Demokraten prüfen Dominanz des Unternehmens : NPR

Der Ticketverkauf für die bevorstehende Tour von Taylor Swift ist nach den Worten der Sängerin, die die Charts anführt, nicht allzu gut gelaufen.

Gemischte Nachrichten, lange Wartezeiten und vorübergehende Ausfälle auf der Ticketmaster-Website ließen zahlreiche Fans frustriert und mit leeren Händen zurück, als die erste Welle von Tickets für die Eras Tour mit 52 Terminen, die für nächstes Jahr geplant war und Swifts erste seit 2018 war, in den Verkauf ging Dienstag.

Ticketmaster hat zusätzliche Runden wegen verschoben wie es hieß „Historisch beispiellose Nachfrage“, sagte „Millionen“ hätten versucht, Tickets im Vorverkauf zu kaufen, und Hunderttausende hätten dies erfolgreich getan.

Am Donnerstagnachmittag, dem Tag vor der Öffnung der Tickets für die breite Öffentlichkeit, hat es angekündigt dass der Verkauf aufgrund „außerordentlich hoher Anforderungen an Ticketing-Systeme und unzureichendem verbleibendem Ticketbestand, um diese Nachfrage zu befriedigen“, insgesamt storniert worden war.

Die Raserei hat den Giganten Ticketmaster erneut unter die Lupe genommen, dem Kritiker seit langem vorwerfen, seine Marktmacht auf Kosten der Verbraucher zu missbrauchen. Möchtegern-Konzertbesucher haben sich lautstark über die jüngsten Vorfälle mit nahezu sofortigen Ausverkäufen und explodierenden Preisen beschwert, und Künstler wie Pearl Jam und Bruce Springsteen haben sich im Laufe der Jahrzehnte dagegen gewehrt.

Eine häufige Beschwerde ist, dass es keine klare Alternative oder Konkurrenten zu Ticketmaster zu geben scheint, insbesondere nach der Fusion mit dem Konzertanbieter Live Nation im Jahr 2010 (ein umstrittener Schritt, der eine bedingte Genehmigung des US-Justizministeriums erforderte).

Jetzt leitet der Generalstaatsanwalt von Tennessee, ein Republikaner, eine Verbraucherschutzuntersuchung zu dem Vorfall ein, und demokratische Gesetzgeber stellen Fragen zur Dominanz des Unternehmens – nicht zum ersten Mal.

Ticketmaster hat auf die Bitte von NPR um Stellungnahme nicht geantwortet, aber am Donnerstag eine Erklärung mit dem Titel „The Taylor Swift On Sale Explained“ veröffentlicht.

„Der Tourverkauf von Taylor Swift ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Fusion von Live Nation und Ticketmaster den Verbrauchern schadet, indem sie ein Beinahe-Monopol schafft“, getwittert Senator Richard Blumenthal (D-Conn.), einer von mehreren Gesetzgebern, der lange im Amt ist zur Untersuchung aufgerufen und Rechenschaftspflicht in das Unternehmen, insbesondere nachdem er eine Tochtergesellschaft des Konzertgiganten Live Nation geworden war.

Und er ließ sich von den Texten von Swift selbst inspirieren: „Die Verbraucher verdienen etwas Besseres als dieses Anti-Helden-Verhalten.“

Der Gesetzgeber ist seit langem skeptisch gegenüber dem „Ruf“ von Ticketmaster

Verschiedene demokratische Gesetzgeber haben im Laufe der Jahre eine stärkere Durchsetzung des Kartellrechts gefordert, einschließlich der Aufforderung an das Justizministerium, die Wettbewerbssituation auf dem Ticketmarkt erst kürzlich zu untersuchen April 2021 und März dieses Jahres.

Einige möchten auch direkt von Ticketmaster hören – darunter Sen. Amy Klobuchar, Vorsitzende des Justizunterausschusses des Senats für Wettbewerbspolitik, Kartellrecht und Verbraucherrechte.

Klobuchar gab am Donnerstag bekannt, dass sie einen Brief an den Präsidenten und CEO von Ticketmaster, Michael Rapino, geschickt habe, in dem sie ihre Besorgnis über den Mangel an Wettbewerb zum Ausdruck bringe und nach bestimmten Unternehmenspraktiken frage.

„Die Macht von Ticketmaster auf dem primären Ticketmarkt isoliert es von dem Wettbewerbsdruck, der Unternehmen normalerweise dazu drängt, innovativ zu sein und ihre Dienstleistungen zu verbessern“, schrieb sie. „Das kann zu dramatischen Dienstausfällen führen, die wir diese Woche gesehen haben, bei denen die Verbraucher diejenigen sind, die den Preis zahlen.“

Ticketmaster konnte Live Nation nur im Rahmen eines kartellrechtlichen Zustimmungserlasses fusionieren, mit bestimmten Bedingungen, die darauf abzielten, einen Missbrauch seiner Marktposition zu verhindern. Unter Berufung auf zahlreiche Beschwerden äußerte Klobuchar seine Besorgnis über ein „Muster der Nichteinhaltung“ dieser gesetzlichen Verpflichtungen.

Sie forderte Rapino auf, bis Mittwoch schriftlich auf fünf Fragen zu antworten, darunter: Wie viel hat das Unternehmen in die Aufrüstung seiner Systeme investiert, um Nachfragespitzen zu bewältigen, wie viel Prozent der hochkarätigen Tourtickets sind normalerweise für die breite Öffentlichkeit verfügbar und ob ihm sind alle Beschwerden bei Regierungsbehörden über die Nichteinhaltung in den letzten 12 Monaten bekannt.

Klobuchar merkt auch an, dass ihre Bedenken viel weiter zurückreichen.

„Ich war skeptisch gegenüber dem Zusammenschluss dieser Unternehmen, seit Sie 2011 fusionierten, als der Senat eine Anhörung zur Fusion abhielt“, schrieb sie. „Bei dieser Anhörung sind Sie als Zeuge erschienen und haben zugesagt, ‚eine leicht zugängliche One-Stop-Plattform zu entwickeln, die … Tickets liefern kann‘. Und Sie sagten, Sie seien „zuversichtlich, dass dieser Plan funktionieren wird“. Es scheint, dass Ihr Vertrauen fehl am Platz war.“

Kritiker wollen nicht, dass Ticketmaster es einfach „abschüttelt“

Mehrere demokratische Gesetzgeber wandten sich an Twitter, um ihr böses Blut gegen das Unternehmen auszudrücken, wobei viele es als Monopol bezeichneten und Veränderungen forderten.

„Tägliche Erinnerung daran, dass Ticketmaster ein Monopol ist, seine Fusion mit Live Nation hätte niemals genehmigt werden dürfen, und sie müssen regiert werden“, schrieb Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.). „Mach sie kaputt.“

Rep. David Cicilline (DR.I.), Vorsitzender des House Subcommittee of Antitrust, Commercial and Administrative Law, beschrieb die Wartezeiten und Gebühren von Ticketmaster als „das Symptom eines größeren Problems“.

„Es ist kein Geheimnis, dass Live Nation-Ticketmaster ein unkontrolliertes Monopol ist“, fügte er hinzu.

Der Abgeordnete Bill Pascrell (DN.J.) verschwendete keine Zeit, sich über das Swift-Fiasko Gedanken zu machen.

„Man könnte meinen, mit ihrer endlosen Gebührenliste könnte Ticketmaster eine funktionierende Website haben“, sagte er am Donnerstag getwittert, wiederholte Kommentare, die er am Dienstag gemacht hatte. „Brechen Sie das Live Nation-Ticketmaster-Monopol auf.“

Laut Ticketmaster hat der Verkauf Rekorde gebrochen – und seine Website

In seiner Erklärung vom Donnerstag erklärte Ticketmaster, wie es sich auf die Vorverkaufsphase vorbereitete, und stellte fest, dass sich 3,5 Millionen Menschen für das Verified Fan-Programm vorregistriert hatten, die größte derartige Zahl in seiner Geschichte und eine, die „die Entscheidung des Künstlerteams beeinflusste, weitere hinzuzufügen Termine“ zur Tour.

Das Unternehmen sagt, dass die Verwendung von verifizierten Fan-Einladungscodes in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, das Volumen der Benutzer zu verwalten, die die Website besuchen, um Tickets zu kaufen, obwohl dies am Dienstag nicht der Fall war.

„Die erstaunliche Anzahl von Bot-Angriffen sowie Fans, die keine Einladungscodes hatten, führten zu beispiellosem Datenverkehr auf unserer Website, was zu 3,5 Milliarden Gesamtsystemanfragen führte – das Vierfache unseres vorherigen Höchststands“, sagte es und fügte hinzu, dass es einige Verkäufe verlangsamte und hat andere zurückgedrängt, um seine Systeme zu stabilisieren, was zu längeren Wartezeiten für einige Benutzer führte.

Es wird geschätzt, dass bei etwa 15 % der Interaktionen auf der Website Probleme auftraten, was „15 % zu viele“ seien. Aber es hieß auch, dass eine rekordverdächtige Anzahl von Fans Tickets kaufen konnte: Mehr als 2 Millionen wurden am Dienstag für Swifts Tour verkauft, die meisten jemals für einen Künstler an einem einzigen Tag.

Ticketmaster räumte ein, dass Verkäufe nach Bedarf technische Herausforderungen darstellen, und sagt, dass selbst wenn dies nicht der Fall wäre, viele Fans immer noch ohne Tickets bleiben würden.

„Zum Beispiel: Basierend auf dem Verkehrsaufkommen auf unserer Website müsste Taylor über 900 Stadionshows geben (fast das 20-fache der Anzahl der Shows, die sie macht)“, hieß es. „Das ist in den nächsten 2,5 Jahren jeden Abend eine Stadionshow.“

Auch der größte Anteilseigner von Ticketmaster schien Swift in einem Interview am Donnerstag die Schuld zu geben.

Greg Maffei, CEO von Liberty Media, das eine Mehrheitsbeteiligung an Live Nation besitzt, sagte gegenüber CNBC Kreischen auf der Straße dass das Unternehmen mit den Fans sympathisiert, aber die Nachfrage einfach zu groß war, was seiner Meinung nach daran lag, dass Swift seit fünf Jahren nicht mehr auf Tour war.

„Es ist eine Funktion von Taylor Swift“, sagte er. „Die Seite sollte sich für 1,5 Millionen verifizierte Taylor-Swift-Fans öffnen. Wir hatten 14 Millionen Besucher auf der Seite, einschließlich Bots, die eigentlich nicht da sein sollten.“

Die Fans nahmen diese Erklärung nicht gut auf, wenn die Ausgießung von wütende Tweets war irgendein Hinweis. Swift hat das Ticketmaster-Fiasko nicht öffentlich kommentiert, obwohl ein kurzer Scan ihres Instagram-Kontos zeigt, dass ihre Biografie immer noch den Text eines ihrer neuesten Hits trägt: „Ich bin das Problem, ich bin es.“