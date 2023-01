Demonstranten stören Medienveranstaltung von Gandhi Godse, schreien „Mahatma Gandhi zindabad“, Regisseur Rajkumar Sanotshi reagiert

Eine Werbeveranstaltung für Rajkumar Santoshis kommenden Film Gandhi Godse: Ek Yudh wurde am Freitag von Demonstranten in Andheri gestört. Die verärgerten Demonstranten behaupteten, der Film untergrabe das Erbe von Mahatma Gandhi und verherrliche seinen Attentäter Nathuram Godse.

Der von Santoshi geschriebene und inszenierte Film zeigt den Krieg zwischen den beiden gegensätzlichen Ideologien zwischen Gandhi und Godse. Während der Presseveranstaltung schwenkten die Demonstranten, die inmitten des Medienpersonals saßen, schwarze Fahnen und riefen Slogans wie „Mahatma Gandhi Zindabaad“. Sie behaupteten, dass Santoshi durch den Film versuchte, Nathuram Godse zu verherrlichen, den Mann, der Gandhi am 30. Januar 1948 getötet hatte.

Sogar Videos von der Veranstaltung sind online aufgetaucht. In einem der Videos standen Demonstranten vor einer Wohnwagenvorführung und riefen Slogans zur Unterstützung von Gandhi. In einem anderen Video wurde Regisseur Santoshi dabei festgehalten, wie er über die Unruhe und Unzufriedenheit einer bestimmten Sektion sprach.

Mumbai: Der Filmemacher Rajkumar Santoshi wurde von Jugendarbeitern des Kongresses in der Gegend von Andheri bedroht, während er auf dem Weg war, auf der Pressekonferenz über seinen kommenden Film „Gandhi Godse Ek Yudh“ zu sprechen.#GandhiGodseEkYudh #Nehru #NehruvianFoE #Kongress #KongressMukTBharat #FeefulRahul pic.twitter.com/uoJbD0mPgv– Debashish Sarkar (@DebashishHiTs) 20. Januar 2023

Laut einer im Namen der Macher herausgegebenen Pressemitteilung wurde die Polizei gerufen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Santoshi sagte, sein Film verherrliche Godse nicht. „Sobald die Leute den Film sehen, werden sie verstehen, was ich versuche, durch meinen Film zu vermitteln. Ich habe beiden historischen Charakteren in meinen Filmen gleichermaßen Bedeutung beigemessen“, sagte der Regisseur in einer Erklärung. Gandhi Godse: Ek Yudh zeigt Deepak Antani und Chinmay Mandlekar als Mahatma Gandhi bzw. Nathuram Godse. Der von Santoshi Productions LLP und PVR Pictures unterstützte Film soll am 26. Januar veröffentlicht werden.