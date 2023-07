Die konkurrierenden Botschaften folgen auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom letzten Monat, positive Maßnahmen bei Hochschulzulassungen zu streichen, was zwar nicht direkt für Unternehmen gilt, aber die Tür für potenzielle Herausforderungen seitens der Gegner von Initiativen zu Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion in Unternehmen geöffnet hat.

„Wir erleben jetzt die nächsten Angriffe auf unsere Bemühungen, die Vielfalt in der Gesellschaft insgesamt zu verbessern. Es ist zwar nicht überraschend, aber beschämend“, sagte der New Yorker Generalstaatsanwalt Tish James in einem Videoanruf zur Ankündigung der Demokraten am Mittwoch über den Brief der Republikaner.

In dem vorherigen Brief, der von mehr als einem Dutzend republikanischer Generalstaatsanwälte verschickt wurde, heißt es, Unternehmen könnten „schwerwiegende rechtliche Konsequenzen“ drohen, wenn sie verschiedene Gruppen „selbst aus harmlosen Gründen“ diskriminieren.

Es lehnte Quoten ausdrücklich ab und verwies auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Hochschulzulassung.

In dem Brief der Demokraten heißt es, dass sie sich zwar einig seien, dass Unternehmen bei „rechtswidriger“ Diskriminierung mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssten, die Republikaner jedoch eine „haltlose Behauptung aufstellten, dass alle Versuche, Rassenunterschiede anzugehen, von Natur aus rechtswidrig seien.“

Die Generalstaatsanwältin von Delaware, Kathy Jennings, nannte es „eine eklatante Doppelmoral“. Sie sind alle für freie Märkte, wenn es um Löhne, Armut, Arbeitssicherheit, Gesundheitsfürsorge, Umwelt geht – und die Liste geht weiter.“

Schon vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs hatten die Republikaner häufig Probleme mit Initiativen zu Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion in der Bildung und am Arbeitsplatz. Arbeitsrechtsanwälte haben zuvor erklärt, dass die Entscheidung Druck auf Arbeitgeber ausüben könnte, die vielfältigere Arbeitsplätze schaffen wollen.