorin Kyrsten Sinema gehalten wird. Sie stellt sich 2024 zur Wiederwahl.