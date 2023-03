Een piloot loopt langs de ramen van de pas gerenoveerde Delta terminal D op LaGuardia Airport in New York op 6 maart 2021.

Delta Airlines piloten op woensdag ronden de stemming af over een nieuw contract dat 34% verhogingen over vier jaar omvat en andere verbeteringen, aangezien de branche wordt geconfronteerd met een langdurig tekort aan vliegeniers en een sterke vraag naar reizen.

Delta en de pilotenvakbond hadden in december een voorlopig akkoord bereikt. De piloten van Delta zullen naar verwachting de deal woensdag goedkeuren. Dat zou de in Atlanta gevestigde luchtvaartmaatschappij de eerste van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen maken die een arbeidsovereenkomst met haar piloten heeft gesloten. Verenigd , Amerikaans En Zuidwesten De vakbonden van piloten zijn nog in onderhandeling.

Het begin van de Covid-pandemie drie jaar geleden had de onderhandelingen bij grote luchtvaartmaatschappijen vertraagd. De vraag naar reizen is sindsdien hersteld en leidinggevenden van luchtvaartmaatschappijen hebben gezegd dat het tekort aan piloten een beperkte capaciteitsgroei heeft veroorzaakt, een factor die de vliegtarieven hoog heeft gehouden.

“De piloten als geheel slaan als het strijkijzer heet is”, zegt Savanthi Syth, luchtvaartanalist bij Raymond James. “Ze realiseren zich waarschijnlijk dat dit het beste moment is om een ​​deal rond te krijgen.”

In januari voorspelde Delta een daling van de niet-brandstofkosten dit jaar met maar liefst 4%, inclusief “alle verwachte loonkostenstijgingen”.

Contractbesprekingen tussen luchtvaartmaatschappijen en vakbonden zijn soms beladen, omdat vliegeniers hogere lonen en betere schema’s zoeken. De piloten van Delta stemden vorig jaar voor toestemming van de vakbond om een ​​staking goed te keuren wanneer contractbesprekingen geen overeenkomst hadden opgeleverd, en de piloten van de luchtvaartmaatschappij voerden verschillende keren een protestactie uit.

Alaska luchtvaartmaatschappijen piloten wonnen vorig jaar loonsverhogingen in hun laatste arbeidsovereenkomst. JetBlue Airways En Geest luchtvaartmaatschappijen die wachten op een reactie van de regering op hun geplande fusie, hebben onlangs deals gesloten met hun piloten.

Regionale luchtvaartmaatschappijen, waar het tekort aan piloten het grootst was, hebben onlangs ook de lonen verhoogd om piloten aan te trekken en te behouden.