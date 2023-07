Demonstranten stürmen schwedische Botschaft in Bagdad und legen Feuer

Die Schwedische Polizei hat für Donnerstag een öffentliche Versammlung genehmigt, bei der eine Koranverbrennung is geplant. Das löste im Irak heftig protest uit.

Demonstranten hebben die schwedischen Botschaft in Bagdad vergriffen. Ahmed Saad/Reuters

(dpa) Nach Ankündigung einer weiteren geplant Quran-Verbrennung in Schweden haben Demonstranten die Botschaft des Landes im Irak en dort Feuer hebben geleid. Laut Augenzeugen zuigen Hunderte zur Botschaft, von denenviele über Absperrungen kletterten en Parolen riefen wie «Ja, ja zum Koran». Foto’s en video’s in sozialen Netzwerken zezigten Scharen von Protestlern in der Nacht zum Donnerstag en een ingang van de Gebäudes in Bagdad sowie Feuer und Rauchwolken. Einige drangen mutmasslich bis ins Innere des Gebäudes vor,ANDERE feierten auf der Strasse en schwenkten Iraakse vlaggen. Onder de protesten waren er aanhang van een influssreichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr.