Als de politici van de onbetwiste partijen weten wat ze begrijpen, zullen ze gelijk hebben: de Wähler heeft altijd gelijk. Een unternehmer beschimpft schließlich auch nicht seine Kunden. En aan het einde sinds Wähler auch so etwas wie Kunden.

Hillary Clinton is haar geluk nooit vergeten. Ik ben Amerikaans-Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016 en zie de aankondiging van Donald Trump als „mand vol deplorables“ (frei übersetzt: bedauernswerte individuen). Het is duidelijk dat Clinton de Wahlen verliest, en beide kinderen zijn zich eerst bewust van de waarheid van de Wählers, die moreel verachtelijk en politiek dom zijn. Olaf Scholz heeft in zijn Wahlkampf, die in de VS aan de slag gaat, de vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers met „respect“ gegenüberzutreten, als de mens geen politicus is, zou hij dat zeggen.