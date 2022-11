Demonstranten im Iran wegen „Tötung“ angeklagt | Aktueller Naher Osten | DW

Nach der Ankündigung drakonischer Strafen für Demonstranten hat die iranische Justiz ihr Vorgehen gegen Regierungskritiker verschärft. Zehn Männer und eine Frau sind angeklagt, Anfang November bei einer Kundgebung in der Nähe von Teheran ein Mitglied der Basidsch-Miliz getötet zu haben, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Ihnen droht die Todesstrafe. Die Miliz, die der religiösen Führung der Islamischen Republik unterstellt ist, war an Versuchen der Sicherheitskräfte beteiligt, den Protest niederzuschlagen.

Unterdessen rufen Aktivisten zu einer großen Kundgebung in der kommenden Woche auf. Es soll am dritten Jahrestag der Niederschlagung von Demonstrationen im Jahr 2019 stattfinden. Laut Amnesty International wurden damals mehr als 300 Menschen getötet. „Lasst uns am 15. November zusammenkommen und eine der Autobahnen Teherans erobern“, heißt es in einem anonymen Aufruf, den die Frauenrechtlerin Negin Schiraghaei auf Twitter veröffentlicht hat. „Die Straßen gehören uns.“

„Geiseldiplomatie“

Die Regierung in Paris zeigte sich empört über die „Geiseldiplomatie“ des Iran. Außenministerin Catherine Colonna sagte der Zeitung Le Parisien, dass dort jetzt sieben Franzosen festgehalten würden. Sie forderte ihre sofortige Freilassung und bis dahin konsularischen Zugang. Anfang Oktober hatte das Ministerium dem Iran vorgeworfen, ein im Mai festgenommenes französisches Ehepaar als „Staatsgeiseln“ festgehalten und in nicht akzeptabler Weise im Fernsehen gezeigt zu haben.

„Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen“: Bundeskanzler Olaf Scholz – hier bei einer Diskussion in Leipzig

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die iranische Führung erneut scharf kritisiert. „Was seid ihr für eine Regierung, die auf die eigenen Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen“, sagte Scholz in einem Internetvideo. Der Iran ist Mitglied der Vereinten Nationen und verpflichtet sich zur Wahrung der Menschenrechte. Die EU-Außenminister wollen am Montag neue Sanktionen gegen Teheran verhängen. Wegen des gewalttätigen Vorgehens der Sicherheitskräfte sollen mehr als 30 Personen und Organisationen mit Haus- und Hausverbot belegt werden.

Solidarität mit Russland

Unterdessen rückt Moskau näher an die Islamische Republik heran. Der russische Präsident Wladimir Putin vereinbarte eine engere Zusammenarbeit mit seinem iranischen Amtskollegen Ebrahim Raisi. Der Kreml sagte, der Fokus eines gemeinsamen Telefonats liege auf Politik und Wirtschaft, einschließlich der Transport- und Logistikbranche. Nach früheren Dementis räumte der Iran kürzlich ein, auch Kampfdrohnen nach Russland exportiert zu haben. Nach Informationen aus der Ukraine und dem Westen setzt die russische Armee iranische Shahed-136-Drohnen ein, um die Infrastruktur im Kriegsgebiet anzugreifen.

Gemeinsamer Feind: Irans Präsident Ebrahim Raisi nähert sich Russland (Archivbild)

Im Iran dauern die Proteste gegen die Führung des Landes seit fast zwei Monaten an. Auslöser der anhaltenden Massendemonstrationen war der Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die strenge islamische Kleiderordnung verstoßen haben soll. Die Frau starb Mitte September im Krankenhaus, nachdem sie in Polizeigewahrsam gehalten worden war.

Seitdem protestieren Zehntausende Menschen im ganzen Land gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Nach Angaben der in Oslo ansässigen Organisation Iran Human Rights (IHR) wurden bei der aktuellen Protestwelle mindestens 326 Menschen getötet, darunter viele Kinder. Tausende Demonstranten und Anwälte, die die Festgenommenen verteidigen wollten, sitzen in Haft.

jj/kle (dpa, afp, rtr)