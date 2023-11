Dem russischen Künstler, der gegen den Krieg im Supermarkt protestierte, drohen acht Jahre Gefängnis

Künstler ersetzte Preisschilder durch Antikriegsbotschaften

Hat gesagt, sie sei Pazifistin und wolle den Konflikt beenden

Wird beschuldigt, wissentlich falsche Informationen verbreitet zu haben

Staatsanwalt beantragt, sie zu acht Jahren Gefängnis zu verurteilen

8. November (Reuters) – Einer russischen Künstlerin, die gegen Moskaus Krieg in der Ukraine protestierte, indem sie Supermarktpreisschilder durch scharfsinnige Aufrufe zur Beendigung des Konflikts ersetzte, drohen nach einer Gerichtsverhandlung am Mittwoch acht Jahre Haft in einer Strafkolonie.

Alexandra Skochilenko, 33, eine Künstlerin und Musikerin, die ihren Freunden als „Sasha“ bekannt ist, führte den Protest am 31. März 2022 durch und ersetzte Preisschilder in einem Supermarkt in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, durch fünf kleine Zettel, die auf ein Ende drängten zu dem, was Moskau eine „spezielle Militäroperation“ nennt.

Alexander Gladyshev, ein Staatsanwalt, beantragte am Mittwoch bei einem Richter in St. Petersburg, sie zu acht Jahren Gefängnis zu sperren und ihr die Nutzung des Internets für drei Jahre zu verbieten, heißt es in einer Erklärung der Gerichte von St. Petersburg.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihr zuvor vorgeworfen, aus „politischem Hass gegenüber der Russischen Föderation“ ein schweres Verbrechen begangen zu haben.

Skochilenko, die den Vorwurf bestreitet, wurde am 11. April 2022 festgenommen, nachdem sich ein Käufer über ihr Vorgehen beschwert hatte.

Ihr wird der Vorwurf der wissentlichen Verbreitung falscher Informationen über die russische Armee vorgeworfen, eine Straftat, die in ihrem Fall mit bis zu zehn Jahren Strafe geahndet wird, manchmal aber auch mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren geahndet werden kann.

Russland verschärfte seine Gesetze gegen Andersdenkende, kurz nachdem es am 24. Februar letzten Jahres seine Truppen in die Ukraine geschickt hatte, und verschärfte damit das Vorgehen gegen Kritiker, die Moskau in einer Zeit, in der das Land in einen existenziellen Kampf verwickelt ist, den Präsident Wladimir Putin bezeichnet hat, als inakzeptabel spaltend ansieht mit dem Westen.

Amnesty International hat Skochilenko zum „gewaltlosen politischen Gefangenen“ erklärt – zu jemandem, der weder Gewalt noch Hass angewendet oder befürwortet hat und nur aufgrund seiner Identität oder seines Glaubens inhaftiert ist.

Die Künstlerin lächelte am Mittwoch aus einem Käfig im Gerichtssaal, als sie dem Verfahren zuhörte, obwohl ihr ein längerer Aufenthalt hinter Gittern drohte.

Antikriegs-Preisschilder

Auf einer Website, die von ihren Unterstützern betrieben wird, die sich für ihre Freilassung einsetzen, sind immer noch Kopien der gefälschten Preisschilder zu sehen, die sie überhaupt in Schwierigkeiten gebracht haben.

Einer der Tags beschuldigte die russische Armee, ein Theater in der Hafenstadt Mariupol bombardiert zu haben, in dem sich rund 400 Menschen versteckten – eine Anschuldigung, die Moskau damals für falsch hielt.

Ein anderer behauptete, Russland schicke Wehrpflichtige zum Kampf in die Ukraine, was das Land jedoch bestritt. ein dritter zitierte angebliche russische Opferzahlen und warf dem Staatsfernsehen vor, nicht darüber zu sprechen, und ein vierter beschuldigte Präsident Putin der Lüge und sprach von „sinnlosen Todesfällen“.

Ein fünfter Tag lautete: „Mein Urgroßvater nahm vier Jahre lang nicht am Großen Vaterländischen Krieg (Zweiter Weltkrieg) teil, damit Russland zu einem faschistischen Staat wurde und die Ukraine angriff.“

Der Kreml erklärte, die Führung der Ukraine sei diejenige mit faschistischen Tendenzen und nicht sie selbst, und Russland sei gezwungen gewesen, Truppen in die Ukraine zu schicken, um dort die russischsprachige Bevölkerung zu schützen und die schleichende Ausweitung des NATO-Militärbündnisses zu stoppen Sicherheit.

Die nächste Anhörung in dem Fall findet am 13. November statt.

Berichterstattung von Andrew Osborn. Redaktion von Guy Faulconbridge und Gareth Jones

