WARNUNG: Diese Geschichte enthält anschauliche Details sexueller Übergriffe.

Eine Frau, die den ehemaligen Großchef der Assembly of Manitoba Chiefs, Arlen Dumas, verklagt, sagt, er habe sie Anfang 2022 vergewaltigt und sexuell belästigt, als sie bei der Organisation angestellt waren.

In einer Klageschrift, die am 30. August beim Manitoba Court of King’s Bench eingereicht wurde, sagt eine ehemalige AMC-Mitarbeiterin, sie habe zwischen Januar und März 2022 mindestens acht nicht einvernehmliche sexuelle Begegnungen durch Dumas erlebt, als er Grand Chief war.

CBC News identifiziert die Frau nicht, da sie mutmaßlich Opfer sexuellen Missbrauchs ist. Ihre Anschuldigungen gegen Dumas wurden vor Gericht nicht überprüft. Es wurde keine Klageerwiderung eingereicht.

Gegen Dumas wurden keine Strafanzeigen erhoben.

Die Klägerin sei innerhalb von drei Wochen nach ihrer Einstellung bei AMC im November 2021 befördert worden, heißt es in der Klage, und in ihren Rollen bei der Organisation sei eine tägliche Kommunikation zwischen ihr und Dumas erforderlich gewesen.

Die Frau in der Klage behauptet, Dumas habe bei AMC sofort ein feindseliges Arbeitsumfeld für sie geschaffen und ihr angeblich unangemessene SMS geschickt, einige davon bis spät in die Nacht.

Dumas nannte die Frau mit Kosenamen, machte ungebetene Kommentare zu ihrem Aussehen und „nutzte jede Gelegenheit, die er konnte“, um Situationen zu schaffen, in denen er mit ihr allein sein konnte, während sie bei AMC arbeiteten, heißt es in der Klageschrift.

Der ehemalige Oberbefehlshaber vermied angeblich auch Treffen mit der Klägerin während der regulären Arbeitszeit und lud sie wiederholt ein, ihn nach der Arbeit in seiner Wohnung, in seinem Auto und in Restaurants zu treffen, heißt es in der Klageschrift. Sie stimmte zeitweise zu, fand aber auch Ausreden, um Dumas auszuweichen.

Sie erklärte sich bereit, sich Ende Januar 2022 mit Dumas zum Abendessen zu treffen, da das physische Büro von AMC zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, heißt es in der Klage. Danach fuhren sie gemeinsam vom Restaurant zu seiner Wohnung, um fernzusehen, wo Dumas gewaltsam versuchte, sie zu küssen, als sie zu gehen begann.

„Angst, beschämt und verlegen“

Zwei Tage später bat der Kläger den ehemaligen Oberhäuptling, sie vom Haus eines Dates abzuholen, und in der Klage heißt es, Dumas habe sie am nächsten Morgen in seiner Wohnung vergewaltigt und sie festgehalten, bis sie bei dem Vorfall fast das Bewusstsein verloren hätte.

Dumas forderte die Klägerin weiterhin auf, nach dem mutmaßlichen Übergriff mit ihm auszugehen, und sie gehorchte unter Druck aufgrund seiner Autoritätsstellung über sie bei AMC, heißt es in der Klageschrift.

In der Klageschrift heißt es, dass es von Ende Februar bis Anfang März 2022 vier weitere Fälle von nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gegeben habe. Die Klägerin „erinnert sich daran, Angst, Scham und Verlegenheit gehabt zu haben“, weil sie das Gefühl hatte, sexuelle Einladungen von Dumas nicht ablehnen zu können.

Außerdem soll Dumas die Klägerin angeschrien und ihr gesagt haben, es sei inakzeptabel, sich zu weigern, allein mit ihm in sein Auto zu steigen, heißt es in der Klageschrift.

Am 11. März 2022 habe der ehemalige Oberbefehlshaber die Klägerin wiederholt gebeten, ihn allein in seinem Auto zu sehen, während sie versuchte, arbeitsbezogene Treffen mit ihm zu vereinbaren, heißt es in der Klageschrift. Letztendlich sagte die Frau zu Dumas, dass es ihr unangenehm sei, sich allein in seinem Auto zu treffen.

„Das ändert alles“, antwortete Dumas angeblich, bevor er auflegte.

Schadensersatz in Höhe von 426.000 US-Dollar gefordert

Nach dem Anruf behauptet der Kläger, Dumas habe ein Treffen zwischen den beiden und einem Vertreter einer externen Organisation arrangiert. Die Klägerin sagte, es sei ihr unangenehm gewesen, Dumas während dieses Treffens allein zu sehen, und er habe versucht, sie noch einmal gewaltsam zu küssen, nachdem er darauf bestanden hatte, sie anschließend zurück zu ihrem Auto zu fahren.

Die Frau schrieb am 14. März 2022 einen Beschwerdebrief an die Geschäftsführer von AMC und sagte, Dumas habe durch sexuelle Belästigung und Übergriffe ein toxisches Umfeld geschaffen, heißt es in der Klage.

Darin heißt es, dass sie im selben Monat auch alle Beweise, die ihr zu den mutmaßlichen sexuellen Übergriffen durch Dumas vorliegen, der Abteilung für Sexualverbrechen der Polizei von Winnipeg vorgelegt habe.

Dumas wurde kurz nach dem Absenden des Beschwerdeschreibens durch die Klägerin suspendiert, da die Organisation eine Untersuchung durch Dritte angeordnet hatte, um ihre Ansprüche zu prüfen, heißt es in der Klageschrift.

Dutzende Chefs von Manitoba stimmten im August 2022 für die offizielle Absetzung von Dumas als Großchef der AMC, nachdem die Untersuchung die Vorwürfe der Frau wegen sexueller Übergriffe und Belästigung gegen ihn bestätigt hatte.

Die Klägerin verlangt nun von Dumas Schadensersatz in Höhe von 426.000 US-Dollar, um ihr psychisches Leiden, ihren Würdeverlust sowie medizinische und therapeutische Versorgung zu decken, die durch die mutmaßlichen Übergriffe verursacht wurden.

Der Anwalt, der Dumas vertritt, und der Kläger lehnten es beide ab, sich zu der Klage zu äußern, da sie vor Gericht anhängig ist.