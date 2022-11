Demokraten behalten den Senat – POLITICO

Die Fähigkeit der Demokraten, ihre Senatsmehrheit in dieser Halbzeit zu halten, widersetzte sich sowohl historischen Präzedenzfällen als auch weit verbreiteten Erwartungen. Sie taten dies, obwohl Präsident Joe Biden weiterhin zutiefst unbeliebt war, eine 40-jährige Rekordinflation, steigende Benzinpreise und einen chaotischen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan, der zu 13 Todesopfern führte.

Die Verluste im GOP-Senat haben zu innerparteilichen Kämpfen geführt, da die Republikaner mit dem Finger auf Trump, den Vorsitzenden des National Republican Senatorial Committee, Rick Scott, und den Minderheitsführer des Senats, Mitch McConnell, zeigen. Scott und McConnell haben sich während des gesamten Wahlzyklus in einen Machtkampf verwickelt, wobei McConnell vorschlug, dass Scotts Komitee mehr hätte tun sollen, um zu verhindern, dass unpopuläre Kandidaten die Nominierung gewinnen. Scott wurde unterdessen abtrünnig und kündigte einen 12-Punkte-Strategieplan an, der von McConnell oder anderen Mitgliedern der GOP-Führung nicht unterstützt wurde.

McConnell beschrieb diesen Sommer, dass die Kandidatenliste der Partei unter Problemen mit der „Kandidatenqualität“ leide – eine Beschreibung, die in öffentlichen Umfragen bestätigt wurde, die zeigten, dass viele der diesjährigen republikanischen Hoffnungsträger des Senats unbeliebt oder bei der Wählerschaft weitgehend unbekannt waren. Oz und Vance kämpften nach besonders zermürbenden und umstrittenen Vorwahlen monatelang darum, Vertrauen bei den republikanischen Wählern aufzubauen, und den Demokraten gelang es schließlich, den Fernseharzt als eine wohlhabende Hollywood-Elite darzustellen, die nach Pennsylvania stürzte, um an die Macht zu kommen.

Der kühle Empfang der GOP-Basis gegenüber einigen Kandidaten hatte erhebliche finanzielle Auswirkungen. Republikanische Kandidaten hatten Mühe, bei den Parlamentswahlen Geld zu sammeln, und zwangen Top-Super-PACs wie den McConnell-nahen Senate Leadership Fund, 240 Millionen US-Dollar für die Förderung von Kandidaten auszugeben. Einige dieser Gelder – 37 Millionen US-Dollar an Ted Budd in North Carolina und 32 Millionen US-Dollar an Vance – gingen an kämpfende Kandidaten in Staaten, die die Partei für dieses Jahr für leicht zu verteidigen hielt. Das bedeutete, Geld von Orten abzulenken, die die GOP früher im Zyklus als schwierig, aber machbar angesehen hatte, wie Colorado und Washington.

Die SLF zog ihre Mittel auch aus Arizona und New Hampshire ab, zwei konkurrierende Staaten, die laut Super-PAC mit den Nominierten der Partei nicht mehr zu gewinnen waren. Die Entscheidung zog den Zorn der führenden Konservativen auf sich, die sagten, die Unterbrechung der Finanzierung durch Masters und Bolduc sei eine Vergeltung für die Kandidaten, die McConnell keine Unterstützung zugesagt hätten.

Während die Republikaner Colorado und Washington etwas Geld zuwarfen, erlitten sie letztendlich in beiden Fällen zweistellige Niederlagen.

Obwohl die Demokraten den Senat halten, steht Biden immer noch vor der Aussicht, einen gespaltenen Kongress zu regieren.

Die Republikaner werden bevorzugt, um knapp die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern, wo eine Reihe von Rennen unausgerufen bleibt. Und wenn der Senat 50-50 gespalten bleibt, muss Biden möglicherweise erneut mit Meinungsverschiedenheiten innerhalb seiner Partei von Sens. Joe Machin und Kyrsten Sinema kämpfen.

Biden hat zugesagt, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten.

„Unabhängig davon, was die endgültige Bilanz dieser Wahlen zeigt – und es wird noch einiges gezählt – bin ich bereit, mit meinen republikanischen Kollegen zusammenzuarbeiten“, sagte Biden letzte Woche während einer Pressekonferenz. „Das amerikanische Volk hat meines Erachtens deutlich gemacht, dass es erwartet, dass die Republikaner bereit sind, auch mit mir zusammenzuarbeiten.“