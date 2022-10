Demokraten schlagen nach Pelosi-Angriff auf GOP ein

„Gestern hat ein Mann, der die Rhetorik dieses Mitglieds teilt, versucht, die Sprecherin und ihren Ehepartner zu ermorden“, sagte Rep. Alexandria Ocasio-Cortez sagte Samstag morgen. Dann schrieb sie unter Bezugnahme auf McCarthy: „Was hat @GOPLeader gesagt? Nichts. Das ist er.“

In den Stunden nach dem Angriff auf Pelosis Ehemann Paul verurteilten Dutzende Republikaner – vom ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence bis zum Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell – den Angriff und wünschten ihm eine schnelle Genesung.

Die Antwort von McConnells Haus-GOP-Pendant war gedämpfter. Anstatt McCarthy selbst eine Erklärung abzugeben, gab ein Sprecher des GOP-Führers Reportern auf Anfrage Erklärungen ab, die jedoch noch nicht wie andere Republikaner auf seinen Social-Media-Konten veröffentlicht wurden. (Ein McCarthy-Sprecher sagte am Freitag: „Führer McCarthy hat sich an den Sprecher gewandt, um nach Paul zu sehen, und gesagt, er bete für eine vollständige Genesung und ist dankbar, dass sie den Angreifer gefasst haben.“)

Minority Whip Steve Scalise (R-La.), der Republikaner des Hauses Nr. 2, bot eine energischere Antwort und twitterte von seinem Konto: „Angewidert, von dem schrecklichen Angriff auf Paul, den Ehemann von Sprecher Pelosi, zu hören“, bevor er hinzufügte: „Lassen Sie uns klar sein : Gewalt hat in diesem Land keinen Platz.“

Politische Gewalt ist für Scalise persönlich. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, nachdem ein politisch motivierter Schütze das Feuer auf Scalise und eine Gruppe anderer Hausrepublikaner eröffnet hatte, die 2017 für das Kongress-Baseballspiel trainierten. Die drittrangige Hausrepublikanerin, Rep. Elise Stefanik (RN.Y.) , gab auch eine Erklärung ab, in der er forderte, dass der Angreifer „im vollen Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt wird“.

Sowohl Omar als auch Ocasio-Cortez gehören zu den beliebtesten politischen Zielen der GOP und treten häufig neben Pelosi in Angriffsanzeigen gegen Demokraten auf. Alle drei Frauen haben über die Eskalation der Bedrohungen gesprochen, denen sie in der Ära Donald Trump ausgesetzt waren.

Für Ocasio-Cortez gehörte dazu ein Anime-Video, das letztes Jahr von einem Kongresskollegen, Rep. Paul Gosar (R-Ariz.), erstellt wurde und zeigt, wie er sie tötet. Gosar wurde später vom Repräsentantenhaus gerügt, und während McCarthy den Mitgliedern privat sagte, dass es falsch sei, stimmte er nicht dafür, seinen Kollegen zu bestrafen.

In ihrem Tweet vom Samstag sagte Ocasio-Cortez: „@GOPLeader verteidigte ihn.“

Die Schuld blieb nicht bei McCarthy. Ein anderer Demokrat, Rep. Jim McGovern (D-Mass.), begann a Twitter spuckte mit der brandheißen GOP-Gesetzgeberin Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), nachdem er mit ihrer Verurteilung des Pelosi-Angriffs unzufrieden war.

„SIE haben die Hinrichtung von Nancy Pelosi gefordert, @RepMTG“, schrieb ein wütender McGovern. „DU hast gesagt, sie sollte wegen Hochverrats gehängt werden.“

Der Angriff erfolgt in den letzten zwei Wochen einer angespannten Zwischenwahl, bei der sowohl Republikaner als auch Demokraten ihre Gegner in Wahlkampfanzeigen verunglimpft haben. Und die Demokraten sagen, dass es diese Rhetorik – die Dämonisierung von Pelosi durch die GOP in jahrzehntelangen Anzeigen – ist, die die Drohungen gegen sie und ihre Familie eskaliert hat.

Zum Beispiel hat der Top-Super-PAC des Hauses GOP Pelosi allein in der letzten Woche in mindestens 29 Fernsehwerbung hervorgehoben oder erwähnt, so die Demokraten, die das Problem verfolgen. Insgesamt wurde Pelosi seit Beginn dieses Midterm-Zyklus in 860 Anzeigen erwähnt.

Der beschuldigte Angreifer, ein 42-jähriger Mann aus Kalifornien, hatte gefragt: „Wo ist Nancy?“ vor seinem Angriff auf ihren Ehemann.

Präsident Joe Biden verband diese Worte am Freitagabend direkt mit Gesängen von Pro-Trump-Randalierern, als sie am 6. Januar 2021 den Capitol-Komplex überrannten.

„Wir müssen es laut sagen“, sagte Rep. Bill Pascrell (DN.J.). „Milizwahnsinnige und andere rechtsgerichtete einheimische Terroristen sind explodiert, weil die Republikaner Jahre damit verbracht haben, ihren Extremismus zu zwinkern, zu nicken und zu unterstützen.“

Olivia Beavers und Ally Mutnick trugen dazu bei.