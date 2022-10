Delta investiert in Flugtaxi-Hersteller, um Fahrten zu Flughäfen anzubieten

Delta setzt auf Flugtaxi-Fahrten von und zu Flughäfen und kündigt eine Investition von 60 Millionen US-Dollar an Joby Luftfahrt und plant, Dienste in New York und Los Angeles anzubieten.

Delta Airlines Die Investition wird ihm eine 2%-Beteiligung an Joby verschaffen, die ebenfalls von unterstützt wurde Uber-Technologien und ging letztes Jahr an die Börse. Delta sagte, dass seine Investition auf bis zu 200 Millionen US-Dollar anwachsen könnte, wenn bestimmte Meilensteine ​​​​in der Entwicklung und Bereitstellung des Dienstes erreicht werden.