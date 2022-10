Demokratische Unionisten würden lieber eine „Beerdigung“ für die Machtteilung in Belfast sehen, als das Brexit-Protokoll – POLITICO – zu akzeptieren

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

BELFAST – Die Demokratischen Unionisten haben eine typisch unverblümte Botschaft für Liz Truss und Joe Biden, Brüssel und Dublin: Erfüllen Sie die Forderungen unserer Partei nach neuen Handelsregeln nach dem Brexit, oder wir töten Nordirlands Machtteilungsregierung für immer.

Die gemeindeübergreifende Regierung in Stormont mit Blick auf Belfast zerfällt seit Februar, als die DUP aus Protest gegen das nordirische Protokoll den Spitzenposten niederlegte. Dieses Schlüsselelement des Brexit-Rücktrittsabkommens hält das britische Territorium an die Warenstandards der Europäischen Union gebunden.

Das Protokoll, das die Durchsetzung der EU-Vorschriften für Waren vermeiden soll, die die Landgrenze mit der Republik Irland überschreiten, führt diese Kontrollen stattdessen für britische Waren ein, wenn sie in nordirischen Häfen ankommen. Dies macht es zum ersten Mal für lokale Firmen einfacher, mit dem Rest Irlands Handel zu treiben als mit Großbritannien. Diese Divergenz scheint mit Sicherheit noch größer zu werden, wenn Großbritannien die EU-Standards aufgibt – ein Szenario, das die DUP als ein Treiben ihres Volkes in Richtung eines ungewollten vereinigten Irlands ansieht.

Um dies zu stoppen, wie POLITICO von mehr als einem Dutzend hochrangiger Funktionäre der Demokratischen Union auf der Jahreskonferenz der Partei hörte, ist die DUP bereit, jeden Kompromissplan zwischen Großbritannien und der EU abzulehnen, der hinter ihren Kernforderungen zurückbleibt, und wird nicht zögern, Biden in Verlegenheit zu bringen, wenn dies der Fall ist Wie erwartet besucht der amerikanische Präsident Irland anlässlich des 25th Jahrestag des von den USA vermittelten Friedensabkommens in Nordirland.

Wie Landwirtschaftsminister Edwin Poots es ausdrückte, könnte Biden „zur Beerdigung des Karfreitagsabkommens herüberkommen“.

Keiner der Befragten, darunter hochrangige Persönlichkeiten und Hinterzimmerstrategen, sagte, er erwarte, dass die nordirische Versammlung rechtzeitig für einen Biden-Besuch funktioniert – wenn überhaupt jemals wieder.

Das liegt daran, dass sie erwarten, dass eine britische Regierung, angeführt von einem politisch behinderten Truss, Brüssel zu viel zugestehen wird, um zu verhindern, dass ihr langjähriger Protokollstreit zu einem größeren Handelskrieg eskaliert.

Die Machtteilung zwischen unionistischen und irisch-nationalistischen Blöcken in einer Stormont-Versammlung war das zentrale Ziel des Abkommens von 1998. Aber seit die irisch-republikanische Sinn Féin-Partei die DUP bei den Wahlen im Mai überholt hat, haben die Gewerkschafter ihr Veto eingelegt, um die Versammlung zu schließen und die Bildung einer neuen gemeinschaftsübergreifenden Regierung zu blockieren.

„Wenn das Protokoll nicht ersetzt wird“, sagte der Parteivorsitzende Lord Morrow den jubelnden Delegierten, „wird es keine Aussicht geben, und das ist ein großes NEIN.“

‚Schädlich‘

Die Machtteilungsregeln von Stormont verlangen derzeit, dass Sinn Féin und die DUP gemeinsam die Spitzenposten bis zum 28. Oktober besetzen, oder die gesamte Fünf-Parteien-Regierung wird vor vorgezogenen Neuwahlen, möglicherweise am 8. oder 15. Dezember, zusammenbrechen.

Hochrangige DUP-Vertreter sagten, sie bezweifeln, dass die britische Regierung diese Wahlen tatsächlich einberufen wird – erwarten aber, dass sie im Mai verlorenen politischen Boden wiedererlangen, wenn sie dies tun.

„Die Probleme rund um das Protokoll sind bekannt und müssen angegangen werden. Wenn irgendjemand glaubt, dass eine Wahl uns zu diesem Ergebnis verhelfen wird, irrt er sich“, sagte der Wahlleiter der DUP, Gordon Lyons, der Wirtschaftsminister in der Regierung Stormont bleibt – eine Position, die er wie die anderen voraussichtlich im Oktober verlieren wird 28.

„Stormont wird nicht wiederhergestellt, bis das Protokoll sortiert ist. Von uns kann nicht erwartet werden, dass wir Ministersitze einnehmen und Richtlinien rund um das Protokoll umsetzen, die den Menschen in Nordirland schaden. Dazu können Sie uns nicht zwingen“, sagte Lyons gegenüber POLITICO.

Während Lyon es ablehnte, das Ergebnis einer Wahl im Dezember vorherzusagen, sagten hochrangige Kollegen, sie erwarteten, ihre Stimme in einem stark polarisierten Rückkampf mit Sinn Féin zu stärken.

Während das Mai-Ergebnis Sinn Féin mit 27 der 90 Sitze der Versammlung unverändert ließ, verloren die Demokratischen Unionisten zwei und rutschten mit 25 auf den zweiten Platz ab. Dies brachte eine irische Nationalistin, die scheidende stellvertretende Erste Ministerin von Sinn Féin, Michelle O’Neill, in die Warteschlange zum ersten Mal seit Beginn der Machtteilung im Jahr 1999 einen Spitzenjob.

Die Verluste der DUP spiegelten die neue Konkurrenz einer noch hartnäckigeren Fraktion wider, Traditional Unionist Voice (TUV), die fast ein Viertel der üblichen Basis der DUP aufsaugte. Unter der Führung des ehemaligen Abgeordneten der Demokratischen Union, Jim Allister, verurteilt der TÜV jede Zusammenarbeit mit Sinn Féin – die eigene Position der DUP bis 2007.

Zahlenfresser der Demokratischen Union erwarten, dass viele dieser TÜV-Stimmen bei einer Wiederholung der Wahlen nach Hause zurückkehren werden, teilweise aufgrund des gewerkschaftlichen Schocks darüber, wie Mays zersplitterte Stimme Sinn Féin geholfen hat, die Pole Position zu erobern. Sie sehen die Beibehaltung einer unerschütterlichen Anti-Protokoll-Haltung als wesentlich an, um diese Stimmen zurückzugewinnen.

In ihrem konservativsten Szenario würden die Demokratischen Unionisten alle 25 bestehenden Sitze verteidigen und einen in North Antrim von der Alliance Party im Mittelfeld, dem großen Gewinner der Mai-Abstimmung, zurückerobern. Dieser einzige Sieg würde der DUP ausreichen, um vier der zehn Ministerien der Stormont-Regierung zu behalten, während eine auf der Grundlage des May-Ergebnisses gebildete Machtteilungsregierung die DUP auf drei Posten reduzieren würde, einen weniger als Sinn Féin.

Aber im besten Fall würde die DUP auch einen verlorenen Sitz in Strangford zurückgewinnen und einen in West-Belfast gewinnen – wenn sie „loyalist“ Hardliner in der berüchtigten Shankill Road dazu bringen kann, abzustimmen. Die DUP hat dieses Ziel beim letzten Mal knapp 500 Stimmen verfehlt.

„Zu viele Loyalisten schimpfen über das Protokoll, können sich aber nicht anstrengen, wenn es an der Zeit ist, abzustimmen. Der Versuch, sie mitten im Winter von ihren Sofas zu holen, wird nicht einfach sein“, beschwerte sich ein DUP-Parteifunktionär, der glaubt, dass eine Wahlwiederholung zu ähnlichen Ergebnissen wie im Mai führen wird.

„Mini-Brexit-Referendum“

Weitaus gespannter auf die Wahlaussichten ist Paul Givan, der im Februar nach weniger als acht Monaten im Amt widerwillig als erster Minister der DUP zurücktrat.

Givan sagte gegenüber POLITICO, er halte eine Wiederholung der Wahlen im Dezember für wahrscheinlich und werde „fast wieder zu einem Mini-Brexit-Referendum in Nordirland. Die DUP wird in dieser polarisierten Atmosphäre gut abschneiden.“

Er stimmt seinem engen Verbündeten Poots zu, dass die stärkste Hand der DUP drohen könnte, jeden Besuch Bidens in einem verlassenen Parlamentsgebäude in Stormont zu verderben.

Als er Poots zuzwinkerte, der sich mit anderen in der Nähe unterhielt, sagte Givan, er befürworte die Vision, einen Biden-Besuch in eine Trauerfeier zur Machtteilung zu verwandeln. Die einzige Möglichkeit, dies zu vermeiden, wäre seiner Meinung nach, wenn Biden Brüssel und Dublin ermutigt, Änderungen des Protokolls zu akzeptieren, die der DUP und nicht der Sinn Féin entsprechen, und dies ist unwahrscheinlich.

Paul Givan | Charles McQuillan/Getty Images

„Man muss in der Lage sein, das, was man sagt, so zu formulieren, dass es die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Wir sind eine Partei, die für Klartext bekannt ist. Edwin verkörpert diesen Ansatz … und was er sagt, ist richtig“, sagte Givan.

„Die USA haben viel Zeit und Energie investiert, um Nordirland voranzubringen. Dafür werden wir immer dankbar sein“, sagte Givan. „Aber frühere amerikanische Regierungen erkannten, dass Fortschritt durch Konsens erzielt wurde. Präsident Biden macht sich Sorgen um Gewerkschafter, weil er zu ‚grün‘ ist, wenn es um Nordirland geht.“

Der Abgeordnete von North Antrim, Ian Paisley Jr., Sohn des Parteigründers, der die DUP zu ihrer ersten umwerfenden Partnerschaft mit Sinn Féin führte, sagte, er erwarte, dass seine Partei bei einer Abstimmung im Dezember gewinnen werde. Aber das Problem ist, dass er glaubt, dass Sinn Féin dies tun wird, was die irischen Republikaner wahrscheinlich knapp vorn halten wird.

„Natürlich will man immer Sieger sein, immer oben, immer Erster. Es stärkt Ihre Hand. Eine Wahl, die das Ergebnis vom Mai zunichte macht, würde ein starkes Signal an die britische Regierung, die irische Regierung und Europa senden, dass dieses Protokollproblem wirklich gelöst werden muss“, sagte Paisley.

Wie die anderen Befragten sagte Paisley jedoch, er sehe nicht, wie irgendein Wahlergebnis die grundlegende Realität ändern werde, dass die meisten irischen Nationalisten gegen den Brexit sind und das Protokoll akzeptieren, und die meisten Gewerkschafter das Gegenteil. Ein Gleichgewicht zu finden, das beide Seiten wieder zur Zusammenarbeit bringt, könnte sich als unmöglich erweisen.

„Die Schlüsselinstitution des Belfast-Abkommens ist die nordirische Machtteilungsversammlung. Es ist nicht betriebsbereit. Ich bezweifle, dass es im kommenden Jahr in Betrieb gehen wird. Diese Krise wird immer weitergehen“, sagte er. „Wenn die Aufteilung der Macht zusammenbricht, was ist dann noch der Sinn des Belfast-Abkommens?“