Ein Strandbesucher erlitt gebrochene Rippen und mehrere andere wurden an einem japanischen Strand von einem wilden Delfin angegriffen

Am Sonntag wurde an einem Strand in Japan eine Reihe von Delfinangriffen gemeldet. Laut lokalen Medien fielen vier Menschen dem Angriff zum Opfer, darunter ein Mann in den Sechzigern, der sich mehrere Rippen brach, nachdem das normalerweise freundliche Säugetier ihn angefahren hatte.

Berichten zufolge wurde der Mann beim Schwimmen am frühen Morgen verletzt, als der Delphin begann, ihn zu rammen und ihm sogar in die Hand biss. Der Vorfall ereignete sich nur fünf Meter vor der Küste am Strand von Suishohama in der Stadt Mihama in der Präfektur Fukui.

Das Opfer, das ins Krankenhaus gebracht wurde, ist einer der vielen Gäste, die im Sommer aus benachbarten japanischen Provinzen nach Mihama strömen.

Die örtliche Polizei sagte, dass im Laufe des Tages drei weitere Personen an denselben Orten verletzt wurden und die Gesamtzahl der Delfinangriffe in Mihama seit dem Auftauchen wilder Delfine im Mai sechs erreicht habe. Die Behörden forderten Urlauber auf, Abstand zu den Tieren zu halten.

In Japan kam es letztes Jahr am Koshino-Strand, der in der Nähe der Stadt Fukui, unweit von Mihama, liegt, zu einer Flut von Delfinbiss-Attacken. Diese Vorfälle ereigneten sich am selben Wochenende, und im Jahr 2022 wurden mindestens sechs solcher Fälle gemeldet, zwei davon am selben Tag.

Delfine gelten normalerweise nicht als aggressiv gegenüber Menschen, greifen aber gelegentlich an. Ein weiblicher Tümmler mit dem Spitznamen Dusty, der jahrelang als Maskottchen und Touristenattraktion in Doolin, County Clare, Irland, diente, griff 2013 zwei Frauen an und verletzte sie.