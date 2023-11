Demokraten kritisieren die Abgeordnete Rashida Tlaib für ihre pro-palästinensischen Kommentare

Die Abgeordnete Rashida Tlaib sieht sich wegen ihrer jüngsten Äußerungen zu Palästina inmitten des anhaltenden Krieges zwischen Israel und der Hamas mit Gegenreaktionen einiger ihrer demokratischen Landsleute konfrontiert, darunter auch in ihrem Heimatstaat Michigan.

Tlaib, ein palästinensischer Amerikaner und einer von nur drei muslimischen Kongressabgeordneten, veröffentlichte einen Video auf der Social-Media-Seite X am Freitag mit Aufnahmen von pro-palästinensischen Protesten im ganzen Land sowie Bemerkungen von Präsident Joe Biden, in dem er seine Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachte. Das Video endete damit, dass Tlaib sagte: „Wir werden uns im Jahr 2024 erinnern“, gefolgt von dem Text: „Joe Biden unterstützte den Völkermord am palästinensischen Volk.“

In noch ein TweetTlaib schrieb: „Vom Fluss bis zum Meer ist ein ehrgeiziger Ruf nach Freiheit, Menschenrechten und friedlichem Zusammenleben, nicht nach Tod, Zerstörung oder Hass.“ Meine Arbeit und mein Eintreten konzentrieren sich immer auf Gerechtigkeit und Würde für alle Menschen, unabhängig von Glauben oder ethnischer Zugehörigkeit.“

Die Demokraten kritisierten Tlaibs Äußerungen am Wochenende.

Florida-Repräsentant. Debbie Wasserman Schultz kritisierte Tlaibs Bemerkung „Vom Fluss zum Meer“ in einem Tweet am Sonntag: „Dieser Satz bedeutet die Ausrottung Israels und der Juden.“ Zeitraum. Daran wird auch eine Umgestaltung mit einem neuen PR-Trick nichts ändern. Nur eine Rückkehr der Geiseln, die Eliminierung der Hamas und die Befreiung Gazas vom repressiven Terror werden das Leben von Zivilisten retten und den Frieden, die Gerechtigkeit und die Würde sichern, die Sie suchen.“

Der Pro-Tem-Präsident des Senats von Michigan, Jeremy Moss, meinte, Tlaibs Tweet sei unempfindlich gegenüber jüdischen Menschen: „So sehen Juden den Ausdruck ‚vom Fluss zum Meer‘ nicht.“ „So sieht die Hamas den Ausdruck „vom Fluss bis zum Meer“ nicht.“ er schrieb auf X.

„Die Hamas nutzt es als Schlachtruf“, fügte er hinzu. „Und sie wollen nicht einfach nur Juden in Israel verdrängen. Sie wollen, dass Juden tot sind.“

Michigans Generalstaatsanwältin Dana Nessel nannte Tlaibs Tweet „verletzend“ und schrieb: „Ich habe Sie unzählige Male unterstützt und verteidigt, auch wenn Sie das Unhaltbare gesagt haben, weil ich glaubte, Sie seien ein guter Mensch, dessen Herz am rechten Fleck war.“

„Aber das ist für so viele so verletzend“, fügte sie hinzu. „Bitte ziehen Sie diese grausame und hasserfüllte Bemerkung zurück.“

Bundesstaat Michigan Abgeordneter Noah Arbit Er twitterte, dass er Tlaibs Äußerungen „beunruhigend“ finde: „Es ist beunruhigend und wütend, dass jüdische Gemeinden in Southfield, Franklin, Bingham Farms, Beverly Hills und darüber hinaus von jemandem vertreten werden, der die Forderung nach der Auslöschung des Staates Israel energisch aufgreift.“ von der Karte gestrichen, was die Vernichtung von 8 Millionen Juden erforderlich machte.“

Senator Bernie Sanders, I-Vt., bemerkte, dass Tlaib eine „Freundin“ sei, bevor er ihre Äußerungen zu Palästina in einem Interview auf CNN am Sonntag kritisierte: „Präsident Obama hat neulich, glaube ich, ganz richtig gesagt – und wir alle.“ Ich musste mich damit befassen – das ist ein enorm komplexes Thema.“

„Und Slogans wie ‚Der Fluss zum Meer‘: Wenn das die Zerstörung Israels bedeutet, wird das nicht funktionieren“, fügte er hinzu. „Leute, die sagen: „Israel, egal ob richtig oder falsch, wir sind auf der ganzen Linie für euch“, das wird nicht funktionieren. Das ist ein schrecklich komplexes Thema.“

Abgeordnete Pramila Jayapal, D-Wash. – der Vorsitzende des Congressional Progressive Caucus, der Biden vor seiner Unterstützung für Israel gewarnt und einen Waffenstillstand gefordert hat – lehnte es am Sonntag in einem Interview auf MSNBCs „Inside With Jen“ ab, sich Tlaibs Behauptung anzuschließen, dass der Präsident „Völkermord“ unterstütze Psaki.“

„Ich bin noch nicht bereit, das zu sagen“, sagte Jayapal, als sie gefragt wurde, ob sie Tlaibs Bemerkung zustimme, „aber ich sage Ihnen nur, dass Rashida nicht die erste Person ist, die das sagt.“

Jayapal fügte hinzu: „Es gibt glaubwürdige Berichte von Agenturen auf der ganzen Welt. Und wissen Sie, die Vereinten Nationen haben gesagt, dass wir auf den Völkermord an den Palästinensern zusteuern. Das ist keine isolierte Sichtweise.“

Tlaibs Büro reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Kritik der Demokraten an Tlaib nahm zu, als Israel erklärte, es werde seine Offensive in Gaza fortsetzen, trotz der Appelle der USA und anderer Länder, eine Pause bei der Bereitstellung von Hilfe für die Zivilbevölkerung einzulegen. Mehr als 1,4 Millionen Menschen wurden in Gaza vertrieben und Gesundheitsbehörden sagen, dass mehr als 9.700 Menschen getötet wurden. Nach Angaben Israels wurden bei dem Hamas-Angriff 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 werden immer noch als Geiseln gehalten.

Die Demokratische Partei ist in der Frage des Israel-Hamas-Krieges zunehmend gespalten, wobei einige Wähler auf der linken Seite Biden und demokratische Politiker – wie den Abgeordneten Dean Phillips aus Minnesota und Senator John Fetterman – kritisieren und Proteste veranstalten.

Als Reaktion auf Tlaibs jüngste Äußerungen sagte die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, sie werde erneut eine Resolution einbringen, um die Demokratin aus Michigan zu tadeln, nachdem ihr erster Versuch, dies zu tun, letzte Woche von einer überparteilichen Mehrheit abgelehnt wurde.

Greene sagte, Tlaibs Übernahme des Slogans sei gleichbedeutend mit „Aufrufen zum Völkermord an unserem großen Freund und Verbündeten Israel“. Die Anti-Defamation League hat den von Tlaib propagierten Gesang zuvor als „antisemitischen Vorwurf“ bezeichnet.

Mit Bezug auf die 23 Republikaner, die am Mittwoch mit den Demokraten gegen die Resolution gestimmt hatten, sagte Greene, sie werde den Ausdruck „Aufstand“ streichen und durch „illegale Besetzung“ ersetzen. In der Misstrauensentscheidung, die Greene letzten Monat eingereicht hatte, wurde Tlaib beschuldigt, einen Aufstand in einem Bürogebäude des Repräsentantenhauses angestiftet zu haben.

Am 18. Oktober füllten Hunderte Demonstranten das Cannon House-Bürogebäude, um einen Waffenstillstand im Israel-Hamas-Krieg zu fordern. Ein Sprecher der Capitol Police sagte, nach ihrem besten Wissen seien alle durch die Sicherheitskontrolle gegangen und hätten den Komplex auf dem richtigen Weg betreten.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte zuvor gegenüber NBC News, dass Tlaib nicht an der Protestaktion im Innenbereich teilgenommen habe, aber sie hielt ihre Bemerkungen bei einer Kundgebung mit den Demonstranten vor dem Kapitol.

Nachdem er gegen ihren Beschluss, Tlaib zu tadeln, gestimmt hatte, wies der Abgeordnete Chip Roy aus Texas auf Greenes Geschichte antisemitischer Äußerungen hin, einschließlich ihrer Vermutung, dass ein „Laserstrahl“, der von einer wohlhabenden jüdischen Familie kontrolliert wurde, hinter den tödlichen Waldbränden in Kalifornien im Jahr 2018 steckte.