Hochul, die was blijven aandringen op de bevestiging van LaSalle ondanks tegenstand, waarschuwingen en een afwijzing door de commissie op 18 januari, zei dat ze nu een nieuwe nominatie voor de senaat zal indienen op basis van een lijst die is verstrekt door de staatscommissie voor gerechtelijke benoeming.

“Ik blijf me inzetten voor het selecteren van een gekwalificeerde kandidaat om de rechtbank te leiden en recht te spreken”, zei ze in een verklaring. “Dat is wat New Yorkers verdienen.”

De gouverneur beschreef de stemming van woensdag – hoewel niet in haar voordeel – als “een belangrijke overwinning van de grondwet”, maar voegde eraan toe dat het “geen stemming was over de verdiensten van rechter LaSalle, die een overweldigend gekwalificeerde en getalenteerde jurist is”.

Stewart-Cousins ​​en haar tegenhangers in de Senaat spraken hun ergernis uit over het vier weken wachten op Hochul om hun vastberadenheid te accepteren nadat de 19 leden tellende Judiciary Committee LaSalle in januari had afgewezen. De uitkomst was hetzelfde, zeiden ze tijdens het vloerdebat op woensdag, en beide takken van de regering verloren tijd en energie tijdens de weken die normaal gesproken besteedden aan het onderhandelen over het begrotingsvoorstel van $ 227 miljard voor het fiscale jaar dat op 1 april begint.

“Dit alles onderstreepte, eerlijk gezegd, de waarde van het commissieproces en illustreerde waarom het zinvol is”, zei Stewart-Cousins.

Hochul bleef aandringen op de bevestiging van LaSalle na de afwijzing van de rechterlijke commissie en zei dat de staatsgrondwet overweging vereiste van het voltallige 63 leden tellende orgaan. Ze dreigde met juridische stappen, maar gaf nooit specifieke details.

Senaatsrepublikeinen deden het uiteindelijk voor haar met een rechtszaak vorige week in Suffolk County om te proberen een volledige stemming af te dwingen. Dus Stewart-Cousins ​​gaf opdracht tot de volledige stemming in de Senaat op woensdag. Ze beweerde dat het doorlichtingsproces van de commissie het juiste kanaal was voor de nominatie, maar een rechtszaak zou de vacature aan de top van het Hof van Beroep alleen maar verlengen na het aftreden van Janet DiFiore afgelopen zomer.

De Senaat staat te popelen om een ​​nieuwe kandidaat te onderzoeken, vertelde ze aan verslaggevers, maar haar conferentie is op zoek naar een “visionaire leider” en heeft nu aangetoond dat ze streng zal zijn in haar onderzoek.

Andrea Stewart-Cousins, leider van de meerderheid in de senaat, zei dat ze geen slechte gevoelens verwacht bij gouverneur Kathy Hochul nadat de senaat woensdag haar keuze voor opperrechter had afgewezen. | Hans Pennink/AP Foto

Het politieke spel benadrukte voor het eerst de bereidheid van de supermeerderheid van de Senaat om haar macht over Hochul uit te oefenen, die in haar eerste jaar van een termijn van vier jaar zit nadat ze gouverneur Andrew Cuomo opvolgde toen hij in 2021 aftrad. weg vooruit voor de gouverneur terwijl ze zoekt naar haar pas in wetgevende betrekkingen.

Hochul en Stewart-Cousins ​​hadden voorafgaand aan de stemming een “hartelijk gesprek”, zei Stewart-Cousins, hoewel ze niet bespraken wat de gouverneur “wel of niet geleerd” had van de ervaring.

“We geloven allebei wat we geloven, maar we begrijpen ook allebei hoe belangrijk het is om het probleem aan te pakken, wat wederom het budget is, en we weten dat het belangrijk is dat we samenwerken, en we zijn vastbesloten om dit te doen dat,” zei ze.

Geen enkele democrat is gelukkig geworden uit de maandenlange beproeving, maar de republikeinen van de senaat strijken de eer op voor het op gang brengen van het proces. De vraag die naar voren kwam was of de voltallige senaat over LaSalle moest stemmen of dat de kwestie zou eindigen met de stemming in de rechterlijke commissie, zoals de Democraten beweerden.

“Maar voor senaatsrepublikeinen en zonder de rechtszaak van senator (Anthony) Palumbo gebeurt dit vandaag niet. Gouverneur Hochul heeft niets gedaan om dit mogelijk te maken’, zei senaatsleider Rob Ortt tegen verslaggevers na de stemming. Ortt beweerde dat een stemming op de volledige vloer nodig was voor leden van zijn conferentie om inspraak te hebben in de nominatie die ze anders niet zouden krijgen van de Judiciary Committee, waar de Democraten de uitkomst bepalen.

“We hebben een rechtszaak aangespannen … en ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want vandaag was een overwinning voor de democratie, voor de grondwet en voor de rechtsstaat”, zei hij.

De rechtszaak – hoewel gebaseerd op de specifieke omstandigheden rond het verkrijgen van de LaSalle-nominatie voor een vloerstemming – zal worden voortgezet, zei hij. De eerste rechtszaak in Suffolk County is gepland voor vrijdag.