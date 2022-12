Demonstranten stürmen Sitz des Gouverneurs in Südsyrien | Aktueller Naher Osten | DW

Im Zentrum der mehrheitlich von Drusen bewohnten Stadt Suwaida im Süden Syriens demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die schlechten Lebensbedingungen in dem Bürgerkriegsland. Lautstark forderten sie den Rücktritt von Präsident Bashar al-Assad.

Augenzeugen zufolge warfen Demonstranten Steine ​​auf das Gebäude, in dem der Gouverneur seinen Sitz hat, und zündeten ein Sicherheitsfahrzeug an. Andere stürmten das Regierungsgebäude und entfernten ein Assad-Porträt von der Fassade.

Ein brennendes Polizeifahrzeug in Suweida

Polizisten schossen mit scharfer Munition in die Menge. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihre Informationen von Aktivisten bezieht, sprach von einem Toten und sieben Verletzten. Ein Demonstrant sagte jedoch, mindestens 30 Menschen seien durch Schüsse vor dem Regierungsgebäude verletzt worden.

In sozialen Medien wie Twitter kursieren Videos, die die Proteste und das Vorgehen der Sicherheitskräfte dokumentieren sollen. Sie können nicht unabhängig überprüft werden.

In einer Erklärung des syrischen Innenministeriums in Damaskus hieß es, die Demonstranten, die den Sitz des Gouverneurs stürmten, seien bewaffnet gewesen. Sie hätten die Räume verwüstet. Ein Polizist wurde ebenfalls getötet, nachdem Demonstranten eine Polizeistation angegriffen hatten.

Syriens Machthaber Baschar al-Assad (Archivbild)

In der Provinz Suwaida mit der gleichnamigen Hauptstadt im Süden des Landes lebt die Mehrheit der syrischen Drusen. Ihre Religion entwickelte sich aus dem schiitischen Islam. Die meisten Bewohner sind Assad-Anhänger. In jüngerer Zeit gab es jedoch mehrere Proteste. Die große Armut der Bevölkerung infolge des jahrelangen Bürgerkriegs in Syrien wird durch die akute Nahrungsmittel- und Energiekrise verschärft.

