Massen von Menschen strömten am Samstag auf die Straßen Roms, um Frieden in der Ukraine zu fordern. Die Demonstranten forderten auch, dass die italienische Regierung aufhört, Kiew mit Waffen zu beliefern und sich stattdessen diplomatisch mit Russland auseinanderzusetzen.

An der Kundgebung nahmen Zehntausende von Menschen teil, darunter Mitglieder von Gewerkschaften und katholischen Vereinigungen, Studenten und eine Vielzahl anderer Aktivisten.

Sie trugen Regenbogenfahnen mit der Aufschrift „Frieden“ und „Gewaltlosigkeit.„Weitere Slogans, die während der Demonstration gehört und gesehen wurden, waren: „Waffen runter, Löhne hoch,” “Genug Waffen für die Ukraine,“ und „Wir wollen keinen Krieg. Keine Waffen, keine Sanktionen. Wo ist Diplomatie?”

Der frühere italienische Ministerpräsident und Vorsitzende der Fünf-Sterne-Partei Giuseppe Conte, der an der Kundgebung teilnahm, stellte den Ansatz der kürzlich vereidigten Regierung zur Konfliktlösung in dem osteuropäischen Land in Frage.









„Die Ukraine ist jetzt voll bewaffnet – wir brauchen einen Durchbruch zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen,“, sagte er und fügte hinzu, dass die aktuelle „Strategie führt nur zur Eskalation.”

Ein Demonstrant wurde von der Financial Times mit den Worten zitiert: „Ich bin absolut dagegen, neue Waffen in die Ukraine zu schicken. Heute wollen die Menschen Frieden mit Waffen. Es ist unvorstellbar. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen, aber wir brauchen eine große UN-Initiative für den Frieden.”

Ein anderer Demonstrant beklagte, dass „Das Senden von Waffen hilft nicht, einen Krieg zu beenden, Waffen helfen, einen Krieg zu schüren.”

Unterdessen fand etwa zur gleichen Zeit in Mailand ein Gegenprotest statt, der vom Vorsitzenden der zentristischen Azione-Partei, Carlo Calenda, mit Unterstützung der ukrainischen Gemeinde Italiens organisiert wurde. Hunderte von Aktivisten nahmen an der Versammlung teil und stellten in Frage, ob die Demonstranten in Rom wirklich „für den Frieden,“ oder tatsächlich „Pro-Putin.“ Sie argumentierten, dass „diejenigen, die Frieden, aber auch die Entwaffnung der Ukraine fordern, fordern die Kapitulation der Ukraine.”

Giorgia Meloni, die Ende letzten Monats italienische Ministerpräsidentin wurde, ist als überzeugte Unterstützerin Kiews bekannt. Sie sieht sich jedoch angesichts der sich beschleunigenden Inflation und anderer wirtschaftlicher Probleme zu Hause mit wachsendem Widerstand konfrontiert, von denen angenommen wird, dass sie alle auf den anhaltenden militärischen Konflikt zurückzuführen sind.