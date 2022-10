Demokraten „brauchen Nachwuchs, Punkt“, sagt die Kongressabgeordnete

Demokraten brauchen Führer, die jünger sind und das Land stärker reflektieren, sagte Rep. Elissa Slotkin (D-Mich.) am Sonntag in NBCs „Meet the Press“.

„Wir brauchen eine neue Generation“, sagte der 46-jährige Slotkin. „Wir brauchen Nachwuchs, Punkt, in der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus, im Senat und im Weißen Haus.“

Präsident Joe Biden, der die älteste Person war, die die Präsidentschaft übernahm, soll nächsten Monat Achtzigjähriger werden. Die drei führenden Demokraten im Repräsentantenhaus – Sprecherin Nancy Pelosi, Majority Leader Steny Hoyer und Majority Whip Jim Clyburn – haben diesen Meilenstein bereits erreicht.