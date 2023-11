Delicatessen – Manierwinkel in de CCA

Als u het volledige assortiment van de traditionele Weense zoetwarenfabrikant wilt ervaren, moet u zeker tot 5 januari 2024 langskomen bij CCA-Amstetten. De verscheidenheid aan merken varieert van “Manner” met de populaire Manner-Schnitte, “Casali” met de heerlijke chocoladebananen en rum-kokosballetjes tot “Ildefonso” en “Napoli” tot de voortreffelijke Mozartkugeln van “Victor Schmidt”. Alsof dat nog niet genoeg is, worden er momenteel ook kapotte goederen aangeboden.

Een liefdevol ontworpen selectie cadeausets wacht ook op u. Maar wij stellen ook graag cadeaus samen volgens uw individuele wensen. Er zijn ook veel bijpassende fanartikelen zoals koffers, tassen, paraplu’s, mueslischalen, kopjes, mutsen en slabbetjes.

Exclusief in de Mannershop

Nu NIEUW en EXCLUSIEF in de Mannershop is er de “Glühromanze”, een “glühweinroos” in een fles van 0,33l. De set van 4 wordt geleverd met een gratis vilten zakje.

Ook gloednieuw is “No Gin”, met jeneverbes en citrus of jeneverbes en cacao in de fles van 500 ml.

Beide zijn beperkt verkrijgbaar en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt!

Een bezoek aan de Mannerwinkel is zeker de moeite waard.