Om het nieuwe beleid aan de kiezers te verkopen, evenals aan de voorstanders van geestelijke gezondheid en dakloosheid die ze overweldigend hebben gepand, hebben wetgevers een opvallend vergelijkbare woordenschat gebruikt als de voorstanders die in de jaren zestig en zeventig gebruikten om psychiatrische instellingen in de VS te ontruimen. een morele verantwoordelijkheid om meelevend te reageren op onmenselijke omstandigheden.

“We moeten stoppen met het toestaan ​​dat individuen zelfmoord plegen op straat”, zei de burgemeester van Los Angeles, Karen Bass, een democraat, vorig jaar toen ze campagne voerde.

“Het is niet acceptabel voor ons om iemand voorbij te zien lopen die duidelijk hulp nodig heeft”, zei Adams, een gepensioneerde NYPD-kapitein, tijdens een persconferentie in november waarin hij zijn beleidsrichtlijn aankondigde. “Als een ernstige psychische aandoening ervoor zorgt dat iemand niet beschermd is en een gevaar voor zichzelf vormt, hebben we de morele plicht om hen te helpen de behandeling en zorg te krijgen die ze nodig hebben.”

Toch zijn de ondertonen van de misdaadbestrijding duidelijk.

“Je kunt niet effectief openbare veiligheid hebben zonder adequate geestelijke gezondheidszorg – de twee gaan hand in hand”, zei Philip Banks III, plaatsvervangend burgemeester van New York City voor openbare veiligheid, in een verklaring bij de aankondiging van Adams in november. “Al te lang zijn de handen van het openbare veiligheidspersoneel gebonden om degenen die zorg nodig hebben te krijgen voordat ze zichzelf of anderen pijn doen”, zei Banks, een andere voormalige leider van de NYPD en naaste vertrouweling van de burgemeester.

Critici van het nieuwe beleid beweren dat mensen die geen huis hebben en leven met ernstige psychische aandoeningen meer kans hebben om het slachtoffer te worden van een misdrijf dan de daders. Maar moorden en schietpartijen namen toe tijdens de ergste pandemie, en New Yorkers raakten gefixeerd op de vraag of ze de metro konden nemen zonder zich bedreigd te voelen, zei Hank Sheinkopf, een ervaren democratisch politiek adviseur.

“Er is een verband tussen chaos en misdaad in de ogen van kiezers”, zei Sheinkopf, wiens klanten Bill Clinton en Michael Bloomberg waren, in een interview. “De politiek bepaalt de reactie, niet het geweldige sociale beleid.”

De beleidsverandering – en de taal eromheen – wijst op de toenemende invloed van het Treatment Advocacy Center, een in Arlington, Virginia gevestigde non-profitorganisatie die in 1998 is begonnen met het hervormen van de wetten inzake burgerlijke verbintenissen van staten, zodat mensen met ernstige psychische problemen een behandeling krijgen voordat ze zichzelf of anderen schade berokkenen.

Volgens de website hebben meer dan 30 staten hun wetgeving inzake burgerlijke verbintenissen hervormd met steun van de groep. Een doorlopend federaal subsidieprogramma van $ 13,4 miljoen om lokale stelsels voor geestelijke gezondheidszorg te helpen bij het opzetten van door de rechtbank bevolen poliklinische behandelprogramma’s, dat in 2016 van start ging, vindt zijn oorsprong in een beleidsaanbeveling van het Treatment Advocacy Center. En de groep heeft zelfs een driekoppige uitvoeringsafdeling die ontvangers heeft geadviseerd over de besteding van de subsidies.

De invloed van de organisatie is zelfs nog directer geweest in New York City, waar de voormalige beleidsdirecteur, Brian Stettin, senior adviseur van de burgemeester is op het gebied van ernstige psychische aandoeningen. Stettin was de auteur van de recente beleidsrichtlijn van Adams.

Stettin zei dat de administratie hem had aangeworven nadat hij een had geschreven New Yorks dagelijks nieuws opiniestuk waarin Adams werd geadviseerd om de wetten van de staat inzake burgerlijke verbintenissen ruim te interpreteren als “elke persoon wiens onbehandelde psychische aandoening hem verhindert te voorzien in de basisbehoeften om te overleven”. Voorheen was de wet gericht op mensen die een risico vormden voor zichzelf of anderen. Adams belde hem op de dag dat het stuk liep, zei Stettin.

“Er is een wijdverbreide opvatting onder sommige mensen die beleid maken op dit gebied dat herstel altijd zelfgestuurd moet zijn en dat we moeten wachten tot mensen erkennen dat ze behandeling nodig hebben”, zei Stettin in een interview.

“Ik denk dat als je met dat in gedachten de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg doorvoert – dat het alleen een kwestie is van het creëren van middelen waar mensen van kunnen profiteren – je kansen gaat missen om de meest kwetsbare mensen te helpen,” voegde hij eraan toe.