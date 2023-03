Demi Moore deelt verjaardagsvideo-eerbetoon aan ex Bruce Willis

CNN

Demi Moore heeft een ontroerend bericht gedeeld dat is opgedragen aan haar ex-man Bruce Willis op zijn eerste verjaardag sinds de diagnose dementie.

Moore en Willis waren van 1987 tot 2000 getrouwd en hebben drie dochters: Rumer, Scout en Tallulah.

Op zondag bood de Hollywood-actrice fans een kijkje in de viering van de 68e verjaardag van de “Die Hard”-acteur door een Instagram-video te plaatsen waarin Willis zijn dag vierde met Moore, zijn huidige vrouw Emma Heming Willis, zijn dochters en andere familieleden.

“Gefeliciteerd met je verjaardag, BW! Zo blij dat we je vandaag konden vieren’, schreef Moore bij de clip, waarin de geliefden van Willis ‘Happy Birthday’ zongen voor de gepensioneerde acteur. “Ik hou van je en hou van onze familie. Bedankt aan iedereen voor de liefde en warme wensen – we voelen ze allemaal.

Nadat hij had meegezongen met zingen, zag hij de ster van “Die Hard” kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart.

Eerder op de dag plaatste Heming Willis een openhartig bericht over de zorg voor iemand met dementie, waarin hij zei dat ze verdriet en verdriet voelde. Het stel trouwde in 2009 en heeft twee dochters, Mabel en Evelyn.

“Soms in ons leven moeten we ons grote meisjesslipje aantrekken en eraan beginnen, en dat is wat ik doe”, zei ze in de korte video. “Maar ik heb elke dag momenten van verdriet, elke dag verdriet en ik voel het echt vandaag op zijn verjaardag.”

Vorige maand kondigde de familie van Willis aan dat zijn spraakstoornis, afasie, zich had ontwikkeld tot een vorm van dementie die frontotemporale dementie of FTD wordt genoemd.

“Vandaag zijn er geen behandelingen voor de ziekte, een realiteit waarvan we hopen dat deze in de komende jaren kan veranderen”, zeiden ze in een online gedeelde update. “Naarmate de toestand van Bruce vordert, hopen we dat alle media-aandacht kan worden gericht op het schijnen van een licht op deze ziekte die veel meer bewustzijn en onderzoek nodig heeft.”

Volgens de Alzheimer’s Association verwijst FTD naar “een groep aandoeningen veroorzaakt door progressief verlies van zenuwcellen in de frontale kwabben van de hersenen (de gebieden achter uw voorhoofd) of de temporale kwabben.” Deze hersengebieden worden over het algemeen geassocieerd met persoonlijkheid, gedrag en taal.