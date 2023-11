Demonstranten blockieren US-Militärschiff, das angeblich Waffen für Israel transportiert | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Bei dunklem Himmel und anhaltendem Regen versammelten sich Hunderte pro-palästinensische Demonstranten im Hafen von Tacoma im US-Bundesstaat Washington, um ein militärisches Versorgungsschiff zu blockieren, von dem sie glauben, dass es Waffen von den Vereinigten Staaten nach Israel transportieren wird.

Dort befürchten sie, dass die an Bord befindlichen Waffen im laufenden israelischen Feldzug gegen den Gazastreifen eingesetzt werden, wo mehr als 10.000 Palästinenser getötet wurden.

„Wir wollen jetzt einen Waffenstillstand. Wir wollen, dass Menschen jetzt nicht mehr ermordet werden. Wir wollen eine echte Untersuchung und Maßnahmen zur US-Außenpolitik und zur US-Finanzierung für Israel“, sagte Wassim Hage, einer der Demonstranten bei der Kundgebung in Tacoma.

Hage arbeitet als Fallmanager und Community-Outreach-Koordinator beim Arab Resource and Organizing Centre (AROC), der Interessenvertretung, die die Proteste organisiert hat.

Er sagte, eine vertrauliche Quelle habe der AROC den Hinweis gegeben, dass das Schiff mit Waffen und militärischer Ausrüstung beladen und nach Israel geschickt werde, während es seine Militäroffensive in Gaza fortsetze.

Al Jazeera konnte diese Behauptung nicht sofort bestätigen. In einer E-Mail an die Veröffentlichung sagte Jeff Jurgensen, ein Sprecher des Pentagons, dass das Schiff tatsächlich zur Unterstützung des „Transports von US-Militärfracht“ eingesetzt wurde.

Er lehnte es jedoch ab, weitere Informationen anzubieten. „Aus Gründen der Betriebssicherheit stellt das (US-Verteidigungsministerium) keine weiteren Transport-, Bewegungsdetails oder Informationen über die auf diesen Schiffen verladene Fracht zur Verfügung“, schrieb er.

Zweiter Protest gegen Schiff

In Tacoma sah sich das Schiff mit dem Namen „Cape Orlando“ Demonstranten jeden Alters in Regenmänteln, Daunenjacken und Regenschirmen gegenüber, die vor seinem Dock marschierten.

Sie schwenkten die palästinensische Flagge, hielten Schilder mit der Aufschrift „Verteidigt Gaza“ hoch und skandierten Slogans wie „Befreit Palästina“ und „Kein weiterer Nickel, kein weiterer Cent, kein Geld mehr für Israels Verbrechen!“

Demonstranten blockierten mit blinkenden Warnblinklichtern den Verkehr rund um den Hafen mit Fahrrädern und Autos. Sieben indigene Krieger umkreisten ebenfalls in einem zeremoniellen Kanu das nahegelegene Wasser, um das Schiff zu blockieren.

Patricia Gonzalez vom Water Warriors Council des Puyallup-Stammes sagte, sie sei motiviert, ans Meer zu gehen, weil sie einen Bezug zur Geschichte der Palästinenser mit Gewalt und Vertreibung habe.

Ihre Vorfahren, erklärte sie, seien gezwungen worden, indigene Internate zu besuchen, Einrichtungen, die darauf abzielten, die einheimischen Kulturen auszulöschen. Die kanadische Regierung und sogar Papst Franziskus haben die Schulen als Instrumente des „kulturellen Völkermords“ bezeichnet.

Gonzalez sagte, ihre Gemeinde kämpfe immer noch mit dem generationenübergreifenden Trauma dieser Geschichte. „Wenn es um Völkermord geht, verstehen wir das auf jeden Fall“, sagte sie.

„Es berührt uns sehr zu Herzen“, sagte Gonzalez. „Unsere Vorfahren haben das durchgemacht, und wir sind jeden Tag davon betroffen. Und das würden wir niemals einer anderen Nation wünschen.“

Abby Brook, eine Jüdin und Antizionistin, half bei der Organisation der Kundgebung am Montag. Ihre Besuche in Israel und den besetzten Gebieten im Westjordanland und auf den Golanhöhen inspirierten ihr Engagement.

„Als ich 18 war, reiste ich nach Palästina und sah die Realität der Besatzung und des Siedlerkolonialismus vor Ort. Ich habe die Kontrollpunkte gesehen, ich habe Menschen gesehen und mit ihnen über ihre Erfahrungen mit der Vertreibung in der Nakba gesprochen“, sagte sie und benutzte den Begriff für die Massenvertreibung von Palästinensern im Jahr 1948.

„Wenn man die Realität sieht, in der die Palästinenser jeden Tag leben, besteht kein Zweifel daran, was passiert“, sagte sie. „Und die Realität, dass es sich hierbei um eine militärische Besetzung durch den Apartheidsstaat handelt.“

Sie sagte, ein breites Spektrum von Menschen habe an der „Block the Boat“-Kundgebung teilgenommen, um die Gewalt in Gaza zu beenden. „Die Menschen wollten eine Gelegenheit, sich dem anhaltenden Völkermord buchstäblich in den Weg zu stellen.“

Dies ist die zweite Woche in Folge, in der die Cape Orlando versucht wird, ihre Reise zu versenken.

Letzten Freitag, als die Cape Orlando im kalifornischen Oakland anlegte, klammerten sich drei Demonstranten an die Leiter des Schiffes und verzögerten so die Abfahrt um Stunden.

Die US-Küstenwache sagte in einer Erklärung, dass sie die drei Demonstranten schließlich entfernt habe, nachdem sie „angeblich unbefugt das Schiff betreten“ hätten. Gegen sie „wird derzeit wegen möglicher Verstöße gegen Bundesgesetz ermittelt“.

Andere Demonstranten „hatten den Zaun durchbrochen, der den Pier umgab, an dem das Cape Orlando festgemacht hatte“, fügte die Küstenwache hinzu und warf einigen vor, „die Festmacherleinen manipuliert zu haben“.

Hage sagte, der Aufschrei gegen die Cape Orlando und ihre mutmaßliche Ladung sei ein starkes Signal an Präsident Joe Biden, der sich derzeit für eine Wiederwahl im Jahr 2024 bewirbt.

„Wir erleben gerade einige der größten Antikriegsproteste seit den Jahren von (George W. Bush) und dies vor einer sehr hart umkämpften Wahl“, sagte Hage und bezog sich dabei auf eine Präsidentschaft, die die Kriege in Afghanistan und im Irak überwachte .

US-Militärhilfe für Israel

Biden forderte kürzlich den Kongress auf, mehr als 14 Milliarden US-Dollar an Hilfe für Israel bereitzustellen, zusätzlich zu den 3,8 Milliarden US-Dollar, die die USA bereits für 2023 zugesagt haben.

Die USA sind seit der Gründung des Landes im Jahr 1948 der größte Geber militärischer Hilfe für Israel. Sie finanzieren etwa 16 Prozent des israelischen Verteidigungshaushalts.

Nach dem Überraschungsangriff auf Israel am 7. Oktober kündigte Biden außerdem seine Absicht an, „zusätzliche militärische Hilfe, einschließlich Munition und Abfangraketen, zur Wiederauffüllung des Iron Dome“, Israels Raketenabwehrsystem, bereitzustellen.

Laut Elias Yousif, Forschungsanalyst beim Conventional Defense Program am Stimson Center, einer in den USA ansässigen Denkfabrik, ist es jedoch schwierig zu überprüfen, welche Waffen von den USA nach Israel transferiert werden.

Er wies auf einen Mangel an Transparenz seitens der Biden-Regierung hin.

„Die Vereinigten Staaten haben, zumindest offiziell, nur sehr wenige Erklärungen abgegeben, in denen detailliert beschrieben wird, was übertragen wird“, sagte er. „Im Gegensatz zum Krieg in der Ukraine, wo wir diese schönen Faktenblätter haben, die das Außenministerium erstellt, gibt es für uns keine vergleichbare Plattform, um uns mit Waffentransfers nach Israel zu befassen.“

Dennoch hält er die Wahrscheinlichkeit für den Einsatz von US-Waffen in Gaza für „sehr hoch“. „Angesichts der Intensität der Kämpfe würde ich sagen, dass es fast sicher ist, dass US-Waffen an den Kämpfen in Gaza beteiligt sind.“

Mangelnde Aufsicht

Sarah Yager, die Washingtoner Direktorin der gemeinnützigen Organisation Human Rights Watch, sagte, ihre Gruppe dränge die US-Gesetzgeber, die Kontrolle über die Militärhilfe für Israel zu übernehmen.

„Derzeit besteht die Hauptaufgabe des Kongresses darin, die Waffenverkäufe zu überwachen“, sagte Yager. „Wenn sie also nicht fragen, wohin diese Waffen gehen und wie sie eingesetzt werden, dann erfüllen sie ihre Aufgabe nicht ganz.“

Human Rights Watch hat Länder wie die USA aufgefordert, den Waffentransfer an Israel und palästinensische bewaffnete Gruppen gleichermaßen auszusetzen, „angesichts der realen Gefahr, dass sie für schwere Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden“.

Während Human Rights Watch die Hamas dafür kritisierte, dass sie bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober Zivilisten ins Visier genommen hatte, warf sie Israel gleichzeitig vor, dem palästinensischen Volk „Kollektivstrafen“ aufzuerlegen, indem es Bomben auf dicht besiedelte Gebiete abwarf und lebenswichtige Versorgungen wie Nahrung und Wasser abschneidet.

Es wurde auch auf den mutmaßlichen Einsatz von weißem Phosphor durch Israel hingewiesen, einer giftigen Chemikalie, die bei extremen Temperaturen brennen kann und deren Einsatz gegen Zivilisten illegal ist. Israel hat den Einsatz der Chemikalie gegen Zivilisten bestritten.

Yager sagte, die USA hätten die Verantwortung sicherzustellen, dass ihr Geld und ihre Waffen nicht dazu verwendet würden, Zivilisten zu schaden.

„Ich denke, der erste Schritt besteht darin, dass der Kongress und die Biden-Regierung neu bewerten, wohin die Waffen gehen und ob sie zur Begehung von Verstößen gegen das Völkerrecht eingesetzt werden“, sagte Yager.

Trotz ihrer Bemühungen, sagte Hage, hätten Militärangehörige am Montag bei Einbruch der Dunkelheit Fracht in das Boot geladen.

Während er sagte, es sei bedauerlich, dass sie nicht verhindern konnten, dass die Ladung in das Schiff gelangte, bezeichnete Hage die Aktion als Erfolg, da sie das Schiff den größten Teil des Tages verzögerte. Er fügte hinzu, dass ein Arbeiter auf dem Boot den Aktivisten gesagt habe, dass er von den Protesten bewegt sei und das Schiff verlassen wolle.

„Wir haben dieses Schiff um 12 Stunden verspätet und jeder Tag (dass die Ladung) nicht zur Bombardierung von Palästinensern verwendet wird, ist ein Gewinn.“