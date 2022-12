Demonstrant im Iran hingerichtet: „Das Regime versucht abzuschrecken“

Stand: 08.12.2022 16:33 Uhr

Die Proteste im Iran lassen nicht nach. Sogar Familienmitglieder der islamischen Führung haben sich auf die Seite der Demonstranten gestellt. Doch das Regime bleibt hartnäckig – das erste Todesurteil wurde nun vollstreckt.

Von Katharina Willinger, ARD Studio Istanbul

Am Morgen verbreiteten staatliche Medien im Iran die Nachricht: Der 23-jährige Mohsen S. wurde hingerichtet. Das Todesurteil wurde gegen ihn erst Ende November ausgesprochen. Die iranische Justiz wirft ihm vor, bei den Protesten eine Straße blockiert und einen Einsatzkräfte verletzt zu haben.



Ein Schauprozess, sagen Beobachter, ohne unabhängige Verteidigung und ohne Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. „Das Regime versucht, die Menschen abzuschrecken“, schreibt ein Menschenrechtsaktivist auf Twitter. „Das wird nicht funktionieren.“

Der Hingerichtete klagte sich selbst an

Eine staatliche Nachrichtenagentur verbreitete am Morgen ein sechsminütiges Video, das die mutmaßliche Tat von Mohsen S. beweisen soll. Begleitet wird das Ganze von dramatischer Musik. Er selbst ist der Kronzeuge. Mit sichtbaren Gesichtsverletzungen legt er ein angebliches Geständnis ab und zeigt das angeblich benutzte Messer. Beobachter gehen davon aus, dass das Video unter Folter und Zwang entstanden ist.

Tatsächlich seien erpresste Geständnisse in der Islamischen Republik seit vielen Jahren ein System, sagt der iranisch-türkische Politikwissenschaftler Arif Keskin:

In der Vergangenheit wurden Oppositionelle eingesperrt, gefoltert und dann vor Kameras gezerrt. Das machen sie jetzt mit den Demonstranten. Sie wollen sie als verängstigte und schwache Menschen darstellen. Als jemand, der bei genügend Druck bricht.

Solidarität statt Spott für Rapper

Erst vor wenigen Tagen tauchte ein solches Video des bekannten Rappers Toomaj Salehi auf. Ende Oktober wurde er festgenommen und inhaftiert. In seinen Liedern kritisierte er immer wieder das Regime. In dem jetzt veröffentlichten Video einer Nachrichtenagentur, die als Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden gilt, entschuldigt sich Salehi.

Doch im Internet ist kein Spott zu hören, im Gegenteil. Die Menschen stehen hinter dem Künstler, viele weigern sich, das aufwändig inszenierte Video weiterzuverbreiten und teilen stattdessen die Musikvideos des Rappers. „Das Regime erreicht nur das Gegenteil von dem, was es will“, glaubt Keskin:

Die Menschen sehen darin die Schwäche des Regimes, das versucht, seinen Sturz zu verhindern. Und Toomaj Salehi wird jetzt noch mehr verehrt.

Erster Demonstrant hingerichtet: Proteste im Iran gehen weiter Katharina Willinger, ARD Istanbul, Tagesschau um 12:00 Uhr, 08.12.2022

Ganze Städte beteiligten sich an dem Streik

Auch Salehi könnte die Todesstrafe drohen, international laufen mehrere Solidaritätsaktionen. Mindestens elf Menschen sollen im Zuge der aktuellen Proteste zum Tode verurteilt worden sein. Menschenrechtsorganisationen schätzen die Zahl der von Einsatzkräften auf offener Straße getöteten Demonstranten auf mehr als 450 und die Zahl der Festnahmen auf über 18.000.

Trotzdem gehen viele Menschen im Land weiterhin auf die Straße. Zuletzt beteiligten sich Händler und einige Industrieunternehmen an einem landesweiten dreitägigen Streik. Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation beteiligten sich ganze Städte in kurdischen Provinzen. Nach Schätzungen von Augenzeugen blieben zunächst mehr als 60 Prozent aller Geschäfte und Restaurants in der Hauptstadt Teheran geschlossen. Einige öffneten am nächsten Tag wieder, wahrscheinlich aus Angst vor Konsequenzen.

Einschüchterungsversuche durch Polizei und Milizen

Des ARD Mehrere Händler und ein Cafébesitzer, die alle anonym bleiben wollen, berichten von massiven Einschüchterungsversuchen durch Polizei und Milizen:

Sie haben uns offen gedroht: Wenn wir den Laden offen lassen, würden sie unser Café komplett schließen. Aber ich bin für meine Mitarbeiter verantwortlich.

Ein Händler sagt: „Ich muss eine Familie ernähren. Deshalb zeige ich mich solidarisch und protestiere nach der Arbeit auf der Straße.“

Schwere Vorwürfe von Khameneis Schwester

Unterdessen machte ein Brief der Schwester des Obersten Führers Ali Khamenei Schlagzeilen. Darin verurteilte Badri Hosseini Khamenei die Führung ihres Bruders. „Ich denke, es ist an der Zeit zu erklären, dass ich gegen die Handlungen meines Bruders bin“, hieß es. „Ich spreche allen Müttern mein Beileid aus, die bis zur gegenwärtigen Ära des tyrannischen Kalifats von Ali Khamenei unter den Verbrechen der Islamischen Republik gelitten haben.“

Badri Hosseini Khamenei lebt im Iran, der Brief wurde auf dem Twitter-Profil eines im Exil lebenden Bruders veröffentlicht. Bisher gab es keine öffentliche Reaktion von Ali Khamenei. Ende November forderte seine Nichte in einer Videobotschaft die internationale Isolierung des Iran. Wie alle Regimekritiker wurde sie daraufhin verhaftet.