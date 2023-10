tz Welt

Eine spanische Touristenstadt will Geldstrafen gegen übermäßige Junggesellenabschiede verhängen. Einige Gegenstände sollten von Reisenden zu Hause gelassen werden.

Sevilla – Vor der Hochzeit wollen es viele so richtig krachen lassen. Junggesellenabschiede (JGA) feiern oft mit viel Alkohol und lauter Musik. Feierlichkeiten finden zunehmend im Ausland statt. Doch einige Anwohner fühlen sich durch die wilden Auswüchse verunsichert. Deshalb ergreifen immer mehr Städte in Spanien drastische Maßnahmen gegen den Partytourismus.

Sevilla auch. Die spanische Stadt lockt Touristen mit vielen Sehenswürdigkeiten. Doch neben dem historischen Zentrum gibt es auch viele Bars und Weinlokale, die zum Feiern einladen. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Tagebuch von Sevilla Der neu gewählte Bürgermeister José Luis Sanz möchte bis Ende 2023 eine neue Regelung gegen Junggesellentourismus einführen.

Diese typischen Junggesellenabschiedsartikel könnten in einer Stadt in Spanien bald teuer werden

„Jeder kann in Sevilla seinen Junggesellenabschied feiern. „Was wir nicht gerne sehen, sind diese obszön gekleideten Menschengruppen mit lauter Musik, die viele Bewohner Sevillas stören – insbesondere in Bereichen des historischen Zentrums“, sagte José Luis Sanz laut dem spanischen Radiosender bei einem öffentlichen Auftritt Bewältigen. Der Bürgermeister spielt auf die oft verrückte und provokante Kleidung der Feiernden an. JGA-Gruppen erkennt man vor allem an der einheitlichen Kleidung oder bestimmten Accessoires. Diese sind auch anderen Regionen Spaniens ein Dorn im Auge.

Denn Vorlage der neuen Verordnung soll die im Februar 2023 in Málaga eingeführte Regelung sein. Wer keine Kleidung trägt oder nur Unterwäsche trägt, dem droht ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro. Auch für das Mitführen bestimmter Gegenstände gibt es ein Bußgeld: Reisende nach Spanien sollten Gummipuppen oder andere Gegenstände sexueller Natur zu Hause lassen. Denn obszöne Artikel mit Nachbildungen von Genitalien können sehr teuer sein.

In einer Stadt in Spanien gibt es für Partyexzesse bei einem Junggesellenabschied ein Bußgeld von bis zu 750 Euro

Werden Feiernde beim Junggesellenabschied mit entsprechenden Accessoires erwischt, droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 750 Euro. Auch lautstarkes Feiern mit Verstärkern und Megaphonen ist dort ebenso verboten wie das Trinken von Alkohol auf der Straße.

Auch die beliebte Partyinsel Mallorca hat ähnliche Verhaltensregeln und einen Dresscode für Ballermann-Bars eingeführt. Auch dort drohen den Feiernden hohe Bußgelder von bis zu 3.000 Euro. (mima)