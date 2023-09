Die Klimaschutzgruppe Last Generation hat neue Straßenblockaden in Berlin angekündigt. Die Polizei will schnell eingreifen. Bereits am Wochenende war ihr Einsatz an einem Berliner Wahrzeichen gefragt.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Last Generation haben das Brandenburger Tor im Blick Berlin mit orangefarbener Farbe besprüht. Alle sechs Säulen waren betroffen. Rund 40 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Es kam zu 14 Festnahmen. Nach Angaben des Sprechers wird wegen gemeinschaftsgefährdender Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei sperrte ein großes Gebiet rund um das Berliner Wahrzeichen ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Ihm zufolge reagierten mehrere Passanten negativ auf die Aktion. The Last Generation sagte, der Protest sei „Teil des sogenannten Wendepunkts“.

Um dies zu initiieren, sind seit letztem Mittwoch Hunderte Menschen nach Berlin gekommen. Der Konzern hat neue Aktionswochen angekündigt, ab diesem Montag kommt es in der Hauptstadt wieder zu Straßenblockaden. Der Polizei möchte schnell reagieren und bekannte Kreuzungen und Autobahnausfahrten frühzeitig beobachten.

Die erneuten Aktivitäten in der Hauptstadt begannen am vergangenen Mittwoch mit einem Protestmarsch mit mehreren hundert Teilnehmern, an dem auch Straßenblockaden kam in die Nähe des Hauptbahnhofs.

Laut Last Generation seien bei der Farbkampagne am Sonntag vorbereitete Feuerlöscher eingesetzt worden. Gleichzeitig wurde auf dem Pariser Platz vor dem Berliner Wahrzeichen Farbe verschüttet. Manche Menschen gingen durch diese hindurch und hinterließen leuchtende Fußspuren auf dem Platz. Nach Angaben des dpa-Reporters war davon wenig zu sehen. Nach Angaben der Polizei wollten dies auch Klimaaktivisten Brandenburger Tor steigen. Eine Streife bemerkte jedoch die Hebebühne auf der Westseite und verhinderte dies.

Neben Straßenblockaden sind farbige Angriffe regelmäßiger Bestandteil der Aktionen von Klimaaktivisten. In Berlin verunstalteten Angehörige der Letzten Generation unter anderem das Grundgesetzdenkmal. Auch die Parteizentrale der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP war Ziel von Angriffen, ebenso wie Luxusgeschäfte am Kurfürstendamm und ein Privatflugzeug am Hauptstadtflughafen BER.

Der Konzern fordert, dass Deutschland ab 2030 auf die Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas verzichten soll. Die Bundesregierung strebt eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2045 an.

Seit Frühjahr 2022 protestiert die letzte Generation in vielen deutschen Städten mit Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer auf der Straße festkleben. Autofahrer reagieren oft wütend und manchmal auch gewalttätig. Die Demonstranten werden regelmäßig von der Polizei von der Straße vertrieben und viele wurden wegen Nötigung und anderer Straftaten verurteilt.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft hat der Protest von Klimaaktivisten inzwischen zu 2.860 Fällen geführt (Stand: 15. September), wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In den meisten Fällen handelt es sich um Maßnahmen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation (2458).

